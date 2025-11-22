“Miami Fake”: Cubainformación estrena espacio para desmontar la maquinaria de propaganda anticubana

Cubainformación TV estrena “Miami Fake”, un nuevo espacio audiovisual dedicado a desnudar, con rigor y espíritu crítico, la guerra mediática que impulsan el Gobierno de Estados Unidos y su red de medios mercenarios contra Cuba.
Un ecosistema comunicacional financiado directa o indirectamente por Washington, compuesto por plataformas radicadas principalmente en Miami –aunque también en Madrid y otras ciudades– como Diario de Cuba, ADN Cuba, Cubanet, CiberCuba, Cubanos por el Mundo, entre otras, que trabajan coordinadas para legitimar el bloqueo, justificar la asfixia económica y promover la injerencia política en la Isla.
En su primer programa, Miami Fake desmonta titulares y narrativas de algunos de estos medios, que manipulan, ocultan contexto o difunden falsedades para construir un clima de hostilidad permanente contra el pueblo cubano.