fbpx
NOTAS DESTACADAS

Rafael Hernández: “La Habana no se va a arrodillar” (+Video)

Redacción CubaperiodistasComment(0)

En esta entrevista exclusiva, el politólogo cubano Rafael Hernández analiza la política de Estados Unidos hacia Cuba y revela por qué, más allá de los cambios de gobierno, existe una continuidad bipartidista basada en presión económica, bloqueo y estrategias de negociación. Desde la administración de Jimmy Carter y Barack Obama hasta Donald Trump y Joe Biden, el director de la revista Temas examina los momentos de diálogo, las amenazas militares, el endurecimiento del bloqueo y los posibles escenarios de negociación. Además, aborda temas clave como: La estrategia de presión económica y energética  El impacto del bloqueo en la sociedad cubana  Migración, cooperación y seguridad  Recursos estratégicos, inversiones y soberanía  ¿Es posible una relación normal entre Cuba y EEUU? Un análisis profundo para entender el presente y el futuro de las relaciones bilaterales en el nuevo orden internacional (Tomado de Alma Plus TV).

 

Foto del avatar
Redacción Cubaperiodistas
Medio de Comunicación de la Unión de Periodistas de Cuba

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Share via
Facebook
X (Twitter)
LinkedIn
Mix
Email
Print
Copy Link
Powered by Social Snap
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap