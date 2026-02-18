El fracaso ético y moral de la humanidad

Nuestros orígenes están en África. Por eso todos somos africanos. El Valle del Rift, visible desde la luna, que se extiende 3.000 kilómetros desde el norte de Siria hasta el centro de Mozambique, es una zona privilegiada. En este valle se produjo una gran división: a un lado, al norte, permanecieron los bosques donde vivieron nuestros ancestros antropoides y, posteriormente, simios superiores como gorilas y orangutanes, que disponían de abundante alimento. No necesitaron evolucionar para sobrevivir.

Algunos permanecieron en la parte baja del Valle del Rift, que se convirtió en una especie de sabana. Nuestros ancestros en esta “zona árida” desarrollaron sus cuerpos, comenzaron a caminar erguidos, y sus cerebros, con más sinapsis que neuronas, fomentaron un proceso de pensamiento inicial, ansiosos por buscar lo necesario para la supervivencia. Ecológicamente, la vida en la sabana no es tan abundante en recursos como en otras biorregiones. En 1974, se descubrió un fósil bastante completo de 3,18 millones de años en el desierto de Afar, en Etiopía. Parecía pertenecer a una mujer. Por esta razón, se le llamó “Lucy”, nombre tomado de la canción de los Beatles “Lucy in the Sky with Diamonds“.

En conclusión, la bioantropología ha aclarado que los humanos descendemos de un ancestro común. Este no fue un simio, como se suele pensar, sino un primate primitivo que se ramificó: por un lado, dio origen a los grandes simios mencionados anteriormente, y por otro, a las diversas etapas de la evolución humana, como el Homo habilis, luego el Homo erectus y, finalmente, el Homo sapiens, del que procedemos.

El gran cambio comenzó con el Homo habilis, hace más de 2 millones de años. Ya utilizaba herramientas como piedras puntiagudas, palos afilados y huesos gruesos para manipular la naturaleza y facilitar la caza de animales. Pero esta manipulación aún no era destructiva.

Cientos de años después, surgió el Homo erectus, ya bípedo y equipado con herramientas más poderosas, capaz de cazar ganado e incluso elefantes en grupos coordinados. Utilizó el fuego por primera vez, marcando el comienzo de una verdadera revolución cultural, pasando de la comida cruda a la cocinada, como estudió el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Su manipulación de la naturaleza aumentó, llegando a animales de mayor tamaño, como los grandes perezosos.

Tras milenios en África, migrando de un lugar a otro, pero siempre dentro del continente africano, comenzó la gran migración del Homo erectus. Emigró a Eurasia, Asia Central, llegando a India, China e incluso Australia. Posteriormente, sus descendientes, el Homo sapiens, llegaron a América hace unos 20.000 años, ocupando así todo el planeta.

Del emigrante Homo erectus, llegamos al Homo sapiens de hace 100.000 años. Hace diez mil años, el Homo sapiens marcó el comienzo de la que quizás sea la mayor revolución de la historia, la única que se universalizó, cuyas consecuencias han perdurado y se han profundizado hasta nuestros días. Se trata de la revolución neolítica. Los humanos se volvieron sedentarios: crearon aldeas y ciudades. La gran invención fue la agricultura y el riego, especialmente a lo largo de los grandes ríos: el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Indo.

Con la agricultura, se creó un excedente de medios de subsistencia. En ese momento, comenzó su proceso de violencia y agresión, no solo contra la naturaleza, como había ocurrido cada vez más hasta entonces, sino también contra otros seres humanos. La producción agrícola produjo un excedente significativo. Esto posibilitó la guerra, ya que existían reservas para alimentar a los soldados. Fue en ese momento que el historiador Arnold Toynbee, en su extensa obra “Un estudio de la historia”, presenció el surgimiento de un fenómeno que nunca ha desaparecido de la faz de la Tierra: la guerra. Comenzó la verdadera “abominación de la desolación”, como se describe bíblicamente el nivel de destructividad humana.

Pero la violencia sistemática contra otros seres humanos y la naturaleza alcanzó proporciones sin precedentes con la colonización y esclavización de África, América Latina y otras regiones, empezando por Europa. Millones de personas fueron sacrificadas. Solo en América, 61 millones, a lo largo de un siglo y medio. Fue el mayor holocausto de la historia. Hubo verdaderos genocidios, que aún perduran, como el de la Franja de Gaza contra los palestinos. El advenimiento de la industrialización moderna, con sus formas más sofisticadas de dominación sobre las personas y la depredación de prácticamente todos los ecosistemas mediante inteligencia artificial, ha llevado al auge de la violencia. Esto ha llevado a la creación del principio de autodestrucción con todo tipo de armas letales.

Debemos reconocer que, gracias a la ciencia y la tecnología modernas, el bienestar de la humanidad ha crecido prodigiosamente. Ha logrado que la vida sea más cómoda y larga, aunque gran parte de la humanidad está condenada a la exclusión de estos beneficios. Sin duda, ha habido avances en todos los ámbitos: en salud, educación, movilidad y mil inventos más. Pero no deberíamos presumir demasiado, ya que, como observó el genetista francés André Langaney (*1942), las algas y las mariposas han desarrollado su ADN más que nosotros. En términos de masa, las lombrices de tierra poseen más que toda la humanidad.

A pesar de este desarrollo cultural, en términos morales (formas de organizar la vida) y éticos (los principios que la guían), aún nos encontramos en la prehistoria. La maldad, la crueldad, las mentiras intencionadas y la falta de empatía siempre nos han acompañado, como lo presenciamos hoy. Los escándalos de pederastia y el atroz abuso infantil, atestiguados en los archivos de Epstein, que involucran al presidente Trump y a otros, dan testimonio del nivel de degradación moral y ética.

Somos los últimos seres dotados de inteligencia reflexiva en entrar en el proceso evolutivo. Estamos en el último minuto antes de la medianoche, si reducimos la edad del universo (13.700 millones de años) a un año solar. ¿Podría ser que aún tengamos la oportunidad de que la bondad prevalezca sobre la brutalidad, la preocupación sobre la destructividad, en nuestra forma de vida? Un hombre mentalmente demente como el presidente Donald Trump amenaza con usar su poder militar para subyugar a todos los países, arriesgando la eliminación de la vida humana mediante una guerra nuclear. ¿O, mediante su desenfrenado afán destructivo, él, el enemigo de la vida, el representante del Anticristo, pondría fin a la saga humana? La Tierra seguirá girando alrededor del sol durante milenios, pero sin nosotros, o solo con los billones y billones de microorganismos subterráneos que sobrevivirán. El destino está en nuestras decisiones, en nuestras manos. ¿Cómo podemos salvarnos a nosotros mismos y a la vida haciendo del amor, el cuidado y la empatía las piedras angulares de un nuevo tipo de civilización? Sin esto, no tendremos futuro (Tomado del Blog del autor).

Imagen de portada: El rostro de la guerra. (Pintura, 1941) Salvador Dalí.