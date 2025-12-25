Cómo conectar con la Generación Z mediante GenAI

Tres años después de la introducción, adopción e integración de la IA generativa, su impacto en el periodismo y en las redacciones es ampliamente perceptible. En particular, su impacto en las audiencias, en particular en la Generación Z, la generación criada en internet y que ahora está alcanzando la mayoría de edad.

Nacidos entre 1997 y 2012, la Generación Z tiene derecho a voto y poder adquisitivo; ya no son la “audiencia futura” de los medios de comunicación: este grupo demográfico juega un papel crítico en el futuro mismo del periodismo.

Esto quedó en claro en una presentación de la investigadora de IA Sofia Giannuzzi, quien ilustró cómo la adopción temprana de IA por parte de la Generación Z está “cambiando las expectativas a escala”, en la reciente Cumbre de Salas de Prensa de WAN-IFRA en Copenhague.

Giannuzzi, tecnóloga, académica de Oxford y nativa digital, presentó los resultados de su investigación para Eidiosmedia sobre el impacto de la Generación AI en el periodismo.

En resumen, lo que descubrí fue que la IA está acelerando un cambio que ya estaba en marcha. Pero no es necesariamente la única causa de la disrupción, reveló.

‘La historia más importante es la forma en que el público más joven está cambiando lo que significa confiar y usar las noticias, y la IA es tanto la herramienta como el escenario en el que esto sucede’. Las redacciones que quieran ser importantes para la próxima generación tienen que responder a ambas fuerzas en conjunto, considera Giannuzzi.

“La cuestión para los periodistas no es cómo resistir este cambio, sino cómo afrontarlo y cómo asegurarse de que, a medida que la IA se convierte en parte de la experiencia informativa, amplifique las voces humanas en lugar de borrarlas”.

Desmintiendo eficazmente el mito de que a los jóvenes no les importan las noticias —”Nos importan mucho. Solo que nos importan de diferentes maneras”—, Giannuzzi señala el auge de los influencers, junto con la necesidad de contenido personalizado y la importancia de la conexión humana.

“Tanto la IA como los influencers están teniendo éxito porque reflejan cómo las personas quieren consumir información y porque conocen a gente más joven en el formato que ellos prefieren.

También está redefiniendo las expectativas sobre cómo deberían sentirse las noticias. Y esto es obviamente peligroso, ya que, cuando el público consume noticias a través de estos medios, los periodistas y la redacción que están detrás de la información original suelen desaparecer.

Si las redacciones tratan a los jóvenes como algo secundario, seguirán perdiéndolos. Pero si los tratan como socios de diseño, tienen una oportunidad real de construir relaciones más sólidas y modelos de negocio sostenibles, afirma.

Giannuzzi identificó cuatro tendencias emergentes y ofrece recomendaciones sólidas para las salas de redacción afectadas.

Tendencias emergentes

Necesidades de los usuarios que no se satisfacen: “Las salas de redacción a menudo producen contenido que no se alinea del todo con lo que sus audiencias quieren o necesitan, y para bien o para mal, la IA está mucho mejor equipada para satisfacer esas necesidades, lo que crea un tipo de competencia que el periodismo nunca antes había tenido”.

“Las salas de redacción a menudo producen contenido que no se alinea del todo con lo que sus audiencias quieren o necesitan, y para bien o para mal, la IA está mucho mejor equipada para satisfacer esas necesidades, lo que crea un tipo de competencia que el periodismo nunca antes había tenido”. El escepticismo hacia el contenido informativo etiquetado con IA disminuirá, especialmente entre el público más joven: “Con la exposición repetida, las personas confiarán demasiado en la IA, especialmente cuando parezca tener autoridad. Por lo tanto, la responsabilidad de garantizar la precisión recae en la redacción, incluso cuando la IA esté adaptando su contenido”.

“Con la exposición repetida, las personas confiarán demasiado en la IA, especialmente cuando parezca tener autoridad. Por lo tanto, la responsabilidad de garantizar la precisión recae en la redacción, incluso cuando la IA esté adaptando su contenido”. El continuo auge de la marca individual: “Las organizaciones de noticias que apoyan y cultivan a los periodistas como personalidades visibles y distintas ganarán mucha lealtad entre el público más joven”.

“Las organizaciones de noticias que apoyan y cultivan a los periodistas como personalidades visibles y distintas ganarán mucha lealtad entre el público más joven”. Más allá del paradigma de eficiencia de la IA en las noticias: “La IA ahora está empezando a usarse de forma más creativa, y aquí es donde las salas de redacción tendrán la oportunidad de ofrecer noticias en un formato diferente, uno hacia el que se sientan atraídos los más jóvenes”.

Cinco pasos prácticos para que las redacciones se adapten

Adoptar un periodismo distintivo

Ahora que la IA puede generar infinitas noticias, técnicamente correctas, pero emocionalmente planas, y que todos los medios pueden usar la misma tecnología, la diferenciación no vendrá de la velocidad; vendrá de la voz; una narrativa con textura y perspectiva aportará valor. Eso significa mostrar curiosidad en tu periodismo; mostrar cómo llegaste a una noticia o incluso compartir la incertidumbre.

Licuar, personalizar y localizar

El público busca mayor variedad: un menú más amplio de opciones que la IA puede ampliar al adaptar el contenido al formato deseado. Para abordar esto, las redacciones pueden empezar a tratar cada pieza periodística o reportaje como un núcleo informativo (hechos, citas o datos verificados) que luego puede reutilizarse en diferentes formatos. La localización también forma parte de esto: la IA puede dar a los periodistas la libertad de volver a las comunidades y hablar con la gente. En resumen, licuar el contenido, pero no la conexión.

Haz que tu contenido sea accesible con IA, según tus propios términos

“Manténgase presente en la cadena de atribución y no desaparezca detrás del algoritmo; intente controlar el flujo de trabajo y proporcione a los sistemas de IA información precisa y verificada de manera que se garantice que el trabajo se le atribuya correctamente”.

Construir alrededor de experiencias en vivo

Haz que tu periodismo sea visible. La escasez crea valor, y los eventos en vivo también; el periodismo puede lograr prácticamente lo mismo. Tu sala de redacción podría albergar podcasts en vivo, sesiones informativas exclusivas para suscriptores, salas de redacción y casas, o incluso sesiones de preguntas y respuestas con periodistas. Un beneficio adicional es la autenticidad emocional de un intercambio en tiempo real, añade Giannuzzi.

Deja que tu periodista sea visible

El público joven sigue a las personas. Confían en los rostros y las voces con mucha más facilidad que en las instituciones, y eso no es una amenaza para su marca: es solo una oportunidad para expandirla.

“Por lo tanto, invierta en las marcas personales de sus periodistas, bríndeles capacitación en medios, ayúdelos a construir presencia social, quizás incluso ofrezca modelos de compensación por seguidores en línea y considere asociarse con creadores de contenido externos”.

Para concluir, Giannuzzi aconseja: “Existe la oportunidad de usar la tecnología no como un escudo ni un atajo, sino como una forma de amplificar lo que humaniza el periodismo. Y si las redacciones pueden lograrlo, si pueden usar la IA para alcanzar esos objetivos en lugar de reemplazarlos, esta disrupción, por abrumadora que parezca, se convertirá en un capítulo más en la larga historia del periodismo” (Tomada de WanIfra).