‘‘MI PLUMA NO ESTÁ EN VENTA’’. Dos cualidades fueron inherentes al hoy casi olvidado en su faceta de periodista Raúl Cepero Bonilla (Sagua la Grande, Villa Clara, 1920-Accidente aéreo, 1962): transgresión de cánones y la polémica como razón, en trabajos cuyos contenidos se sustentan en el conocimiento de las doctrinas económicas y del marxismo. Graduado de Derecho Civil por la Universidad de La Habana, y de Periodismo en la Escuela Manuel Márquez Sterling, la profesión fue podio para divulgar su pensamiento económico y político en medios como Prensa Libre, Carteles, Bohemia, Acción y Tiempo en Cuba. Entre sus textos más destacados se encuentran Azúcar y evolución (1948), catalogado como significativo aporte a la historiografía marxista en Cuba, El siglo (1862-68): un periódico en lucha contra la censura, y Política azucarera; Préstamo no recuperable fue el último publicado antes del triunfo de 1959 y por el que lo expulsaron de la revista Carteles. Periodista que respetó la profesión desde una conducta ejemplar, cuando el presidente Carlos Prío Sacarrás intentó sobornarle, respondió: ‘‘Mi pluma no está en venta’.

EL REVOLUCIONARIO. Hombre de fidelidad a las causas justas, durante la década de 1950 Raúl Cepero Bonilla destacó en acciones contra la dictadura batistiana, entre ellas, la condena a los fondos económicos y políticos del régimen; en varias ocasiones estuvo detenido. Por su prestigio fungió como asesor económico de la delegación cubana a la Reunión del Acuerdo General de Aranceles en Torquay, Inglaterra, en 1950, y años después participó en las conversaciones ante el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, en Londres. Al triunfo de la Revolución, encontró total realización y representó a la nueva sociedad como ministro de Comercio, presidente del Banco Nacional, y ser fundador del Consejo Asesor del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Cuba; asumía que era necesario establecer el pasado para facilitar la transformación del presente, y que la historia de Cuba tenía que ser veraz y crítica. Félix Torres Verde, en Escritos económicos, destaca la actualidad de sus trabajos, que pueden servir de guía metodológica y teórica para abordar la crítica a las concepciones burguesas manifiestas hoy en América Latina.

Imagen de portada: Cuando al periodista Raúl Cepero Bonilla el presidente Carlos Prío Sacarrás intentó sobornarle, le respondió: ‘‘Mi pluma no está en venta’. Diseño: Sophie Torres Quintana.