Fidel y Cuba una vez más ante las agresiones y la COVID-19



“El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo cuando no está movido por interés material alguno”.

Fidel, 17 de octubre del 2014

