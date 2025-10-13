La UTPBA recuerda a la compañera Diana Sacayán, militante, comunicadora social y miembro de conducción de la UTPBA, a 10 años de su asesinato, ocurrido el 11 de octubre de 2015.

Diana fue, además, coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), luchadora por los derechos humanos y referente de proyectos políticos, entre ellos, la Ley de Cupo Laboral para Personas Trans.

Cabe destacar que en 2010 —dos años antes de que se promulgara la Ley Nacional de Identidad de Género— la UTPBA entregó los carnets de prensa a Diana Sacayán, Lohana Berkins, Marlene Wayar y Julia Amore.

La UTPBA, junto a sus compañeros/as y amigos/as, expresa en voz alta: ¡COMPAÑERA DIANA SACAYÁN, PRESENTE!

Tomado de Utpba