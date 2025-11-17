Convocan la UPEC y la UNHIC al Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025

La Unión de Periodistas de Cuba y la Unión de Historiadores de Cuba convocan al Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025.

Podrán participar todos los profesionales de la prensa cubana e historiadores, miembros de la UPEC y/o de la UNHIC, con trabajos publicados en el período del primero de octubre de 2023 al 31 de diciembre del 2025. Los estudiantes de Periodismo y de las facultades de Historia pueden concursar en igualdad de condiciones.

El jurado elegirá en cada categoría la obra que mejor trate los temas de la Historia, con empleo creativo de los recursos de comunicación periodística.

El premio consistirá en diploma y 2,500.00 CUP en las siguientes categorías:

periodismo impreso (prensa escrita y agencias informativas)

periodismo de radio

periodismo audiovisual (televisión y video)

periodismo hipermedia

periodismo gráfico (fotografía, infografías y otras producciones gráficas)

Podrán ser enviados trabajos de cualquier género periodístico, así como realizados en equipo.

Cada autor podrá inscribir hasta dos trabajos por categoría. Puede enviar otros más en caso de formar parte de un colectivo de autores. Los trabajos presentados en periodismo hipermedia, no pueden optar por premio en otra categoría.

Sobre la entrega de trabajos

El plazo de admisión para la entrega de los trabajos vence el 15 de enero de 2026.

En los casos de prensa escrita, periodismo gráfico y periodismo hipermedia, los trabajos deben enviarse en formato digital al correo concursos@upec.cu

En la categoría hipermedia, los autores pueden enviar el link de la página web donde se encuentran publicados los trabajos.

Los periodistas que presenten trabajos en Radio enviarán sus grabaciones al correo silvialike@gmail.com y al ivonne.albelo@icrt.cu debidamente identificados y especificando en el asunto del mismo, Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025.

Los trabajos de Periodismo audiovisual deben ser enviados al Canal Cubano de Noticias debidamente identificados y especificando igualmente en el asunto del mismo, Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025.

En caso de no poderse utilizar las vías anteriores, las obras se recibirán en la oficina de premios y concursos de la Upec, sita en la Casa de la Prensa en calle 23, esquina I, en el Vedado, La Habana. Teléfono: 59985335.

Todos los trabajos presentados deben consignar la categoría en que se presentan y los siguientes datos personales:

Nombres y apellidos completos,

Dirección particular,

Órgano de prensa,

Delegación de base,

Número del carné de identidad,

Número de carnet de la Upec o de la UNHIC

Fecha de publicación o emisión del trabajo.

Medio donde fue publicado el trabajo

Del jurado:

La Presidencia Nacional de la UPEC y el Secretariado Nacional de la UNHIC seleccionarán a reconocidos profesionales del periodismo e historiadores en el país, para integrar el jurado, el cual será presentado, al cierre de la convocatoria, y realizará sus funciones en la primera quincena de febrero de 2026. Para dar a conocer su fallo se convocará a conferencia de prensa, al término de las deliberaciones del jurado. Los miembros del Jurado no podrán tener obras suyas o de sus familiares en concurso.

La entrega de los premios se organizará en el marco de las actividades por la Jornada por el Día de la Prensa Cubana el 14 de marzo de 2026.

Presidencia Nacional de la UPEC Secretariado Nacional de la UNHIC