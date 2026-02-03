Cineastas de todos los mundos levantamos la voz ante la intención de cercar y oscurecer a Cuba

Quienes pertenecemos a la gran familia del cine manifestamos nuestro rechazo a las agresiones y amenazas contra el pueblo de Cuba, del que nos sentimos parte.

“Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria” ha dicho Donald Trump. Y ha anunciado que, con las medidas impuestas por su gobierno, “Cuba no sobrevivirá”.

Pero aquí estamos, para afirmar que lo “inusual y extraordinario” de Cuba es su generosidad, su dignidad y su capacidad de congregarnos para soñar y pensar, como Patria Grande, en un mundo más justo y más humano.

Cuba es una extraordinaria fuente de luz para el cine y el audiovisual. Ha dado cobijo a decenas de cineastas exiliados y perseguidos. Ha ofrecido espacios, talento y colaboración desinteresada a centenares de películas y creadores de todo el mundo. Desde hace 46 años, miles de cinéfilos y cineastas nos damos cita en diciembre para celebrar el Nuevo Cine en el Festival de La Habana. Miles de cineastas hemos pasado por las aulas de la Escuela Internacional de Cine y TV, desde su creación en 1986, desarrollando mirada y voces críticas y emancipadoras. Una inmensa red de creadoras, docentes e investigadoras ha crecido en torno a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano que, desde Cuba, forja memoria y sentido para el cine del continente. “Así de simple y así de desmesurada” es su tarea, en palabras de su fundador, Gabriel García Márquez.

Inusual y extraordinario, ciertamente.

Para el mundo entero Cuba es una inspiración, nunca una amenaza. Por eso, los hombres y mujeres del cine que nos sumamos a esta proclama rechazamos la intención del gobierno de Donald Trump de cercar y oscurecer a Cuba para someterla; y así como hemos recibido la inusual y extraordinaria solidaridad de Cuba, ponemos ahora nuestra voz para defenderla.

Cuba sobrevivirá y la esperanza del mundo sobrevivirá con ella.

Para unirse a la proclama y firmar. Accede al link del formulario:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeuyFeJlG…/viewform

Aquí las primeras firmas:

Tomado de la página de Facebook de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba.