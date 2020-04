Noam Chomsky: “Ante la COVID-19 Cuba es el único país que ha demostrado un internacionalismo genuino

Cuba es el único país que ha demostrado un internacionalismo genuino en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, afirmó este martes el filósofo y lingüista Noam Chomsky.

En entrevista con la agencia Efe, el especialista resaltó que la Isla “ha estado siempre bajo estrangulación económica por parte de EE.UU. y por algún milagro han sobrevivido para seguir mostrándole al mundo lo que es el internacionalismo”.

Puso como ejemplo que en “eso que llaman la Unión Europea”, mientras Alemania gestiona la crisis muy bien, en Italia esta se manifiesta de forma aguda, sin que le llegue apoyo de Alemania o de ningún otro país de la unión. “Afortunadamente están recibiendo ayuda, pero de una ‘superpotencia’ como Cuba, que está mandando médicos”.

Sin embargo, apuntó Chomsky, esto no lo puedes decir en EE.UU., porque lo “correcto” es culpar a la Isla de violaciones de los derechos humanos, aunque de hecho las peores ocurran “al sudeste de Cuba, en un lugar llamado Guantánamo, que Estados Unidos tomó a punta de pistola y se niega a devolver”, añadió en referencia a la base naval estadounidense.

Sobre la respuesta internacional a la pandemia y en particular en Estados Unidos, el lingüista dijo que la primera lección que está dando es ponernos frente a “otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo”, que hace que en estas circunstancias los gobiernos no puedan hacer nada y sean el problema, no la solución.

“Si no aprendemos eso, la próxima vez que pase algo parecido va a ser peor”, sentenció.

Significó que en Estados Unidos el manejo de la emergencia sanitaria ha sido una catástrofe, por el juego que se traen en Washington. “Saben cómo culpar a todo el mundo excepto a ellos mismos, a pesar de que son los responsables”, comentó.

Mencionó cómo Trump en febrero, cuando la COVID-19 cobraba muchas vidas en todo el mundo, presentó unos presupuestos que recortaban los fondos para el Centro de Prevención y Control de Enfermedades y otras entidades relacionadas con la salud, en beneficio del incremento de la financiación de otras áreas como el gasto militar.

“Todo eso te dice algo de la naturaleza de los bufones sociópatas que manejan el Gobierno y que el país está sufriendo”, refirió Chomsky, y agregó que ahora buscan desesperadamente a quién culpar. “Culpan a China, a la OMS… y lo que han hecho con la OMS es realmente criminal”, calificó. (Publicado en Cuba en resumen).