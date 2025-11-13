Getty Images y Perplexity integrarán su catálogo visual en herramientas de búsqueda con inteligencia artificial

Getty Images y Perplexity han alcanzado un acuerdo de licencia global de varios años que permitirá que las imágenes de Getty se integren en las herramientas de búsqueda y descubrimiento impulsadas por inteligencia artificial de Perplexity. El pacto abarca tanto contenido creativo como editorial y tiene como objetivo mejorar la experiencia visual de los usuarios y reforzar la correcta atribución de derechos de autor en un momento en que la relación entre la inteligencia artificial y los creadores de contenido atraviesa un complicado proceso.

El acuerdo se apoya en la tecnología API de Getty Images, que facilitará la incorporación de las fotografías directamente en los procesos de generación y visualización de resultados de Perplexity. De este modo, la plataforma podrá ofrecer imágenes de alta calidad en sus respuestas, incluyendo la mención del autor y el enlace a la fuente original. Para Getty, el convenio refuerza la necesidad de preservar la trazabilidad de los contenidos en un entorno donde las herramientas de IA generativa han difuminado los límites entre lo creado y lo reutilizado.

Nick Unsworth, vicepresidente de Desarrollo Estratégico de Getty Images, explicó que el acuerdo “reconoce la importancia del contenido correctamente atribuido y su valor en la mejora de productos basados en inteligencia artificial”. En la misma línea, Jessica Chan, responsable de Contenido y Alianzas con Editores en Perplexity, señaló que “la atribución y la precisión son esenciales para comprender el mundo en la era de la IA” y subrayó que ambas compañías comparten la convicción de que la búsqueda asistida por inteligencia artificial debe respetar la autoría de los creadores.

Implicaciones para los medios de comunicación

La alianza entre Getty Images y Perplexity puede tener un efecto indirecto sobre el sector de los medios, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos de autor y la visibilidad de las fuentes en los entornos de IA generativa. A diferencia de otros modelos de búsqueda que reutilizan contenido sin mostrar su procedencia, Perplexity incorporará enlaces y créditos visibles, lo que podría suponer un precedente para la integración ética de materiales periodísticos y fotográficos en herramientas de inteligencia artificial.

Para los medios que dependen de la venta o distribución de imágenes, acuerdos como este pueden representar una vía de ingresos y de reconocimiento en un contexto de creciente uso automatizado del contenido. (Tomada de Laboratorio de Periodismo).

Imagen de portada: Logo de Perplexity. Imagen de Maurice Norbert (Depositphotos).