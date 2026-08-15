En el marco del coloquio internacional Fidel: Legado y Futuro, realizado entre el 10 y 13 de agosto en la Habana, la delegación chilena invitada por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) integrada por los periodistas Hugo Guzmán y Águeda Sáez, quienes son parte de la Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba, junto a Juana Aguilera presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura; entregaron maletas médicas solidarias destinadas al hospital pediátrico de Centro Habana y, también, para el hospital de 10 de octubre.

Son casi 200 kg de solidaridad y hermandad destinados a favorecer los tratamientos de cáncer, epilepsias, asma, diabetes, infecciones y procesos quirúrgicos. Las donaciones incluyeron preservativos, vitaminas y complementos alimentarios para botiquines sectoriales.

No hacen falta alas, reúne a miles de personas y cientos de organizaciones del mundo que militan en solidaridad con Cuba, que día a día hacen suya la fraternidad internacionalista y reclaman el fin del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y abogan por el derecho a la soberanía y autodeterminación de la Isla.