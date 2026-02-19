Rafael Hernández: “La Habana no se va a arrodillar” (+Video)

En esta entrevista exclusiva, el politólogo cubano Rafael Hernández analiza la política de Estados Unidos hacia Cuba y revela por qué, más allá de los cambios de gobierno, existe una continuidad bipartidista basada en presión económica, bloqueo y estrategias de negociación. Desde la administración de Jimmy Carter y Barack Obama hasta Donald Trump y Joe Biden, el director de la revista Temas examina los momentos de diálogo, las amenazas militares, el endurecimiento del bloqueo y los posibles escenarios de negociación. Además, aborda temas clave como: La estrategia de presión económica y energética El impacto del bloqueo en la sociedad cubana Migración, cooperación y seguridad Recursos estratégicos, inversiones y soberanía ¿Es posible una relación normal entre Cuba y EEUU? Un análisis profundo para entender el presente y el futuro de las relaciones bilaterales en el nuevo orden internacional (Tomado de Alma Plus TV).