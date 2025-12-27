Denuncian desconocimiento del paradero de Mohammad Faraj, periodista apresado en Jordania

De la persecución a periodistas y, en especial a la Red Satelital panárabe Al Mayadeen —por el carácter antimperialista de la información que promueve—, es parte la detención de Mohammad Faraj, escritor y periodista de dicha agencia, quien todavía permanece desaparecido tras haber sido apresado en el Aeropuerto Internacional Reina Alia de Jordania, mientras viajaba para pasar vacaciones con su esposa y colega Rana Abi Jumaa.

Organizaciones y comunicadores de América Latina y Europa insisten en la denuncia pública del hecho —calificado como una violación de todas las leyes internacionales y un atentado contra la libertad de prensa y su libertad personal— y exigen la liberación del periodista. En esos requerimientos, y llamados también a la ONU, se subraya la falta de información oficial sobre el paradero, estado de salud y motivos de la detención de Mohammad Faraj.

De acuerdo con varias fuentes, las autoridades de Jordania no han permitido la visita de su esposa y familiares, ni la asistencia de un abogado. Asimismo, se reporta que al llegar a dicha terminal aérea Faraj fue sometido a un registro minucioso fuera de lo normal y, tras ser detenido, solo le dijeron a su esposa que lo llevaban a la Inteligencia jordana para ser interrogado.

“Esta detención arbitraria e ilegal sigue el patrón impuesto por Israel para amordazar a la prensa libre, que levanta la voz por el nacionalismo árabe y la causa Palestina”, publica Cuba en Resumen. “Tal como lo ha hecho Faraj, escritor e investigador político de reconocido prestigio por la profundidad de sus análisis.

“Nadie que comete un delito castigado en su país de origen ingresa tranquilamente por el aeropuerto para visitar a su familia. Mohamed no cometió delito alguno. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Constitución de Jordania, detener a un ciudadano jordano por sus análisis sobre el genocidio en Palestina o la situación del Líbano, viola la propia Constitución de Jordania.

🔴 Asociación de Jordania condena arresto del periodista Mohammad Faraj ⭕️La Asociación Jordana Antisionista denunció la detención prolongada del periodista Mohammad Faraj y exigió su liberación inmediata. 🔗Siga leyendo en: https://t.co/MBbUvJy6SK#Jordania #MohammadFaraj… pic.twitter.com/f0BEUhg4xq — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) December 27, 2025

“Israel ocupa el primer lugar en asesinatos, secuestros y detenciones arbitrarias a los periodistas y medios libres que denuncian el genocidio en Palestina, sus ataques indiscriminados en Líbano y su odio racista y colonialista al pensamiento nacionalista árabe y la causa Palestina.

“Una vez más denunciamos la persecución política y nos solidarizamos con la esposa y familiares de Mohamed Faraj, con sus colegas de Al Mayadeen y del Congreso Nacional Árabe del que es miembro”.

“La familia —publica Al Mayadeen— exige a las autoridades competentes que aclaren de inmediato su situación legal, garanticen su seguridad física y psicológica, y respeten sus derechos consagrados por la Constitución y la ley”.

“Llamamos a los medios libres del mundo, a los periodistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos a demandar la libertad inmediata de Mohamed Faraj”.

Imagen de portada: Mohammad Faraj. Tomada de Cuba en Resumen.