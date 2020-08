El coronavirus no se propaga a través de los alimentos, confirma la OMS

No hay evidencias de que el coronavirus se propague a través de la cadena de alimentos, aseguró la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta semana, luego de una publicación en China en la que se aseguraba la presencia del virus en camarones congelados, importados de Ecuador, y en alas de pollo provenientes de Brasil.

Así lo enfatizó en rueda de prensa el jefe del programa de emergencias de la OMS, Mike Ryan —informó NTN24—, quien aseveró que la comida desde la perspectiva del virus es segura, por lo que pidió que no se sumen rumores que generen más preocupaciones en las personas.

Por su parte, María Van Kerkhove, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, precisó que “no tenemos ejemplos de que el coronavirus se haya transmitido nunca por los alimentos y, en cualquier caso, se puede matar al cocinarlo”.

Asimismo, Van Kerkhove resaltó que China ha iniciado las pruebas a todos los empaques de estos productos, y que hasta la fecha sólo se han reportado menos de 10 casos positivos al virus en los empaques.

De acuerdo con la OMS, los coronavirus no pueden multiplicarse en los alimentos, pues necesitan un huésped animal o humano para multiplicarse y sobrevivir. Además, el SARS-CoV-2 no es más resistente al calor que los virus y las bacterias corrientes que puede haber en los alimentos. En este sentido, para una práctica correcta de higiene, es preciso cocinarlos completamente a una temperatura mínima de 70 grados Celsius.