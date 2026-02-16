Las cifras fueron obtenidas por el abogado Elad Man, de la ONG Hatzlacha, y compartidas con Declassified UK, que es quien ha publicado hoy el informe. Según este documento, cuyos datos fueron obtenidos por primera vez a través de una solicitud de Libertad de Información enviada a las autoridades israelíes, más de 2.000 ciudadanos británicos sirvieron en el ejército israelí durante el genocidio de Israel en Gaza.

Las cifras muestran que se alistaron 1.686 ciudadanos con doble nacionalidad británica e israelí, junto con 383 personas que tenían la nacionalidad británica, israelí y al menos una adicional, lo que los coloca dentro de un grupo más amplio de más de 50.000 efectivos del ejército israelí con múltiples ciudadanías.

Según un informe del Centro de Investigación e Información de la Knesset, anteriormente, las cifras disponibles públicamente se limitaban a los llamados “soldados solitarios” (es decir, ciudadanos extranjeros sin familia en Israel) y registraban solo 54 británicos en agosto de 2024.

Al parecer, expertos legales expresaron a Declassified que las nuevas cifras plantean serias preocupaciones, y Paul Heron, del Public Interest Law Centre (PILC), afirmó que “no debe haber impunidad cuando hay pruebas creíbles que vinculan a ciudadanos británicos con graves violaciones del derecho internacional”. Heron añadió: “Cuando personas con doble nacionalidad hayan servido en unidades implicadas en atrocidades, las autoridades deben investigar con prontitud y, cuando la evidencia sea suficiente, proceder al arresto y procesamiento como cualquier otro delito grave”.

Cabe recordar que el año pasado se presentó una denuncia de 240 páginas ante la unidad de crímenes de guerra de la Policía Metropolitana, en la que se nombraba a 10 británicos acusados ​​de “asesinato selectivo de civiles y trabajadores humanitarios, incluso mediante disparos de francotiradores, y ataques indiscriminados contra zonas civiles”.

Michael Mansfield, Uno de los abogados involucrados, concretamente Michael Mansfield, advirtió: “Los ciudadanos británicos tienen la obligación legal de no conspirar con los crímenes cometidos en Palestina. Nadie está por encima de la ley”.

La Policía Metropolitana no respondió a las preguntas sobre si se realizarían investigaciones. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se negó a hacer comentarios sobre los datos recientemente publicados y confirmó que no rastrea el número de británicos que sirven en el ejército israelí.

Las revelaciones forman parte de una iniciativa legal más amplia de grupos de defensa para exigir responsabilidades a las personas implicadas en el genocidio israelí en curso (Tomado de Diario Octubre).

Imagen de portada: Tomada de El Salto. Foto: @doa.aalbaz /Activestills.