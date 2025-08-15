OBITUARIOS OTRAS NOTICIAS

Falleció Fidel Troya, quien presidió la Upec en Holguín

Redacción Cubaperiodistas

Con profundo pesar hemos conocido la partida física de nuestro querido periodista Fidel Manuel Troya García, en la capital cubana.

Troya laboró durante muchos años y hasta su jubilación en Radio Holguín, donde además fue jefe de equipo de prensa y director de programas.

Su impronta queda con cariño entre quienes siempre admiramos su facilidad para la comunicación, sus análisis económicos e históricos, y su habilidad para cronicar lo cotidiano.

Fidel Troya fue presidente de la Upec en la provincia, director de Cultura y de medios como el Telecentro Telecristal.

Las nuevas generaciones siempre encontraron en él al eterno maestro y al periodista amante de su profesión; el gremio también le admiraba y respetaba. (Nota tomada del muro de Facebook de Radio Holguín).

Llegue a sus familiares, amigos y colegas  las más sentidas condolencias en nombre de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba.

Redacción Cubaperiodistas
Sitio de la Unión de Periodistas de Cuba

