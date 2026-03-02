Ataque terrorista en Cuba: ¿Por qué nos mienten?  (+Video)

Bienvenidos a una nueva entrega de Miami Fake, el espacio de Cubainformación donde desmontamos la guerra de propaganda que, financiada y orquestada desde Estados Unidos, intenta destruir a Cuba. Hoy diseccionamos cómo los medios mercenarios, con base en Miami y sus sucursales en el mundo, construyen una realidad paralela para justificar la agresión, deshumanizar al pueblo cubano y aplaudir cualquier acción que asfixie a la Isla.

En esta edición, veremos cómo intentan convertir un ataque terrorista en un crimen cometido por Cuba, cómo celebran que miles de personas pobres en Honduras pierdan la asistencia médica, cómo presionan para robarle el petróleo a la Isla y cómo se regodean en las dificultades de un pueblo que resiste heroicamente el bloqueo más criminal de la historia.

Noticias sobre ataque terrorista en Cuba: dicen que era una “embarcación civil”

La maquinaria propagandística se puso en marcha inmediatamente después de que las fuerzas guardafronteras cubanas frustraran una incursión armada con fines terroristas. El objetivo era claro: invertir los papeles, convertir a los agresores en víctimas y a un Estado defendiendo su soberanía en un asesino. Para ello, la elección de las palabras es clave. Se habla de Policía cubana que “Mata” y de una supuesta “Embarcación civil”, un término cuidadosamente elegido para borrar la naturaleza armada y violenta de la acción.

Así, medios como Cubanet titularon: “Guardafronteras cubanos matan a cuatro tripulantes de una lancha procedente de Florida”. Pero también medios internacionales no vinculados a la industria del odio de Miami. La agencia Euronews, haciéndose eco de la narrativa, publicó: “La Policía cubana mata a 4 ocupantes de una embarcación civil llegada desde Estados Unidos”. En la misma línea, el medio público español RTVE difundió: “La policía cubana mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de EE.UU.”, y la agencia EFE contribuyó a la desinformación con el titular: “La Guardia fronteriza de Cuba abate a 4 tripulantes de una embarcación civil de EE.UU. y Florida investiga el incidente”. Ninguno de estos titulares menciona la palabra “terrorismo”, ninguno cuestiona qué hacía una embarcación armada violando la soberanía de un país. Simplemente, repiten el manual de Miami.

Ataque terrorista: pedir una investigación en Cuba… ¡hecha por el Gobierno de EEUU!

Lo que en cualquier país del mundo se acepta sin pestañear, la información de las autoridades, si es en Cuba se pone en duda desde el comienzo. Diario de Cuba tituló “El MININT dice que frustró una ‘infiltración armada con fines terroristas’ e identifica a los participantes”. Había que sembrar la duda y exigir que el imperio investigue dentro de Cuba.

Medios como Cubanos por el Mundo clamaron contra la “Opacidad total: Régimen de Cuba identifica a sobrevivientes de lancha de Florida mientras crecen dudas sobre su versión oficial”. En su afán por desacreditar al gobierno cubano, este medio afirmó que “La única narrativa disponible es la ofrecida por el propio aparato represivo del castrismo, sin verificación independiente, sin acceso a observadores externos. (…) Ni autoridades de Estados Unidos ni organismos internacionales han confirmado de manera autónoma los detalles ofrecidos por el castrismo”. Es decir, para estos “periodistas”, un Estado no tiene derecho a investigar y actuar contra quienes pretenden atacarlo; la investigación debe ser hecha por el mismo país que, históricamente, ha patrocinado el terrorismo contra Cuba.

Jalear una respuesta de EEUU en defensa de los terroristas

El siguiente paso fue corear y aplaudir la reacción de las autoridades estadounidenses, erigidas en jueces globales. Martí Noticias informaba complaciente: “La Casa Blanca, al tanto de lo ocurrido en Cuba; Vance y Rubio esperan informes”. Acto seguido, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su odio visceral a la Isla, amenazaba. Cubanos por el Mundo recogió sus palabras: “Marco Rubio afirma que EE.UU. ‘responderá en consecuencia’ al ataque del régimen de Cuba a embarcación registrada en Florida”, añadiendo que Rubio “dejó clara la postura inicial de Washington, y es que no habrá conclusiones apresuradas sin verificación propia de los hechos”.

La maquinaria no se detuvo. Martí Noticias tituló: “EUU abre una investigación sobre incidente marítimo en Cuba con lancha de Florida”. Mientras, Diario de Cuba celebró: “El fiscal general de Florida abre una investigación por el tiroteo que dejó cuatro muertos en aguas cubanas”. Este medio se recreó en las declaraciones del fiscal general de Florida, James Uthmeier: “He ordenado a la Oficina del Fiscal Estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que estos comunistas rindan cuentas”. Además, reprodujeron las soflamas del congresista Giménez, calificando el hecho como “una masacre”, y de Rick Scott, exigiendo que “El régimen comunista cubano debe rendir cuentas”. Todo un coro de halcones, aplaudido por estos medios, reclamando “rendición de cuentas” para Cuba por atreverse a defenderse.

Aplauden que miles de personas pobres en Honduras se queden sin la asistencia médica cubana

Mientras lloran por los terroristas, estos medios celebran el sufrimiento de los más pobres. El gobierno de Honduras decidió no renovar el convenio que permitía a 128 médicos cubanos atendieran a tantas familias sin recursos en aquel país, incluida la misión Oftalmológica Operación Milagro, que ha ayudado a devolver la vista gratuitamente a 95 mil hondureños en cinco clínicas especializadas.

ADN Cuba tituló con aparente neutralidad: “Médicos cubanos saldrán de Honduras tras no renovarse acuerdo con el régimen”. Pero Diario de Cuba mostró la hilacha, celebrando el golpe con un titular cruel: “La Habana llora por el fin de su explotación de médicos exportados a Honduras, que califica de ‘legítima'”. En su afán por demonizar la cooperación médica cubana, este medio recurre a mentiras y contradicciones. Afirma que del dinero que obtiene Cuba “solo el 2 % se ha destinado a la salud pública en Cuba”. Mentira absoluta: los fondos obtenidos han sido la base para el mantenimiento de los hospitales cubanos y estos medios lo saben. Se contradice al decir que “el personal es despojado de hasta el 90% de sus salarios” y luego dice que “se estima que cada médico cubano recibe el equivalente a 1.000 dólares de los más de 2.270 que emplea el gobierno centroamericano”. ¿En qué quedamos?

Finalmente, la verdad se filtra y reconocen la “mano peluda” de EEUU: “han sido las presiones de Estados Unidos, principalmente a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, las que han puesto en jaque el lucrativo negocio de La Habana”. Es decir, que Honduras no ha tomado una decisión libre, sino bajo amenaza de sanciones de EEUU.

Para rematar, Periódico Cubano tituló con sorna: “Berrinche del régimen castrista por la salida de médicos cubanos de Honduras”, alegrándose de que “Con la salida de la brigada cubana de Honduras, se suman a una lista de países de la región que han optado por cortar o redefinir sus convenios con La Habana”. Lo que no dicen es que esta “lista” es el resultado de la coerción y las amenazas de Estados Unidos, no de la voluntad de los pueblos.

El embajador de EEUU visita Italia para acabar con el acuerdo médico cubano

La estrategia de asfixia no conoce fronteras. Ahora le toca a Italia. Asere Noticias informaba sobre la presión: “¿Fin de las brigadas en Italia?: médicos cubanos podrían quedarse y trabajar por su cuenta”. El medio relataba cómo el gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, había anunciado elevar de 400 a 1.000 profesionales, pero que “tras varias controversias y la creciente presión internacional sobre las condiciones laborales de estos médicos, se está considerando una alternativa”. La “presión internacional” tiene nombre y apellido: Estados Unidos, que ha “advertido sobre posibles sanciones (…) incluyendo la retirada de visas para los responsables de violar las normativas”.

La visita del emisario de Marco Rubio fue determinante. Según Cuba Noticias 360, “Calabria se reúne con Mike Hammer y se abre a médicos cubanos ‘independientes'”. El resultado: “Por el momento se mantendrán los 400 médicos cubanos activos en toda la región italiana de Calabria pero luego de su reunión este lunes con emisarios del secretario de Estado, Marco Rubio, el presidente de esta provincia, Roberto Occhiuto parece ha dejado de insistir en el acuerdo con el gobierno de La Habana”. Una vez más, la soberanía de los pueblos y la salud de los ciudadanos se subordinan a los dictados del imperio.

¿Asaltará EEUU un petrolero ruso camino de Cuba?

La amenaza también se cierne en alta mar. Diario de Cuba publicó un artículo alarmista y belicista: “Un buque de petróleo de Rusia rumbo a Cuba podría encontrarse una sorpresa antes de llegar”. El medio detalla que “El buque petroquímico Sea Horse, que atraviesa el océano Atlántico con una presunta carga de petróleo de Rusia rumbo a Cuba, estaría siendo observado de cerca por medios navales de EEUU”. Citando a un “experto”, Jorge Piñón, advierten que “cuatro barcos guardacostas” de EEUU se encuentran en la zona. La “sorpresa” de la que hablan, veladamente, no es otra que un acto de piratería internacional contra un barco que navega legalmente, una escalada gravísima que estos medios presentan como una simple posibilidad, preparando el terreno para justificar la agresión.

Males económicos del bloqueo yanki, achacados al “régimen”

El manual de la propaganda es simple: ocultar la causa (el bloqueo) y mostrar la consecuencia (las dificultades) para culpar al “régimen”. Diario de Cuba se regodea con el dolor ajeno en “Bóvedas destapadas, falta de higiene, ataúdes de mala calidad: la crisis total de los servicios necrológicos”, sentenciando que “El sistema funerario nacional —parte del ‘modelo social’ del castrismo— atraviesa un colapso estructural”. En otra nota, Diario de Cuba insiste en “El resquebrajamiento integral de la sociedad cubana es palpable en el día a día de la Isla”, al informar sobre problemas con la fabricación de carnés de identidad.

Mientras, Periódico Cubano muestra la carestía en “Así están los precios en las tiendas en dólares de Cuba en medio de la Opción Cero”. Y Cuba Noticias 360 titula “Turismo en Cuba sigue en picada con el peor enero en 13 años”, explicando que “El debilitamiento del turismo se produce en un contexto de crisis económica estructural, con apagones frecuentes, escasez de combustible. A ello se suman sanciones estadounidenses y la reducción de rutas aéreas”. Curiosamente, mencionan las “sanciones” casi de pasada, como un elemento más, cuando son la causa principal de todos los males que enumeran.

Basura en La Habana: regodearse en el dolor, olvidar la guerra económica de EEUU

El cinismo alcanza su máxima expresión cuando se utiliza la imagen de La Habana para escupir odio. Cubanet publica “La Habana, «ciudad maravilla» de la basura y el humo”, y da voz a una joven que, repitiendo el mantra de la ultraderecha, suelta: “En Cuba no hay nada por culpa del bloqueo, pero sí hay carros y combustible, por ejemplo, para reprimir a las Damas de Blanco cada semana”. Una mentira que ignora deliberadamente el esfuerzo del Estado por mantener el orden y la seguridad en medio de una guerra económica genocida.

Por su parte, Cuba Noticias 360 remata con un análisis pseudopolítico: “La crisis cubana: ¿una gestión a la deriva?” donde describe a “Cuba, un país que languidece sin remedio, mientras sus principales dirigentes mantienen la retórica de la unidad y la resistencia creativa”. Llaman “retórica” a la dignidad de un pueblo que prefiere resistir creativamente antes que rendirse a los dictados del imperio.

Aparatos de propaganda mediática del que les paga

Finalmente, el círculo se cierra. Todos estos medios, que se presentan como independientes, no son más que altavoces de la política de Washington. CiberCuba reproduce sin rubor las palabras del enemigo declarado de Cuba, Marco Rubio: “Rubio afirma que Cuba necesita “un modelo económico diferente” para tener futuro”. Y añade las palabras del secretario de Estado: “La razón por la que las cosas están tan mal es porque tienen un modelo económico que no existe, que no funciona. No existe en ninguna parte del mundo. No es funcional”. No es funcional porque Vds. impiden que funcione. Así de sencillo.

He ahí la confesión. El problema, para ellos, no es el bloqueo criminal que impide a Cuba desarrollarse, sino que Cuba exista. Su objetivo no es informar, sino destruir. Y para eso, reciben financiamiento y órdenes de quienes, desde Washington, diseñan la guerra contra la Isla. En Miami Fake seguiremos desmontando, pieza por pieza, esta maquinaria de la mentira. Hasta la próxima (Tomado de Cubainformación).