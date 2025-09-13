Un guerrillero antillano entre jóvenes periodistas

Es 12 de septiembre de 2025 y dicho así pareciera un día normal en el almanaque que envejece, pero por suerte existe la historia que es recogida y contada de diferentes maneras, para conocer, recordar, para no olvidar.

Y precisamente parte de una historia que un día como este de 1973 marca un antes y un después de las relaciones solidarias indisolubles entre dos naciones, es contada por el periodista guantanamero José Llamos Camejo, corresponsal del periódico Granma.

Se trata de la primera visita del Comandante en Jefe Fidel Castro a Vietnam, aquel 12 de septiembre hace 52 años atrás, contada en el texto Fidel. Un guerrillero antillano en el paralelo 17, de la Casa Editora Abril.

En el volumen, que fue presentado hoy en la sede de UPEC de Guantánamo a jóvenes profesionales de la prensa y estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo, el reportero revela a través de diferentes géneros detalles humanos y conmovedores de aquella visita osada del Líder de la Revolución cubana, cuando en 1973 en plena guerra de liberación contra los yanquis , llegó hasta la región asiática de Vietnam.

En la narrativa que dan vida a ocho capítulos del texto, se descubre cómo fluyó el diálogo con los entrevistados devenidos fuentes de información, que en sus anécdotas y testimonios evidencian el amor y respeto de los vietnamitas por Fidel y Cuba.

La jornada de presentación culminó con la entrega de carné de la UPEC a nuevos afiliados a la organización profesional y se informó que el intercambio forma parte de las actividades planificadas por el gremio en el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe.

Imagen de portada: Foto de Taimí Fernández Pérez.