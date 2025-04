Estados Unidos/sionismo versus Palestina: Algunas palabras

Arnold August sostiene que Gaza hoy refleja Auschwitz, exponiendo al eje sionista-estadounidense como una fuerza genocida y pidiendo apoyo occidental incondicional al Eje de la Resistencia.

¿Acaso una fisura moral está dividiendo de nuevo el planeta en una medida tal vez no vista desde el período previo a la Segunda Guerra Mundial y la propia guerra? De no ser así, ¿podemos afirmar con seguridad que Palestina se ha convertido en el momento decisivo para el mundo en este siglo XXI? En esta situación, es comprensible que gran parte de la humanidad parezca enfrentarse al apocalipsis palestino sin palabras para describirlo.

La historia es una de las mejores brújulas para las palabras y acciones apropiadas. La historia explica y proporciona los términos que describen la actualidad. ¿Cuáles son los precedentes históricos que más pueden perjudicar la narrativa estadounidense/sionista?

Palabras de Palestina: Gaza es hoy el campo de exterminio del Holocausto de Auschwitz

¿Es esta una acusación exagerada? No. ¿Es peor el sionismo y los Estados Unidos? El uso de cámaras de gas en Europa surgió después de que las tropas nazis alemanas se quejaran de la fatiga de combate y la angustia mental causadas por disparar a un gran número de mujeres y niños. El gaseo también resultó ser menos costoso. Esto lo confirma la BBC: “En la retaguardia, los comandantes nazis experimentaban con formas de matar en masa. Temían que disparar a la gente fuera demasiado estresante para sus soldados, por lo que idearon métodos de asesinato más eficientes”. La maquinaria de guerra estadounidense/sionista contra Gaza no solo no muestra remordimiento, sino que los sionistas alardean activa y públicamente de sus logros en los campos de exterminio.

El cineasta británico Richard Sanders es un galardonado productor de televisión especializado en historia, noticias y actualidad. Ha realizado más de 50 películas, principalmente para Channel 4 del Reino Unido. Sanders explica que la indulgencia de las fuerzas armadas israelíes, respaldadas por Estados Unidos y Occidente, con sus logros en los campos de concentración no es una subcultura oculta de la sociedad israelí. Al contrario, Sanders sostiene que esta política refleja fielmente la corriente dominante de la sociedad sionista. Responde a la pregunta: ¿Por qué la entidad muestra en televisión tantos fragmentos de películas grabados por los soldados? Es para satisfacer al “Israel” general y así golpear con más fuerza. “Los gazatíes no reciben el trato suficiente”.

La periodista y cineasta estadounidense Abby Martin ha pasado largas temporadas en la Palestina ocupada, entrevistando a ocupantes judíos al azar en la calle sobre sus opiniones sobre los palestinos. Ella, al igual que el cineasta británico Richard Sanders, citado anteriormente, afirma que “menos del dos por ciento de los israelíes cree que están utilizando demasiada potencia de fuego… El problema es la sociedad fascista, no solo Netanyahu”.

Han salido a la luz imágenes filtradas de fuerzas de ocupación israelíes abusando sexualmente de una prisionera palestina de Gaza en el infame campo de concentración israelí de Sde Teiman. Fueron transmitidas por el Canal 12 de “Israel”. El resultado deseado: “El 65 por ciento de los judíos israelíes se opone al procesamiento penal de soldados sospechosos de violar a detenidas palestinas”.

Este escándalo israelí de tortura sexual, en el que nueve soldados fueron arrestados el 29 de julio de 2024 por presuntamente torturar física y sexualmente a hombres palestinos, fue presentado en medios occidentales como una desviación de los métodos de tortura habituales de “Israel”. Se sugiere que los torturadores sionistas de prisioneros palestinos no suelen violarlos. Sin embargo, “el ejército israelí ha estado utilizando sistemáticamente la tortura física y sexual contra palestinos desde al menos 1967”. Otras fuentes afirman que esta práctica se remonta a 1948 en un artículo documentado titulado “Soldados detenidos acusados de violación llamados ‘héroes’”.

El papel de los principales medios de comunicación sionistas: el centrista Canal 12 de televisión otorgó una voz acrítica a los abogados de los soldados. Al mismo tiempo, el derechista Canal 14 de televisión fue un poco más allá al presentar una entrevista en video de 10 minutos con uno de los acusados. El papel de los medios en este caso de violación confirma la opinión de Sanders de que la manipulación de las historias sirve para satisfacer y profundizar la sed de sangre de la sociedad en general.

La derecha quiere justificar la historia y que desaparezca para que los soldados puedan seguir abusando de los detenidos palestinos con impunidad. El centro y la izquierda quieren que se procese para que se pueda atribuir a unos pocos “pobres”. Esta historia trata sobre el uso sistemático de la violencia sexual como arma de genocidio. Y la prisión de Sde Teiman es solo un reflejo de la sociedad israelí, un engranaje de una red de tortura que refleja y replica una cultura generalizada de la violación.

En 2014, un profesor universitario sionista en la Palestina ocupada (no hay nada más convencional que esto) fue citado en un periódico declarando que “la violación serviría como ‘elemento disuasorio del terrorismo’”. ¿Sigue siendo profesor? Sí.

Palabras de Palestina: ¿“Nunca más” o el nazismo alemán renace en “Israel”?

Además de que las palabras para Palestina se refieren a “el actual campo de exterminio del Holocausto de Auschwitz”, podemos lidiar con la falsa promesa alemana de “nunca más”. Al Mayadeen utilizó el pictograma “NUNCA MÁS” en un informe sobre la situación en Alemania. Después de Estados Unidos, Alemania es el siguiente mayor exportador de armas a “Israel”, representando el 30 por ciento de las importaciones entre 2019 y 2023. En 2024, a pesar de las garantías de lo contrario, el gasto alemán aumentó aún más. Alemania es tan perversa como Estados Unidos en lo que respecta a la persecución de los propalestinos. De hecho, desde 2024 hasta la fecha, los informes de los medios sobre la represión física de la defensa de Palestina muestran que la brutal violencia está tan extendida que el hogar del “nunca más” es peor que el de Estados Unidos.

No se puede considerar a la Alemania nazi como un fenómeno fijo en el tiempo, restringido a la Segunda Guerra Mundial. El campo de concentración de Gaza es solo la punta del iceberg. No es casualidad que la Alemania actual, como el segundo mayor defensor de “Israel”, esté mostrando su fea cara nazi para distorsionar la verdad en el mundo y favorecer la narrativa estadounidense-sionista.

El 9 de mayo de 2025 marca un hito para todo el planeta: el 80 aniversario de la liberación de la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945. ¿Por qué es el 9 de mayo tan sagrado para el pueblo ruso?

El Día de la Victoria es una festividad que conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Se celebró por primera vez en las 15 repúblicas de la Unión Soviética tras la firma del Instrumento de Rendición alemán a última hora de la tarde del 8 de mayo de 1945 (9 de mayo, hora de Moscú).

Sin embargo, según una traducción automática fiable del informe filtrado, estrictamente confidencial, del Berliner Zeitung, “el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha decidido que los representantes oficiales de Rusia y Bielorrusia no serán bienvenidos en Berlín y Brandeburgo a los actos conmemorativos del 9 de mayo”. El folleto recomienda a los distritos y municipios que se abstengan de invitar a diplomáticos rusos o bielorrusos y, de ser necesario, incluso que despidan a los invitados no invitados. “En caso de que representantes de Rusia o Bielorrusia se presenten sin previo aviso en actos en Alemania, las instituciones podrán ejercer su derecho de residencia a su discreción y con mesura…”.

Por otra parte, se espera que más de veinte jefes de Estado y de gobierno asistan al Desfile del Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente serbio Aleksandar Vucic, el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el presidente de Burkina Faso Ibrahim Traore, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam To Lam, el presidente palestino Mahmoud Abbas, el embajador israelí Simone Halperin. Se desconoce si el presidente estadounidense Donald Trump vendrá a Moscú para celebrar el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. Esto fue anunciado el 13 de febrero en una sesión informativa por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Lo que está en juego el 9 de mayo es la narrativa occidental. Busca convertir a los perpetradores del nazismo, Alemania, en víctimas de lo que Occidente denomina el fascismo actual, por ejemplo, la Resistencia Palestina. En 2025, Gaza se encuentra en el centro de esta guerra de ideas de la que los defensores de Palestina en Occidente no pueden mantenerse al margen. La nazificación de «Israel» tiene sus raíces en la Alemania nazi original y su nueva cara actual.

Palabras de Palestina: Conoce al Goebbels de hoy

“Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad” se atribuye a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi de Hitler. De igual manera, la herencia de Goebbels no está fijada en el tiempo, una anécdota del pasado que supuestamente no es aplicable hoy. Esto puede sorprender a algunos, pero pongan su televisor y vean las noticias en inglés de CNN. Verán la edición de hoy de Goebbels frente a sus narices. No se puede entender la política interior y exterior de Estados Unidos sin la cooptación. Además, simplificar el sistema político estadounidense, considerándolo simplemente un “duopolio” o “ambos partidos son lo mismo”, nos ciega respecto a cómo se sostiene durante décadas; dejándonos así a merced de la socialdemocracia, el ala izquierda del Partido Demócrata.

Un análisis consistente y detallado del papel de CNN en la cuestión de Gaza muestra cómo opera la cooptación. En la primera etapa de la guerra contra Gaza, después del 7 de octubre de 2023, destacados reporteros y analistas de CNN se volcaron en “Israel”. Se centraron exclusivamente en una historia irrefutable contra Hamás, tachándolo de “abominable”, utilizando las palabras clave “terrorismo” y desmintieron las acusaciones de “violación” como justificación de la guerra “israelí” contra Gaza. Sin embargo, cuando la situación comenzó a cambiar en contra de la operación sionista respaldada por Estados Unidos, tanto en el terreno militar (la incapacidad de los sionistas para derrotar a Hamás) como en el terreno ideológico, regresaron a la comodidad de su estudio estadounidense y cambiaron su historia. Para cooptar a la creciente oposición, se centraron en Netanyahu como el problema para desviar la atención tanto de la responsabilidad estadounidense como de la sociedad israelí nazificada.

El ejemplo clásico de cooptación del apoyo de la opinión pública estadounidense e internacional en apoyo a la guerra y la agresión es la promoción de Barack Obama. Zbigniew Brzeziński, asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter entre 1977 y 1981, declaró en una entrevista en la que respaldaba la primera candidatura electoral de Obama frente a Hillary Clinton que Obama “reconoce que el desafío es un nuevo rostro, un nuevo rumbo, una nueva definición del papel de Estados Unidos en el mundo”. Además, en 2008, en referencia a la opinión pública internacional, un importante centro de estudios estadounidense, el Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que “la elección de un afroamericano había contrarrestado eficazmente la propaganda sobre el racismo en Estados Unidos”.

Sin embargo, el historial de Obama durante sus ocho años de mandato lo convierte en uno de los presidentes estadounidenses más proisraelíes desde Harry S. Truman. Obama ha otorgado a “Israel” considerablemente más dinero y armas que cualquiera de sus predecesores. Además, inició las violentas políticas de cambio de régimen en Libia y Siria, y posteriormente apoyó plenamente el genocidio liderado por Joe Biden y Kamala Harris.

Una de las mentiras gobbelianas más nefastas de Occidente consiste en la frase clave “antisionismo es igual a antisemitismo”. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá, gracias a la valiente lucha continua de los jóvenes de origen judío junto con otros estudiantes, incluso los grandes medios de comunicación tuvieron que mostrar algunos fragmentos de los incidentes más espectaculares que involucraban a judíos contra el sionismo. Sin embargo, la “política de identidad” estadounidense, tan servil en el caso de Obama, no pudo “identificar” esta importante tendencia antisionista actual. Los noticieros estadounidenses ignoran estas incómodas escenas antisionistas y, con seriedad, repiten la mentira de que “el antisionismo es antisemita”.

Palabras de Palestina: Eje de Resistencia

No nos equivoquemos. El objetivo del sionismo estadounidense es el exterminio del pueblo palestino, al igual que los nazis atacaron a los judíos. Ante esto, la principal respuesta de Occidente (además del boicot, las exigencias de desinversión y la acción directa contra los proveedores de armas) debería ser también un apoyo total e incondicional al Eje de la Resistencia. Esto se está consolidando cada vez más en el movimiento propalestino. Sin embargo, esta alentadora tendencia debería intensificarse considerablemente dada la situación actual en Gaza y la Cisjordania ocupada.

¿Qué lo frena? Es la desafortunada idea preconcebida, centrada en Estados Unidos, de liberación y lucha anticolonial. Sin embargo, ¿qué dice al respecto el vínculo clave de la Resistencia, la propia República Islámica de Irán? El 31 de marzo de 2025, el imán Jamenei, líder de la Revolución Islámica, declaró en un sermón:

A lo largo de la historia, la resistencia al colonialismo y al imperialismo ha sido una respuesta natural de los pueblos libres contra la opresión. Dondequiera que las naciones o potencias han buscado el dominio, han surgido movimientos de resistencia para defender la independencia y la libertad. Esta lucha no es exclusiva de Asia Occidental; existen ejemplos de resistencia anticolonial en todo el mundo. En Sudamérica, el Che Guevara se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el imperialismo estadounidense, liderando la revolución cubana junto a Fidel Castro.

Además, ¿qué dijo el líder asesinado de Hizbullah, Sayyed Hassan? Presten atención. Él es más que Hizbullah. Es la personificación de los heroicos pueblos libanés y palestino. Nuestro colega Tim Anderson escribió:

Pocas veces el mundo ha visto a un gran líder espiritual que también fuera un destacado analista político y comandante en jefe de un poderoso ejército… Sin romper con el sistema confesional libanés, Sayyed Hassan creó una red de resistencia que llegó a incluir a la mayoría del pueblo libanés y fue un referente para la alianza regional de pueblos independientes. Esa alianza trascendió sectas y religiones.

Además, lo siguiente quizás sirva como prueba de fuego para quienes aún dudan en apoyar abiertamente a la Resistencia. ¿Qué dijo Sayyed Hassan sobre que “’Israel’ controle EE. UU.”? ¿Hizo algún comentario en contra de que “los judíos controlen EE. UU.”? Al contrario, su visión es más científica y basada en hechos que la de muchos en Occidente, cegados por nociones centradas en EE. UU. Como citó Tim Anderson, Sayyed Hassan dijo:

Según algunas teorías, “Israel” controla a Estados Unidos. No, señor. Es Estados Unidos es quien controla a “Israel”. La historia del lobby judío y sionista es… una broma inventada por los árabes para no tener que luchar contra “Israel”. Lo hacen para poder ir a Estados Unidos, depositar su dinero allí y establecer relaciones con allí con el pretexto de que están creando un lobby árabe para competir con el lobby judío. Después de 75 años, podemos ver lo que salió del lobby árabe. El dinero árabe se acumula en las arcas estadounidenses, pero eso es todo.

Un poco de material para la reflexión que, con suerte, generará un apoyo más abierto en Occidente al Eje de Resistencia contra el nazismo estadounidense y sionista (Tomado de Al Mayadeen English).