En Monsanto no son santos

El gigante de la bioingeniería Monsanto, una multinacional estadounidense, ha sido acusado de contratar, a través de terceros, un ‘ejército de troles’ para contrarrestar comentarios negativos en Internet sobre la empresa y de citar informes pseudocientíficos que minimizan los riesgos potenciales de sus productos, según un documento de los demandantes publicado a finales del pasado mes de abril.

“Monsanto inició un programa llamado ‘Let Nothing Go’ para no dejar nada, ni siquiera comentarios de Facebook sin respuesta; a través de una serie de terceros, emplea a individuos que parecen no tener conexión con la industria, quienes a su vez publican comentarios positivos sobre artículos de noticias y publicaciones de Facebook defendiendo a Monsanto, sus productos químicos y organismos genéticamente modificados”, reza el documento.

Además, en la demanda se afirman que el gigante de la bioingeniería supuestamente “canaliza tranquilamente dinero a ‘think tanks’ como el Proyecto de Alfabetización Genética y el Consejo Americano de Ciencia y Salud”, organizaciones que tienen la intención de destacar información útil para Monsanto y otros productores químicos.

Reuters

Por su parte, las acusaciones contra Monsanto están respaldadas por varios correos electrónicos –utilizados ante el juez como pruebas– escritos por ejecutivos de Monsanto. En estas misivas los jefes de la multinacional enseñaban al personal a escribir artículos “fantasmas” y luego hacer que “científicos independientes” firmaran con sus nombres el “estudio” con el fin de reducir los costos.

El pasado marzo un juez de un Tribunal de Distrito en San Francisco (California) dictaminó que los documentos sobre Monsanto obtenidos por los demandantes podrían ser publicados.

Por su parte, los documentos de la corte han sido reunidos en el sitio web de US Right to Know, organización de denunciantes de seguridad alimentaria.

Los demandantes alegan que la exposición al producto estrella de la multinacional, el herbicida Roundup, causó que ellos o sus familiares desarrollaran linfoma no Hodgkin, mientras Monsanto ocultaba los riesgos potenciales.

Fuente: Actualidad RT