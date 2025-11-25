Nuevas presentaciones de la Editorial Pablo

fbpx
Como parte del programa de actividades por el 40 aniversario de la Editorial Pablo de la Torriente, de la Unión de Periodistas de Cuba, y para rendir homenaje a Fidel en el noveno aniversario de su partida física, serán presentados, en formato epub y como audiolibros, los títulos: Páginas de gloria 3, de María Luisa García Moreno con ilustraciones de Roberto Alfonso y Páginas de gloria. La República 1902-1958, de la misma autora e ilustraciones de Enrique Arturo Lacoste Prince. La cita es a las 10:00 am de este martes 25 de noviembre en la Casa del Alba, calle Línea esquina C. Vedado.

