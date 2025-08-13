Deben ser sancionados los responsables de las masacres de periodistas en Gaza

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) se suma al amplio repudio internacional y condena el reciente asesinato en Gaza por parte del ejército israelí de un equipo de periodistas de la agencia Al Jazeera, encabezado por el conocido corresponsal Anas al-Sharif. Es un nuevo ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa y un intento de acallar las pocas voces que reportan en directo las acciones genocidas y la magnitud de las atrocidades que comete allí el Estado de Israel.

Se debe investigar y sancionar a los responsables de esta nueva masacre, que se enmarca en un acumulado de más de 200 periodistas asesinados, según estimados de Naciones Unidas.

Causa indignación y fuerte repulsa el cinismo del gobierno israelí – ese violador de todos los compromisos y normas del derecho internacional- y quienes lo apoyan, al pretender una vez más justificar sus acciones criminales tras el manido argumento, y sin aportar pruebas creíbles, de que sus víctimas son integrantes de Hamas.

Son asesinatos sistemáticos, ataques deliberados e indiscriminados, contra campamentos de refugiados, hospitales y escuelas, contra las decenas de miles de hambrientos que se agolpan para tratar de recibir algo de lo poco que las fuerzas de ocupación dejan entrar a ese territorio. Eso y mucho más constituyen crímenes de Israel que superan toda imaginación.

Ante estos hechos y estas acciones para exterminar a un pueblo entero indigna también y pone al desnudo a aquellos líderes del llamado mundo occidental que se contentan con expresar su “preocupación” ante tales hechos. Las declaraciones de desasosiego, incluso de condena de gobiernos que podrían considerarse cómplices por su prolongada inacción, no detendrán la brutalidad ni el genocidio generalizado que se comete contra el pueblo palestino.

Lleguen nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, en momentos en que reiteramos nuestro inquebrantable apoyo a la causa palestina, a Al Jazeera y hacia todos los periodistas que arriesgan su vida para llevar al mundo la verdad de esos cruciales acontecimientos.

Exigimos un cese al fuego inmediato y la retirada del ejército israelí de Gaza, Cisjordania y todos los territorios palestinos ocupados, e instamos a la comunidad internacional y a los organismos de justicia a romper la pasividad y actuar con firmeza para detener el genocidio que tiene lugar ante nuestros ojos.