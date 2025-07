La complicidad de Europa e Italia en el genocidio palestino

Hace unas semanas, unos pocos diarios italianos (Il Fatto Quotidiano, Ansa-Europa e Il Manifesto) informaban sobre los resultados de una investigación llevada a cabo por los diarios belgas L’Echo y su publicación en holandés De Tijd sobre el uso de fondos comunitarios por parte de universidades y organizaciones israelíes —entre ellas, el ministerio de Defensa y distintos productores de armas—, los cuales han desarrollado proyectos financiados por el programa europeo Horizon, destinado a la investigación y la innovación. Se calcula que, de 921 proyectos financiados por Bruselas, 213 incluyen a entidades israelíes. Un número tan alto que hace que la cifra total de fondos gestionados por partners israelíes ascienda a 1.000 millones de euros.

Entre los ejemplos de proyectos financiados por la UE, algunos son más sensibles que otros. Es el caso, por ejemplo, de un proyecto de seguridad de infraestructuras submarinas que implica directamente al ministerio de Defensa israelí y a la empresa pública Rafael Advanced Defense Systems. También se encuentra en primera línea la Israel Aerospace Industries (IAI), el mayor grupo industrial de defensa de Israel, con hasta ocho proyectos y cerca de 2,8 millones de euros recibidos.

Tal y como escribe il Manifesto, dicha situación deriva de la amplia colaboración, de tipo comercial y político, que existe entre la UE e Israel. El acuerdo en vigor desde el 2000 regula, entre otras cosas, la cooperación en el sector de la investigación. Por otra parte, Tel Aviv participa en Horizon, el principal programa de colaboración europeo dedicado a la investigación y la innovación. Un programa gestionado operativamente por Bruselas, pero abierto a contribuciones económicas de países no miembros de la UE, entre los que se encuentran Canadá, Reino Unido o el propio Israel. Sobre el papel, el proyecto Horizon debería servir exclusivamente para programas civiles, pero no es así, sobre todo en lo que respecta a la participación israelí.

En la investigación belga se hace referencia, por ejemplo, a un proyecto de innovación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en el que participa una consultora israelí vinculada a miembros del Mossad. También se ha denunciado una línea de financiación dedicada al ministerio de Defensa israelí. “El ministerio”, puede leerse, “es socio del proyecto Horizon UnderSec, que estará activo hasta finales de 2026 y que apunta a proteger las infraestructuras submarinas a través de sensores y otras tecnologías, objetivo para el cual recibe casi seis millones de euros”. A esto se le añade medio millón de euros para la Rafael Advanced Defense Systems, una empresa pública de defensa israelí. Y por último, el mayor grupo de defensa israelí, esto es, la Israel Aerospace Industries (IAI), participa en más de ocho proyectos Horizon, recibiendo casi 2,8 millones de euros de fondos europeos.

Pero el apoyo europeo al arsenal militar de Israel y al genocidio del pueblo palestino pasa también por otros canales. En la web de Europa.today.it puede leerse que el Fondo Europeo de Defensa (EDF) ha otorgado una financiación total por valor de 35 millones de euros a la Intracom Defense, empresa de defensa que en mayo de 2023 fue adquirida por la gigante israelí de las armas, la omnipresente IAI. A este respecto, en una pregunta a la Comisión Europea, el eurodiputado Manu Pineda del Partido Comunista de España, pidió transparencia respecto a una asignación de ocho millones de euros a la Intracom Defense finalizada a la construcción de drones que son utilizados en los bombardeos sobre Gaza.

Un informe del European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) —red que une a 46 ONG, sindicatos y grupos de solidaridad provenientes de 19 países europeos para apoyar la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad— informa de que la filial israelí de IBM ha obtenido 5 millones de euros para crear una base de datos de la población que, según la acusación del ECCP, servirá para potenciar el control y la represión de los palestinos por parte de las fuerzas policiales de Tel Aviv.

También las grandes finanzas participan en el genocidio del gobierno israelí contra el pueblo palestino. Según un estudio llevado a cabo por el grupo holandés de investigación financiera Profundo, datado el 14 de febrero de 2025, publicado inicialmente por las ONG holandesas BankTrack e Pax y retomado en Italia por Valori.it, son siete los bancos —cuatro estadounidenses, uno alemán, uno francés y uno británico— que han ayudado a Israel a asolar y arrasar Palestina, contribuyendo a financiar la deuda soberana israelí. Según este estudio, entre el 7 de octubre de 2023 y enero de 2025, Israel emitió bonos soberanos por valor de 19.400 millones de dólares.

Tal y como explica la investigación de Profundo, según el procedimiento habitual, la deuda soberana de Israel se contabiliza en los presupuestos generales del Estado. No obstante, una serie de informes confirma que los bonos más recientes (posteriores a octubre de 2023) han sido emitidos específicamente para cubrir costes de guerra. Se trata pues de auténticos war bonds u “obligaciones de guerra”. De hecho, Israel Bonds, el organismo gubernamental responsable de la comercialización de los bonos israelíes a inversores internacionales, publicita específicamente estos bonos como una oportunidad de apoyar al “Israel en guerra”.

Los casi 20.000 millones de dólares en bonos de guerra han sido suscritos por Goldman Sachs con más de 7.000 millones. Le sigue el Bank of America (3.600 millones) y Citigroup (2.900 millones). El quinto puesto lo ocupa JP Morgan Chase con 700 millones de dólares. En Europa, se sitúa a la cabeza el alemán Deutsche Bank (2.500 millones) y el francés BNP Paribas (2.000 millones), que controla la italiana BNL (Banca Nazionale del Lavoro). Cierra la lista la británica Barclays con 500 millones. Junto a estos bancos, la investigación de Profundo implica a distintas empresas de gestión patrimonial, las cuales han apoyado la guerra de Israel adquiriendo más de 2.700 millones de dólares en bonos. Entre estas, destaca la alemana Allianz (a través de su subsidiaria estadounidense Pimco) con 960 millones de dólares. Le siguen Vanguard (546 millones) y Wellington (250). Poco después, con 99 millones de inversión, aparece la italiana BPER (Banca Popolare dell’Emilia-Romagna), entidad que recientemente ha financiado un spot publicitario con un tono muy distinto.

El negocio de los bancos también tiene que ver con las lucrativas oportunidades derivadas de la financiación privada a las empresas que proveen de armas a Israel. Recordemos que financiar la venta de armas a un ejército ocupante está explícitamente prohibido por hasta dos acuerdos internacionales: el Tratado de comercio de armas (ATT) de Naciones Unidas del 2014 y la Posición Común de la UE sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares de 2008.

Según un estudio realizado por diecinueve organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran Pax y BankTrack, retomado en Italia una vez más por Valori.it, en los últimos cuatro años, distintos bancos y sociedades financieras han dado 36.100 millones de euros en préstamos y suscripciones a seis grandes fabricantes de armas que hacen negocios con Israel. Y que poseen 26.000 millones de euros en acciones o bonos de dichas sociedades.

En primera fila nos encontramos con los bancos franceses BNP Paribas y Crédit Agricole, con más de 5.000 millones de euros cada uno. Luego, la alemana Deutsche Bank, que se detiene en los 4.000 millones y la británica Barclays que roza los 3.000 millones. Entre los bancos que invierten en el abastecimiento de armas a Israel, hay algunos italianos, como Unicredit e Intesa Sanpaolo. El primero ha invertido más de 1.500 millones: poco más de 1.200 millones en financiaciones y 365 millones en suscripciones. Y entre las entidades financieras aparece Exor, propietario del 100% de GEDI, grupo editorial que controla periódicos como La Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX, muy enraizado en Italia y controlado por el holding financiero holandés de la familia Agnelli. Y entre las empresas productoras de armas que hace negocios con Israel nos topamos con Leonardo S.p.a (cuyo principal accionista es el ministerio de Economía italiano), que de 2015 a 2023 vendió a las fuerzas armadas israelíes los cañones navales Super Rapid 76mm, producidos por su subsidiaria Oto Melara. Y que desde 2019 hasta hoy sigue proveyendo a Israel de helicópteros AW-119 light.

Por otra parte, según el Sipri Arms Transfers Database, de 2019 a 2023 vendieron armas o sistemas de armamento a Israel las empresas estadounidenses Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin y RTX, así como la británica Rolls-Royce.

Por último, según dicho informe, entre 2020 y 2024, Italia contribuyó a alrededor del 1% del abastecimiento total de armas a Israel. El 21 de mayo, las oposiciones parlamentarias presentaron a la Cámara de Diputados una moción respecto a la evolución de la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza, incluyendo, entre otros puntos, la industria bélica, citando la ley n. 185 del 09/06/1990 que prohíbe la venta de armas a países en guerra o que violen los derechos humanos. No por casualidad el gobierno encabezado por Meloni está intentando modificar dicha ley a través del proyecto de ley n. 1730, cuyo objetivo es borrar algunos pasajes que actualmente garantizan transparencia respecto a las exportaciones. La norma vigente obliga al parlamento a presentar anualmente una relación detallada de los volúmenes, tipologías, países destinatarios, productores y sujetos financiadores de las exportaciones de armas fabricadas en Italia.

Obviamente, la moción fue rechazada, pero el inefable ministro de Exteriores —apoyado por las palabras de obvia condena a las acciones del gobierno de Netanyahu por parte del presidente Matarella y la primera ministra Meloni— se dio mucha prisa en añadir que Italia cuidará y alojará a los únicos supervivientes (madre e hijo) de la familia de 11 personas que fueron asesinados por las bombas israelíes en un ataque sobre Khan Younis el pasado 24 de mayo.

Esta es la potencia de la hipocresía que esconde la complicidad de Italia, y de Europa, con el genocidio en curso contra el pueblo palestino (Tomado de El Salto).

Imagen de portada: La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Augusto Casasolia / Contrasto.