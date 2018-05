La prensa cubana en el Primero de mayo

Bien temprano en la madrugada, el pueblo reunido en la Plaza de la Revolución lucía los colores de la bandera cubana; las canciones de Silvio, desde altoparlantes, conmovían el alma del lugar; cerca de 1400 amigos de Cuba pertenecientes a 34 países levantaban carteles celebrando el Primero de mayo; y la prensa cubana también estaba allí.

Unos preparaban sus agendas y bolígrafos, otros posicionaban sus cámaras con el celo de conseguir las mejores fotos: todos pretendían inmortalizar en imágenes y letras, lo que medios nacionales y extranjeros referencian como uno de los Primeros de mayo más multitudinarios en la historia de estos 60 años de Revolución.

Para Daína Caballero, periodista del portal digital Cuba Hoy, cubrir la fiesta internacional de los trabajadores fue la oportunidad de ver los colores de una Cuba apoyada en la unidad de su pueblo.

“Desde temprano hemos estado reportando en vivo todo lo que acontece, subiendo los videos a las redes sociales que es donde tenemos mayor visibilidad, y dando cada detalle de este día histórico”, dijo Bertha Mojena, también periodista del sitio.

A diferencia de otros países del mundo, el Primero de Mayo en Cuba, es motivo de festejo, alegría, unión y paz, por eso los periodistas encargados de cubrir esta cobertura cuentan cómo la emoción del pueblo es cada vez más intensa.

“Hace 16 años que vengo y siempre me sorprende la cantidad de personas que acuden a la marcha”, refirió Delia Reyes, colega de la revista Bohemia. Asimismo, agregó que a pesar de levantarse temprano o de no dormir, lo principal es que nuestra gente se divierte, y hay que ser reflejo de ello.

Detrás de cada “Yo soy Fidel”, “Patria o Muerte”, “Viva Cuba”, había un pueblo confiado en la Revolución, un pueblo que no se amilana ante políticas injerencistas, un pueblo que es suelo de paz. Es por eso que a la par de nuestras consignas se alzaban las voces de las organizaciones internacionales de trabajadores.

“El primer desfile terminó, pero las personas siguieron en un segundo donde los países del área tienen la oportunidad de manifestarse y decir desde aquí lo que no pueden expresar desde sus países, porque los medios de prensa ya no son del pueblo”, destacó Suleidy Peñate, periodista del Canal Habana.

“Todas las opiniones que escucho, me hacen, no hablar por la periodista que soy, sino por quienes me rodean”, agregó.

También, resaltó su impresión por la cantidad de personas que concurrieron a la Plaza: “Tratábamos de marcar cifras de asistencia y me atrevo a decir que fue superior al millón”.

Yuniel Labacena, reportero del diario Juventud Rebelde expresó que la movilización de esta mañana fue otra demostración de entusiasmo donde la participación de los jóvenes, en apoyo al nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, fue fundamental.

Patricia María Guerra Soriano, estudiante de Periodismo