La ayuda sí es para el pueblo de Cuba. La mentira es de TV Azteca

La generosa ayuda al pueblo de Cuba ofrecida por el Gobierno de México y de miles de mexicanos, mexicanas y cubanos, mediante la donación y envío de alimentos, medicinas y otros enseres, intenta ser empañada por TV Azteca. De este medio de comunicación se conoce muy bien su posición. Más que informar, su cobertura de noticias y acontecimientos está ligada a objetivos políticos. Para ratificar ese patrón, este medio miente y desinforma.

Sin aportar evidencias, porque no existen, TV Azteca acusa a las autoridades cubanas de vender la ayuda enviada. El ardid incluye presentar como prueba la venta en Cuba de productos que empresas cubanas públicas o privadas importaron de México mediante contratos de compra- venta. En el año 2025 desde México se exportaron a Cuba productos de la industria alimentaria por varias decenas de millones de dólares estadounidenses. Claro que esos se venden en tiendas.

De ninguna manera, la solidaridad del hermano pueblo mexicano y el recibimiento agradecido del pueblo cubano serán empañados por la calumnia de medios de comunicación cómplices del crimen que representa el bloqueo de EEUU contra el pueblo cubano.

En los últimos meses, las nuevas medidas inhumanas del Gobierno de EEUU han privado a Cuba de combustibles afectando la capacidad de producción, los servicios básicos y las fuentes de sustento debido a los propósitos de injerencia, desestabilización y dominación impulsados por sectores muy asociados a los propietarios de TV Azteca.

La ayuda se está distribuyendo de forma transparente y con sobradas evidencias, a los sectores más vulnerables de la población con prioridad para para embarazadas, niños, enfermos y adultos mayores.

Una vez más la Embajada de Cuba en México agradece al gobierno y al pueblo hermano de México por extender la mano solidaria al pueblo de Cuba cuando más lo necesita.

A los dueños de TV Azteca los invitamos a que mejor se dediquen a arreglar sus finanzas y pagar sus enormes deudas que les reclaman sus acreedores. Con sus acostumbradas mentiras, no van a cumplir sus objetivos. Les va mal (Tomado de la Página de Facebook del autor).

Imagen de portada: Foto de Cuartoscuro.