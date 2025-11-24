La Liga de Softbol de los Periodistas ya conoce a sus finalistas

Este domingo 23 de noviembre se jugaron en el terreno de la Brigada Especial las semifinales correspondientes a la Liga de Softbol de los Periodistas, que desarrollan en este 2025 su III Torneo Superior.

El formato utilizado para definir los finalistas que disputarán el título el venidero domingo 30 fue el Sistema Page, donde se enfrentaron primero contra segundo por un cupo directo a la discusión de la corona y tercero contra cuarto, donde el ganador se mide al perdedor del primer duelo para completar los finalistas.

A primera hora se enfrentaron los equipos ocupantes de los puestos cimeros, que fueron los representativos de Brigada Especial Nacional (BEN) y Casa de la Prensa (MAQ). Por su parte, los segundos en salir a la grama fueron Reyes del Caribe (REY) y Chemitas (CHM), quienes ocuparon tercer y cuarto escaño en la etapa clasificatoria respectivamente.

La Casa de la Prensa activó su maquinaria ante la Brigada Especial

En partido iniciado a las 9:20am, los integrantes de la Casa de la Prensa se convirtieron en los primeros finalistas de la Liga de los Periodistas al imponerse con amplio marcador de 12 carreras por 3 a la Brigada Espacial Nacional, ocupantes de la primera plaza en la etapa regular. Los apodados como “La Maquinaria” iniciaron impetuosos y tomaron el mando desde la primera entrada, gracias al jonrón de tres carreras de su tercer bate e inicialista Carlos Michel Perdomo, ante los envío del lanzador abridor Santiago Blanco, quien cargó con el revés. Los vencedores agregaron cuatro más en el tercero, dos en el sexto y tres en el séptimo, en este último por intermedio de Kessiel Torres, que mandó a viajar la esférica por el jardín derecho con dos compañeros en circulación. La victoria fue para el abridor Abel González, que caminó la ruta completa y permitió tres carreras, una de ellas sucias, además de ocho imparables. La Casa de la Prensa aseguró su boleto por vía directa, mientras que los representantes de la Brigada Especial deberían jugar en el último turno ante el ganador entre Reyes del Caribe y Chemitas.

C H E MAQ 12 11 3 G: A. González BEN 3 8 1 P: S. Blanco

Los Reyes del Caribe ganaron a batazos

En duelo de bateo los Reyes del Caribe supieron venir de abajo para sofocar el ímpetu de los Chemitas, quienes vendieron bien cara su derrota con pizarra de 15 carreras por 10. Los representantes de las FAR anotaron primero por doble de su tercer bate Leonardo Fonseca. Sin embargo, la respuesta de los Reyes no se hizo esperar, y tomaron el mando en la misma primera entrada al pisar tres veces la registradora impulsados por Rento Muñoz y Dúbler Vázquez, este último con hit de dos carreras. El empate llegó apenas en la segunda, anotado por Yoel Delgado. En la cuarta los Chemitas fabricaron cinco apoyados en el doble con bases llenas de Orlando Moreno y en la mala defensa rival. Pese a las cuatro de los Reyes en la conclusión de esa entrada, los Chemitas mantuvieron la ventaja y anotaron dos más en la quinta después de dos outs. La rebelión definitiva de los Reyes del Caribe llegó en el sótano de esa entrada con seis carreras, la misma comenzó con dos triples consecutivos de Alejandro Rodríguez Cuervo y Owen Yanes, el empate llegó por hit de Alejandro Rodríguez Ulloa y la ventaja por doble del tercer madero Yosmany Pimienta. En el séptimo agregaron dos más para completar las 15.

La victoria fue para Abdiel Simón en calidad de relevista, pues entró en la quinta en auxilio del abridor Pablo Rodríguez y no permitió libertades en dos y un tercio. Por su parte, Alexander Mesa salió por la puerta estrecha al permitir todas las carreras de los Reyes del Caribe, quienes discutirían el segundo boleto a la final ante la Brigada Espacial Nacional.

C H E CHM 10 10 1 G: A. Simon REY 15 18 3 P: A. Mesa

La Brigada Especial irá por la revancha en la final

Luego de caer a primera hora ante la Casa de la Prensa, Brigada Especial ganó su boleto a la final al vencer por KO a los Reyes del Caribe 21 carreras por 8. Un racimo de cuatro en la misma primera entrada le dio ventaja a los Reyes gracias a imparables remolcadores de Dúbler Vázquez, Alejandro Rodríguez Cuervo, Rubiel García y Robban Rabaza. Esas mismas carreras fueron anotadas por los representantes del MININT para igualar el choque a cuatro, el abridor Santiago Blanco trajo dos para el home plate con doble, mientras que el jardinero izquierdo Carlos González empujó el empate con hit al CF. Luego del cero a los Reyes en la segunda la Brigada tomó el mando en su parte conclusiva por dos carreras anotadas debido a lanzamientos que se le escaparon al abridor rival Abdiel Simón. En la baja del tercero sumaron cuatro aprovechando la velocidad y habilidad en las bases de sus jugadores, ante una defensa un tanto conservadora. Los miembros del MININT no habían recibido escón, y agregaron dos más en la cuarta para abrir el marcador. Sin embargo, los Reyes descontaron con cuatro en la alta de la quinta, tres de ellas gracias al vuela cercas de Renato Muñoz, que mantenía con esperanzas a los dirigidos por Dulier Reyes.

El juego concluyó en la sexta, cuando la Brigada fabricó siete para dejar al campo a los Reyes, su hombre proa Alejandro Espinosa inició la producción con cuadrangular de tres carreras, y agregaron cuatro más para completar la victoria por la vía del KO 21 a 8.

C H E REY 8 10 2 G: S. Blanco BEN 21 21 0 P: A. Simón

De esta forma Brigada Especial Nacional y Casa de la Prensa son los clasificados a la Gran Final del domingo 30 de noviembre, en un partido con sabor a revancha por lo sucedido a primera hora en la jornada de hoy.

Imagen de portada: Foto del autor.