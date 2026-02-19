La cultura española con Cuba (+Video)

Recibimos mensajes de apoyo al pueblo cubano, de denuncia de la política de bloqueo de EEUU y de respaldo a la resistencia en la Isla, de Emilio Gutiérrez Caba, Pepe Viyuela y Carlos Olalla (actores), Amparo Climent y Teresa Del Olmo (actrices) y de Carmen Barrios (escritora). Agradecemos la colaboración en producción de la promotora y activista cultural Pilar Zumel.
Emilio Gutiérrez Caba (Actor)
Yo estuve en Cuba en 1996 dando un curso de teatro y creo que lo más importante de la isla son sus habitantes: cubanas y los cubanos, la gente en general. Y ya entonces tenían, sufrían el bloqueo injustificable y absolutamente absurdo de Estados Unidos. Y yo creo que hoy en día se ha llegado a una situación absolutamente intolerable en el orden internacional. Cuba está sufriendo un bloqueo absolutamente inhumano por parte de ese chulo, de ese sinvergüenza, ese bandido que está en la Casa Blanca, ese pedazo de animal que en este momento está atacando a la humanidad entera. No os preocupéis, cubanos, estamos con vosotros, estamos con vuestro espíritu y con vuestra lucha. Así que resistid, por favor, ¡resistid!
Pepe Viyuela (Actor)
Estoy aquí para algo que me parece de justicia, sencillamente: manifestar claramente mi apoyo a los cubanos, un pueblo que está siendo injustamente machacado por este bloqueo brutal, asesino y criminal de Estados Unidos. Un pueblo tiene derecho a elegir su destino y la intromisión extranjera siempre nos ha llevado a resultados catastróficos. Cuba, a lo largo de su historia y de estas últimas décadas, ha sido un exponente clarísimo de la defensa de la sanidad universal, de los derechos sanitarios y de los derechos humanos, evidentemente. Y que si ahora mismo está “fracasando” en este objetivo es precisamente por el bloqueo, por la falta de medios, por la falta de recursos, no porque el personal de allí no haya estado suficientemente formado, sino porque se ha prohibido la llegada de insumos y de todo aquello que puede permitir que la sanidad funcione, aparte de por la voluntad de los propios sanitarios. Yo lo que exigiría ahora, que intentaría exigir desde esta humilde posición de ciudadano, es que este bloqueo terminara, que no se castigara al pueblo cubano por unos intereses evidentemente espurios y multinacionales, y que se respetara sobre todo este derecho a la salud que han sabido defender durante todas estas décadas.
Amparo Climent (Actriz)
Queridos amigos y amigas, os mando desde Madrid un abrazo solidario y comprometido con vuestro pueblo cubano. ¡Adelante, compañeros, compañeras! No estáis solos, estamos con vosotros, con vosotras, en esa lucha contra ese animal que está en la Casa Blanca. El bloqueo dura mucho tiempo y tenemos que acabar con él. ¡Adelante, compañeros, compañeras! ¡Viva Cuba!
Teresa del Olmo (Actriz)
Todo mi apoyo al pueblo cubano en esta situación tan terrible provocada por un insensato y miserable presidente que vive en la Casa Blanca de Estados Unidos. Toda nuestra fuerza.
Carlos Olalla (Actor)
Quiero mostrar mi más firme apoyo a ese pueblo cubano tan maravilloso que, a lo largo de todas estas décadas, ha estado aguantando ese bloqueo inhumano y criminal de los Estados Unidos, que ahora se ha agudizado ya por este sátrapa asesino y que apoya a genocidas que es Donald Trump. Pero no podrá con la dignidad, con el ejemplo solidario de ese pueblo cubano que siempre está ahí, levantando la cabeza con dignidad, tendiendo su mano a quien la necesita. Sois un ejemplo. Estuve hace 2 años allí visitando algunos proyectos y os llevo en el alma y en lo más hondo de mi corazón. Vuela mi abrazo más fuerte y solidario.
Carmen Barrios (Escritora y fotorreportera)
Quiero expresar desde aquí toda mi solidaridad con el pueblo cubano y todo mi apoyo a todas esas personas tan maravillosas que hay en esa isla. Yo he estado, he ido dos veces en mi vida a Cuba y me he encontrado como si estuviera en mi casa. Fui en el año 1992, y luego volví a ir en el 2019, y siempre me he encontrado allí súper bien acogida, porque la verdad es que son gente entrañable, maravillosa y que te cuidan un montón cuando vas allí. Estoy horrorizada por lo que está haciendo Estados Unidos, por este nuevo bloqueo, y horrorizada por lo que va a suponer para la gente que lleva muchísimos años resistiendo, muchísimos años de bloqueo. Y es inhumano lo que ahora está haciendo el salvaje presidente americano, que está pervirtiendo todo el orden internacional y quiere rendir a Cuba. Por favor, resistid, resistid. Hay mucha gente que estamos aquí desde España, desde luego, que os apoyamos. ¡Resistid! Toda mi solidaridad con vosotros y vosotras (Tomado de Cubainformación.tv)