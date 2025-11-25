Nuevas presentaciones de la Editorial Pablo

Como parte del programa de actividades por el 40 aniversario de la Editorial Pablo de la Torriente, de la Unión de Periodistas de Cuba, y para rendir homenaje a Fidel en el noveno aniversario de su partida física, serán presentados, en formato epub y como audiolibros, los títulos: Páginas de gloria 3, de María Luisa García Moreno con ilustraciones de Roberto Alfonso y Páginas de gloria. La República 1902-1958, de la misma autora e ilustraciones de Enrique Arturo Lacoste Prince. La cita es a las 10:00 am de este martes 25 de noviembre en la Casa del Alba, calle Línea esquina C. Vedado.