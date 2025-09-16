El riesgo de ser periodista en Gaza

Según informe reciente de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) al menos 235 periodistas y trabajadoras/es de los medios, fueron asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 cuando se produjo el ataque de Hamas al sur de Israel y la posterior invasión israelí a territorio palestino. De acuerdo a la misma fuente la cifra de víctimas “supone una tasa de mortalidad superior al 10por ciento, y dramáticamente superior a la de cualquier otro grupo profesional”.

La FIP sostiene que “tiene evidencias de que el ejército israelí ha atacado deliberadamente a periodistas y algunos de estos casos son actualmente objeto de la preparación de un expediente de denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI)”.

El 20 de mayo pasado el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió que se libren órdenes de arresto contra dirigentes israelíes —entre ellos el primer ministro Benyamin Netanyahu y el ministro israelí de Defensa Yoav Gallant— y de Hamas a quienes acusa de “crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.

Enrica Muraglie publicó en Manifesto de Italia el testimonio de la periodista palestina Hind Khourdary, colaboradora de Al Jazeera English y la Agencia Anadolu, que lleva más de 700 días trabajando en territorio palestino y quien elaboró un informe titulado “Asesinato de la verdad: El asesinato de periodistas durante el genocidio de Gaza”, patrocinado por el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH). Khoudary afirma que “estamos exhaustos, abrumados, agotados, estamos psicológicamente traumatizados” subrayando que “los ojos y los oídos” de los trabajadores de los medios en Gaza son “irreemplazables” debido a la prohibición de entrada a la prensa internacional. Asegura también que sin los periodistas palestinos “nadie se habría enterado de lo que está sucediendo”.

Según lo consigna Muraglie —citando a la Oficina de Medios de Gaza— el promedio de periodistas muertos en Gaza asciende a once víctimas cada mes. En la misma nota se sostiene que “ser periodista en Gaza a menudo implica improvisar en otros roles, como el de rescatista y sin ningún tipo de protección” teniendo en cuenta que “las condiciones de vida y de trabajo son precarias y las medidas de seguridad inadecuadas”.

Coincidiendo con el bombardeo del CPDH en Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel se dio a conocer el informe que contiene más de mil testimonios sobre ataques contra periodistas y medios de comunicación en territorio palestino. Raji Sourani, fundador y director del CPDH, sostiene que “desde el primer día los periodistas han sido el objetivo de este genocidio”. Para Antoine Bernard, director de Reporteros Sin Fronteras (RSF), “atacar a periodistas palestinos no solo obstaculiza el presente, sino que también borra el futuro”.

En el informe se afirma además la existencia de por lo menos 56 casos en los que se pudo verificar que los periodistas fueron asesinados mientras desarrollaban sus tareas profesionales y luego se justificó la muerte de ellos con la calificación de “terroristas”. Maryam Abu Daqqa, Moaz Abu Taha y Hussam Al-Masri fueron atacados mientras realizaban una transmisión televisiva en vivo desde el Hospital Nasser en Khan Younis. La semana anterior el periodista Osama Ahmed Balusha fue asesinado en su casa mientras estaba con su familia.

Bernard advierte también que “el mundo debería recordar que un nivel tan implacable de crímenes internacionales contra periodistas en Gaza ha elevado el umbral de tolerancia a la delincuencia a niveles sin precedentes”.

RPS lanzó una campaña mundial dirigida a los medios de todo el mundo para “pedir el fin de la masacre deliberada de periodistas en Gaza y el acceso de la prensa extranjera a la Franja” . En la justificación se afirma que “la masacre contra los periodistas palestinos por parte del Ejército de Israel es sistemática, deliberada y, peor, se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario. Esta situación intolerable, agravada por la prohibición a la prensa extranjera de acceder a Gaza —un hecho insólito destinado a apuntalar el apagón informativo en la Franja— amenaza con erradicar el periodismo en Gaza, vital para documentar los crímenes del Ejército israelí” (Tomado de Página 12).

Imagen de portada: Tomada de AFP.