Fallece Jorge Luna, figura emblemática de Prensa Latina

El reconocido periodista y figura emblemática de Prensa Latina, Jorge Luna, falleció hoy en esta capital, a la edad de 81 años, con un magisterio de ejemplo para las nuevas generaciones del gremio.

Luna fue corresponsal de Prensa Latina en varios países y testigo excepcional de acontecimientos históricos trascendentales.

En 1970 viajó a Chile a raíz del triunfo de la Unidad Popular y allí estuvo como corresponsal hasta los sucesos del golpe contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

También reportó desde las corresponsalías en el Caribe, y en Guyana, Bolivia, Venezuela, Chile, en una segunda estadía, y Uruguay.

Peruano de nacimiento y cubano de corazón, Jorge Luis Luna Mendoza, a quien cariñosamente llamaba míster Moon, fue un excelente profesional, gran ser humano y revolucionario leal, recuerda Frank González, colega de muchos años y quien dirigiera la agencia.

Luna deja una huella en Prensa Latina y en Cuba.

Por decisión familiar su cuerpo será cremado y próximamente se le rendirá póstumo tributo (Tomado de Prensa Latina).