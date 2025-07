Prohibir los smartphones por el bien de la humanidad

Perdón por la digresión personal, pero es relevante para el tema que nos ocupa. Recuerdo cuando compré mi primer smartphone. Era 2010 y acababa de regresar a Canadá desde Corea del Sur, donde no había podido comprar un iPhone. A mi regreso, intenté resistirme al fenómeno creciente de la interconexión infinita. No aguanté mucho. Compré un iPhone y lo configuré. Ese mismo día estaba haciendo cola en una cafetería y, por primera vez en mi vida, me di cuenta de que estaba ignorando al cajero cuando me pidió que pagara. Estaba distraído, mirando mi teléfono.

En los quince años transcurridos desde que compré ese teléfono (y varios sucesores) los smatphones se han vuelto omnipresentes. Los teléfonos no son solo un dispositivo, sino una extensión de nosotros mismos, de nuestras conexiones sociales, nuestros recuerdos, nuestra cognición e incluso nuestra conciencia. En 2024, el 98% de los estadounidenses tenía un teléfono móvil, de los cuales el 91% eran smartphones. Se trata de un salto considerable desde el 35% que poseía un dispositivo inteligente cuando Pew comenzó a realizar un seguimiento de la propiedad en 2011.

En muchos sentidos, ahora son los teléfonos los que nos controlan. Un estudio realizado en 2025 reveló que, en promedio, los estadounidenses consultan su teléfono más de 200 veces al día, “casi una vez cada cinco minutos mientras estamos despiertos”. Dado que las personas pasan horas al día desplazándose por la pantalla o escribiendo, más del 40% afirma sentirse adicta a su teléfono inteligente. Diferentes estudios arrojan resultados dispares, pero la tónica general es similar: la mayoría de nosotros tenemos teléfonos inteligentes y pasamos más tiempo del que nos gustaría con ellos, atados a ellos con un coste personal y social considerable. Hay muchas razones para rechazar esta herramienta.

Creamos máquinas de soledad y las llamamos inteligentes

Prohibir totalmente los teléfonos inteligentes sería, como mínimo, una medida excesiva y probablemente inconstitucional en Estados Unidos y en muchos países del mundo, dependiendo de cómo se promulgara. Pero analicemos la propuesta, partiendo de la premisa de que el uso de los teléfonos inteligentes es un problema colectivo, no personal. Representa un problema del que debemos salir juntos. Después de todo, la capacidad de una persona para desconectarse está determinada por las normas y expectativas sociales. Es casi imposible dejar el smartphone si nadie más lo hace.

Esa dimensión colectiva ya se reconoce en las escuelas, donde cada vez se prohíben más los teléfonos móviles. Las autoridades citan un creciente número de pruebas que demuestran que estos dispositivos son perjudiciales para los niños. Incluso algunos magnates de la tecnología envían a sus hijos a escuelas “antitecnológicas”. Pero extender eso al resto de nosotros es una tarea difícil, especialmente cuando se trata de enfrentarse a una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares al año y sigue creciendo.

Los teléfonos inteligentes no solo son malos para los niños. También son malos para los adultos. Nos hacen sentir más solos, deprimidos, estresados, ansiosos y propensos a tener ideas suicidas. Usarlos en la mesa o en cualquier lugar donde nos reunimos nos hace infelices. También pueden tener efectos negativos en el ejercicio físico, la capacidad de atención y la función cognitiva, e incluso en nuestra vida sexual. En resumen, los teléfonos inteligentes son malos para nuestra salud mental y física, nos hacen infelices, estúpidos y antisociales.

El derecho a desconectarse

Los teléfonos inteligentes y las plataformas de redes sociales que soportan no solo son malos para la salud individual, sino que también son corrosivos para la salud del cuerpo político, tanto social como políticamente. Hace tiempo que sabemos que, como conductos de Internet, los teléfonos facilitan la difusión de la desinformación y la información errónea, amplifican la indignación y encierran a los usuarios en silos mediáticos diseñados algorítmicamente. El resultado es un estrechamiento de la perspectiva que nos deja a muchos intelectualmente aislados, reactivos y desconectados de opiniones contrarias.

Se supone que los teléfonos inteligentes “nos conectan con el mundo”, pero en realidad a menudo nos impiden comprender —y mucho menos confiar— en quienes están fuera de nuestra burbuja. Con el tiempo, esto profundiza la polarización y erosiona la fe en las instituciones compartidas, lo que dificulta ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, y mucho menos actuar colectivamente. La consecuencia no es solo la confusión, sino una crisis de legitimidad que se va gestando lentamente.

Incluso cuando los teléfonos inteligentes ofrecen acceso a información precisa, sus efectos socavan nuestra capacidad para procesarla o actuar en consecuencia. La herramienta que aparentemente estaba destinada a servir de puerta de acceso a fuentes de información ilimitadas para liberarnos de las limitaciones del aprendizaje no ha hecho nada de eso.

Al igual que los teléfonos inteligentes ofrecen la ilusión de la conexión social, ofrecen una falsa sensación de agencia política, como si tomar el teléfono y publicar algo fuera equivalente a organizar, movilizar o construir solidaridad.

Mientras tanto, el impulso ahora habitual de tomar el teléfono para escribir una publicación rápida o responder un mensaje de texto en presencia de otras personas —amigos, familiares, trabajadores del sector servicios— no solo es grosero, sino que corroe la interacción social básica. Los smartphones son amenazas antipolíticas, antintelectuales y antisociales.

Con los teléfonos inteligentes, nosotros —es decir, la industria tecnológica— hemos creado un dispositivo que nos ha superado. Peor aún, estar siempre conectados y siempre localizables es especialmente duro para los trabajadores. Los jefes explotan habitualmente ese acceso para difuminar los límites entre el trabajo y la vida privada. Para los millones de puestos de trabajo que dependen del correo electrónico o las aplicaciones de mensajería, la distinción entre vida laboral y vida privada se ha derrumbado.

Ahora no solo estamos siempre conectados, sino que también estamos siempre conectados al trabajo. Conscientes de ello, países como Francia y Australia han aprobado leyes sobre el “derecho a la desconexión” con el fin de liberar a los trabajadores de estar esclavizados a sus dispositivos fuera del horario laboral.

Trabajadores del mundo, desconectaos

Los teléfonos inteligentes plantean un problema para la sociedad en general, pero en particular para los socialistas que defienden un orden social, económico y político que asume y requiere un nivel básico funcional de socialidad que estos dispositivos socavan. Los teléfonos inteligentes no son prosociales. Es difícil imaginar un orden socialista dirigido por zombis adictos a los dispositivos, cada vez más desconectados y semianalfabetos, que vuelven a algo parecido a la tradición oral, solo mediada por ChatGPT, mensajes de texto escritos a toda prisa y publicaciones nihilistas en Twitter/X, todo ello mientras suben TikToks entre tarea y tarea.

Hoy en día, los teléfonos móviles analógicos o “tontos”, con funciones limitadas, están viviendo un pequeño momento de gloria. En 2023 se vendieron casi 100 000 de ellos en Canadá, lo que supone un aumento del 25% con respecto a las ventas de 2022. En Estados Unidos se ha producido un movimiento similar. Pero la mayoría de los usuarios de teléfonos móviles siguen siendo usuarios de teléfonos inteligentes, ya sea por elección propia o por fuerza de la costumbre, la presión social, las exigencias del trabajo o la adicción total. ¿Es esto lo que queremos para nosotros mismos? ¿Para nuestros amigos, familiares y parejas? Seguramente no. Estamos atrapados en una trampa y tenemos que salir de ella.

¿Qué pasaría si prohibiéramos los teléfonos inteligentes y nos obligáramos a ser libres? Puede parecer absurdo. Pero no se trata tanto de una propuesta política literal como de un grito colectivo de ayuda. Muchos de nosotros queremos desconectarnos, pero no podemos hacerlo solos, no sin perder el contacto con el mundo que nos rodea. Hoy en día, la desconexión conlleva costes sociales y económicos reales. Hasta que los teléfonos inteligentes y las redes sociales puedan ser regulados democráticamente o nacionalizados, liberados de la necesidad imperiosa de lucrarse indefinidamente con nuestra atención, una prohibición podría ser la vía más realista para recuperar nuestras vidas. No se trata de un rechazo a la libertad, sino de un llamamiento a una libertad más profunda: un compromiso colectivo previo con un orden social que nos devuelva nuestras vidas.

¿Qué pasaría si nos atáramos al mástil, como Odiseo al navegar cerca de las sirenas, liberándonos de las melodías seductoras pero costosas de nuestros teléfonos inteligentes? ¿Y si en lugar de “conectarnos”, nos reconectáramos —entre nosotros, con nosotros mismos, con los libros y las películas, con las noticias, con el aire libre, incluso con nuestro trabajo— libres de las presiones constantes de nuestros dispositivos? Podríamos ser más inteligentes, más felices, más sanos, más amables y estar más presentes. Mejor aún, seríamos libres (Tomado de Jacobin).

Imagen de portada: Foto de La Tercera.