Universidades argentinas impulsan un protocolo ético para el uso de la inteligencia artificial en el periodismo

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y organizaciones del ámbito comunicacional, ha puesto en marcha un proyecto destinado a definir parámetros comunes para el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en las industrias culturales. El objetivo es promover un debate amplio sobre cómo integrar estas herramientas sin comprometer los derechos laborales ni la calidad informativa en sectores como el periodismo, la radiodifusión, la publicidad y la edición.

El programa, denominado Transformación digital y gobernanza ética de la Inteligencia Artificial en las Industrias Culturales de Argentina, cuenta con el apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional y la financiación de la Unión Europea. La iniciativa busca identificar tanto las oportunidades como los riesgos que plantea la incorporación de la IA en los procesos de trabajo, especialmente en profesiones vinculadas a la producción de contenidos.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, el director del proyecto, Daniel Badenes, explicó que el objetivo es “establecer protocolos que contemplen los riesgos y las potencialidades de la IA, desde una mirada que priorice la protección de los trabajadores y los principios de derechos humanos”, publica Tiempo.

Además de la UNQ y la UBA, participan entidades como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), la Red de Medios Digitales, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el colectivo Territorio y Producción Editorial Organizada —que agrupa editoriales independientes— e Interact, asociación que reúne agencias y consultoras del ecosistema digital.

El impacto de la inteligencia artificial sobre la producción periodística se ha convertido en una preocupación central para medios y universidades. La automatización de tareas, los dilemas sobre la autoría intelectual y la difusión de contenidos generados por algoritmos sin supervisión humana son algunos de los desafíos que el proyecto busca abordar. En este sentido, Badenes subraya la necesidad de “un debate profundo que recoja experiencias internacionales y contribuya a una transformación digital ética, sostenible y con perspectiva de derechos”.

La UNQ ya ha desarrollado líneas de investigación en torno a la digitalización y sus efectos en la vida laboral y educativa. En ese marco, lanzó recientemente el doctorado en Transformación Digital, Comunicación y Educación, que incluye temas como inteligencia artificial, blockchain y automatización del trabajo, en una apuesta por analizar los cambios contemporáneos que atraviesan el campo de la comunicación (Tomado de Laboratorio de periodismo – Fundación Luca de Tena).