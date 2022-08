En recuperación tres colegas de la prensa heridos en explosión en Matanzas

Los tres colegas de la prensa matancera, Melissa Blanco Déniz, Lyl Jiménez y Rigoberto León (periodista y camarógrafo de Tv Yumurí), heridos al producirse la segunda explosión en la Base de Supertanqueros de esa provincia, se encuentran bien y ya están en sus casas, después de ser atendidos en el hospital provincial Faustino Pérez, tras haber sufrido quemaduras leves, informó la presidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en ese territorio, Yirmara Torres.

Desde su muro de Facebook Torres reportó durante todo el transcurso de la noche desde el lugar de los hechos, el mencionado hospital y también desde la termoeléctrica Antonio Guiteras.

“Voy camino al Hospital Faustino. Siguen pasando ambulancias con heridos. Melissa me dice que ellos están bien pero que hay muchos heridos: bomberos, policías. El área de Urgencias está llena. El segundo tanque arde. Sirenas y más sirenas.

Estoy en el Faustino Pérez con Melissa, ellos tienen quemaduras leves. Lyl está muy nerviosa todavía, pero está viva, tiene quemaduras en los pies, que era la parte que tenía desprotegida.

También está Rigoberto León, que es todo un bravo. Estaba filmando en el momento que explotó el segundo tanque; tiene quemaduras en la mano. Dice Melissa que fue impactante, que lo que se pueda decir es poco. “Estábamos muy cerca del tanque, las quemaduras que tenemos no son nada en comparación con lo que pudo haber sucedido; estamos bien”.

Lyl añade que esto no tiene comparación con los huracanes y otros fenómenos que hemos pasado. “Es un incendio de grandes proporciones. Estaba muy cerquita, pero las quemaduras que tenemos no se equiparan con la brasa de calor que sentíamos. Corríamos, corríamos y corríamos y no podíamos salir. Mucho, mucho calor, nos derretíamos, por suerte estamos vivos, hemos vuelto a nacer”.

Rigoberto piensa que todo fue muy rápido. “Estaba filmando la explosión y las personas comenzaron a correr para todas partes. Sentí la onda expansiva arriba de mí, me quemaba el cuello, pero estamos vivos que es lo principal y tengo la imagen ahí, lo que yo quería.”

Hay una tercera explosión, dice Yirmara. “No se duerme en #Matanzas. Necesitamos mucha mucha fuerza”, escribió la periodista. Al mismo tiempo, publicó varios vídeos donde los colegas de la prensa accidentados ofrecen detalles sobre lo ocurrido.

“Se incendia segundo tanque… Estoy en casa ahora. Siento fuertes explosiones. Llamo a mi tío Juan que está allí.

Aunque estuve varias horas allí no lo ví. Demasiada locura en esta noche aciaga. La última vez que hablamos él también estaba muy cerca del tanque que ardía. Lo llamo, temblando, hace un momento… ¿Y sí no me responde? Mi tío está siempre en la caliente. Responde rápido. Respiro. Y luego enmudezco.

“Estoy fuera. Vinimos a ver la posibilidad de que llegara más agua allí. Pero aquello está feo. Explotó el segundo tanque. Hay gente quemada”. Tiemblo y rezo aunque no soy creyente.

El Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó que están disponibles bolsas de sueros y todas las cremas para la atención a los quemados, según la cuenta en twiter de la Presidencia de Cuba.

Una amplia cobertura minuto a minuto están brindando los medios de prensa de la provincia matancera, como es el caso de Tv Yumurí y el periódico Girón, quienes mantienen actualizados sus perfiles en redes sociales con lo que va ocurriendo en el enfrentamiento al siniestro.

Bomberos de varios territorios de Cuba continúan las intensas labores para sofocar el incendio de gran magnitud, el cual comenzó este viernes cuando una descarga eléctrica durante una tormenta impactó el tanque 52 de almacenamiento de crudo de la Base de Supertanqueros de Matanzas, ante lo cual se movilizaron miembros del cuerpo de bomberos, y de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Hasta el lugar del hecho se dirigieron el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, junto a otras autoridades como el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda.

En la foto de portada: Melissa Blanco y Lyl Jiménez.