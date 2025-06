Prensa Latina en su aniversario 65: “Seguimos siendo la voz de esos pueblos menos escuchados”

Sesenta y cinco años después de su primer cable periodístico, la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina mantiene su compromiso fundacional de informar sobre las luchas históricas de los pueblos del Sur global, sus problemas y realidades.

Muchos le pronosticaron pocos meses, pero, a pesar de las dificultades económicas, los ataques, agresiones y otras trabas, la agencia ha sobrevivido, respetando el legado de sus fundadores y celebrando un nuevo aniversario con 35 corresponsalías, más de 350 despachos diarios, publicaciones propias, servicios de radio, televisión y publicidad.

Su vicepresidenta de Información, Luisa María González, lleva 12 años en la agencia. Trabajó en las redacciones nacional y Europa, fue enviada especial en Portugal, Bruselas, Ginebra, Viena y La Haya, corresponsal en Ecuador y Francia.

“Ser corresponsal es un trabajo precioso, porque llegas a un país y tienes que conocerlo, aprendértelo de memoria y crear una agenda noticiosa en función de los intereses del medio para el que trabajas y el público al que quieres llegar”, dijo

En entrevista con Cubadebate, González valoró lo alcanzado por la agencia en más de seis décadas, los retos que enfrenta, el trabajo de innovación, entre otros temas.

¿Qué actividades ha planificado la agencia por su aniversario?

─Tenemos varias actividades por el aniversario. Podemos dividirlas en dos grupos, las actividades en el exterior y las actividades acá.

“Como Prensa Latina es una agencia internacional que tiene presencia en 35 oficinas, en buena parte de estos países se están organizando actividades. Por ejemplo, en Panamá se va a hacer una exposición de fotos, en Colombia, un conversatorio sobre qué es Prensa Latina, que va a incluir a colombianos que en algún momento fueron periodistas nuestros.

“En Estados Unidos acabamos de terminar una jornada que incluyó muchísimas actividades. Estuve presente en esa jornada y participé en el Congreso Hispanoamericano de Prensa, nos reunimos con otros medios de comunicación en Nueva York, Connecticut, Miami y Washington.

“Inauguramos en Washington una exposición de fotos de Prensa Latina que llevó por título ‘65 años al servicio de la verdad’, y esa misma exposición se va a seguir presentando en los próximos meses.

“En Cuba también tenemos un grupo grande de actividades. Todo comenzó en enero, con la celebración de la Conferencia Internacional Operación Verdad, a la que vinieron directivos de medios de comunicación de 30 países, así como intelectuales, personalidades políticas y académicas, etc.

“Estuvimos con los estudiantes de Periodismo en la Facultad de Comunicación en un conversatorio. Visitaremos la escuela Jorge Ricardo Masetti, que lleva el nombre de nuestro primer presidente, y vamos a tener una actividad con los estudiantes, les vamos a regalar libros y a explicar qué es la agencia y el periodismo.

“La actividad central fue en Casa de las Américas este viernes, y el aniversario es el domingo. La semana que viene tendremos una actividad en la Asociación Cubana de Naciones Unidas, que ha preparado un homenaje a Prensa Latina y a figuras que han pasado por la agencia”.

¿Qué retos, sean económicos o periodísticos, enfrenta la agencia cuando se cumplen 65 años de su fundación?

─El primer reto es la cuestión económica. Es una agencia de noticias con sede en Cuba, y sufre los efectos del bloqueo y la situación económica.

“En los últimos tiempos, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para mantener nuestras 35 corresponsales en el exterior. Mantener esas oficinas en casi todas las regiones del mundo conlleva un esfuerzo económico importante.

“Tenemos una división que se encarga de comercializar nuestros productos periodísticos, pero también de la publicidad y otro tipo de rubros que nos permiten tener ganancias y autofinanciar la agencia.

“Estamos trabajando muy fuertemente en la publicidad. Tenemos pantallas en los aeropuertos, la publicidad online en nuestro sitio web y en nuestras publicaciones impresas, una amplia gama de productos que ofertamos para los diferentes actores sociales, instituciones de diversa naturaleza y las mipymes. Para todo el que necesite anunciarse tenemos muchísimas ofertas, y lo estamos haciendo con el objetivo de avanzar desde el punto de vista económico.

“Tenemos, por supuesto, el reto de adecuar siempre nuestro mensaje periodístico a las nuevas tendencias, en función del avance de las tecnologías, de internet y las redes sociales.

“El producto del que la agencia ha vivido durante mucho tiempo es el cable periodístico, el despacho, que es una noticia impresa con un título, determinado formato y una foto.

“No tenemos otra opción que trascender eso y viajar hacia la multimedialidad, para eso nuestra web se ha modernizado, tenemos nuevas condiciones tecnológicas en la agencia para que, en nuestros despachos periodísticos, trabajos especiales, reportajes y entrevistas, tengamos cada vez más el soporte multimedial: fotos, audio, audiovisuales, infografías. Todo esto en función de un producto periodístico cada vez más terminado, más abarcador.

“Pongo un ejemplo, en la sección Escáner, elegimos un tema específico ─el que estamos tratando ahora es el envejecimiento poblacional y las nuevas dinámicas demográficas─, y vemos cómo se comporta ese tema en los diversos países en los que tenemos presencia. Hacemos un ciclo de materiales desde las diversas corresponsalías, y son trabajos que vienen muy completos, con ese soporte multimedial, siempre buscando las fuentes propias”.

En el tema de la innovación, al que se le ha dado gran importancia en los esfuerzos por transformar los medios cubanos, ¿cuánto hace Prensa Latina?

─Dentro del equipo técnico-informático que sostiene el funcionamiento de la agencia (todos nuestros servidores, páginas, porque tenemos siete páginas web en siete idiomas), tenemos un equipo de desarrollo, que es el encargado de todas las herramientas tecnológicas que nos hacen falta para nuestro trabajo.

“Esto nos permite tener productos propios, como el PLNet, una herramienta que no es nueva, pero tiene una importancia primordial, porque es el sistema de redacción, edición y publicación de nuestros materiales, que permite hacerlo a una velocidad instantánea.

“Es un programa online al que nuestros corresponsales acceden desde cualquier lugar del mundo. En cuestión de dos o tres minutos, máximo cinco, somos capaces de publicar una noticia.

“También tenemos PL-Cloud, una nube propia en la que nuestros corresponsales suben sus fotos, vídeos y audios, y desde Cuba los descargamos y procesamos.

“Son diferentes herramientas que tenemos en función de una mayor viabilidad y rapidez a todo el procesamiento de información en una agencia como Prensa Latina (diariamente publicamos alrededor de 350 noticias).

“Tenemos, además, el departamento de fotografía, el servicio de radio con una emisora online que transmite constantemente en inglés y español, y la división de televisión,

“¿En qué nos estamos centrando hoy? En sacar el PLNet 2.0, que admite no solamente la gestión de los textos, sino también la gestión de las fotos y vídeos, y esperamos que salga muy próximamente”.

¿Qué metas se ha trazado PL a partir de este aniversario?

─El principal objetivo es mantener nuestro alcance internacional y crecer. Estamos en 35 oficinas y queremos ir a más, ese es siempre el principal objetivo de una agencia de noticias.

“El otro objetivo es posicionarnos cada vez más en el escenario mediático internacional, que nuestra página sea cada vez sea más leída, que el mensaje de Prensa Latina llegue cada vez a más públicos. Tenemos un trabajo importante en el idioma español, que es el principal, con público en América Latina, España y Estados Unidos, pero también mantenemos páginas en inglés, francés, ruso, portugués, y queremos potenciarlas con el objetivo de llegar a más públicos.

“Otra de las metas en este momento y hacia el futuro es seguir gestionando alianzas con otros medios de comunicación similares a nosotros, medios alternativos que buscan hacer un espacio en el escenario mediático internacional.

“Tenemos alrededor de 80 convenios con otros medios de todas partes del mundo y es un trabajo que seguimos profundizando, siempre buscando partners con los cuales trabajar. Uno de los grandes proyectos que tenemos en este momento es Voces del Sur global, una plataforma plurilingüe, a la que tributan medios de alrededor de 50 países”

Prensa Latina nació poco después del triunfo de la Revolución cubana, tuvo entre sus promotores a Fidel Castro y el Che Guevara, y se perfiló como un medio alternativo dedicado a informar la realidad de lo que se conocía como Tercer Mundo. ¿Cuánto influyen el origen de la agencia y sus principios fundacionales en el trabajo que realiza hoy en día?

─PL nació de una necesidad histórica de la Revolución de decirle al mundo lo que realmente estaba pasando en Cuba, con objetividad, inmediatez, calidad y mucha profesionalidad.

“De inmediato, esa agencia alcanzó, no solamente una dimensión no nacional, sino latinoamericanista e internacional, porque como mismo hizo suya la causa de la Revolución cubana, también hizo suya todas las causas justas de América Latina, de África, Asia y Medio Oriente.

“Prensa Latina ha acompañado a esos pueblos, que en aquella época se conocían como el tercer mundo y que hoy denominamos Sur global, en sus luchas, en su esfuerzo por convertirse cada vez más en países prósperos, con un desarrollo sostenible que responda a las necesidades de toda la población, por eso el libro que hemos publicado este año a propósito del aniversario se titula Prensa Latina: Voces del Sur global, porque esa es la manera que tenemos de darle continuidad a nuestro encargo. Seguimos siendo la voz de esos pueblos que son menos escuchados en el escenario mediático internacional.

“Estamos en plena crisis en Gaza, una situación que muchas personas no vacilan en calificar de genocidio, y a nivel internacional la información está dominada por las grandes corporaciones, que tienen una visión muchas veces no equilibrada, que no visibiliza las causas históricas del conflicto, no visibiliza lo suficiente como todo lo que está pasando afecta al pueblo palestino y su lucha histórica por el derecho a existir y a constituirse en Estado. Prensa Latina tiene el encargo fundamental de visibilizar esa lucha del pueblo palestino, porque ahí es donde está la justicia, y ahí está Prensa Latina.

“La máxima de nuestro primer presidente, Jorge Ricardo Masetti, sobre el trabajo de Prensa Latina es “somos objetivos, pero no imparciales (…), porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal”, y yo siempre añado que no se puede ser imparcial entre la justicia y la injusticia. Prensa Latina siempre estará del lado de las causas justas del planeta”.

¿Cómo valora los logros de Prensa Latina en casi siete décadas de trabajo?

─El principal logro de la agencia es existir. Cuando nació en 1959, en un contexto tremendamente hostil contra la izquierda en el mundo y la Revolución cubana, algunas personas dijeron que Prensa Latina no iba a durar tres meses, y hoy, 65 años después, aquí está.

“PL compite en cierta medida con las grandes agencias de noticias del mundo occidental: la AFP (Francia), EFE (España), AP (Estados Unidos), potencias económicas que tienen mucho dinero y destinan muchos fondos a mantener esa red de corresponsalías y tener el dominio sobre la noticia y la información. Prensa Latina intenta hacer lo mismo, estar en todo el mundo para tener la información de primera mano, lo que cuesta dinero y es muy difícil competir, porque hay mucho desequilibrio en términos económicos entre las grandes potencias y nosotros.

“A pesar de eso, logramos existir y estar presentes en 35 oficinas. Toda América Latina está cubierto en este momento, estamos en Estados Unidos (Washington y en Nueva York para cubrir los temas de Naciones Unidas). En el resto de los continentes estamos en las principales capitales: Madrid, París, Roma, Moscú, todos estas en Europa; en el Medio Oriente, estamos en El Cairo, Líbano, Siria e Irán; en África, en Angola, Etiopía y Sudáfrica, y en Asia estamos en India, Vietnam y China; lo que nos permite tener una cobertura global de todos los acontecimientos y es un gran reto mantener todas esas oficinas.

“También tenemos un reto político, porque en muchos de estos países a veces hemos enfrentado determinadas tensiones, no en todos los lugares ven con buenos ojos el trabajo de Prensa Latina por el tipo de periodismo que hacemos, pero nos caracterizamos siempre por la profesionalidad. En definitiva, en todo el mundo se impone el respeto al trabajo que hacemos. Estamos acreditados en todos estos países y las autoridades nacionales siempre nos respetan, hemos ganado prestigio y reconocimiento.

“Una muestra de esto es que cuando António Guterres vino a Cuba el año pasado para la Cumbre del G77, ofreció una entrevista a Prensa Latina.

“Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo que hacemos en Naciones Unidas desde hace 65 años, tratando todos los temas que consideramos cruciales para el mundo, acompañando en cierta medida desde el punto de vista comunicacional a la ONU en temas como la búsqueda de la paz, la lucha contra el hambre y la pobreza, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El objetivo de Prensa Latina es contribuir al progreso de la humanidad y a la justicia en todo el mundo.

“A propósito del aniversario, diariamente recibimos mensajes de organizaciones sociales, de políticos, de Gobiernos, de diferentes instancias que reconocen la labor de Prensa Latina, o sea, todos los amigos en el mundo, todos los contactos que tenemos en el mundo, quienes nos conocen, nos admiran, por decirlo de algún modo, nos apoyan, nos respaldan y eso, por supuesto, que nos da mucha satisfacción y muchas ganas de seguir”. (Tomada de Cubadebate. Imagen de portada: La vicepresidenta de Información de Prensa Latina, Luisa María González. Foto: Marcelino Vázquez Hernández).

Autoridades cubanas felicitan a Prensa Latina

La Habana, 16 jun ( Prensa Latina) El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, felicitó hoy en la red social X a la agencia de noticias Prensa Latina en su 66 aniversario.

“Sigan fieles al legado de sus fundadores: #Fidel, el Che y Masetti. ¡Sean objetivos, pero nunca imparciales entre el bien y el mal!”, escribió.

Prensa Latina ha mantenido durante más de seis décadas un papel destacado como medio informativo comprometido con la verdad; y constituye un símbolo de libertad y resistencia.

