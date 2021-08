Ariel y el instante preciso

¿Las rutinas de la ACN impiden a Ariel la realización de una obra con una mirada artística?

«En el fotoperiodismo está presente el arte, solo depende de cómo enfoques tu punto de vista. Lo documental tiene su arte. Me gusta salir a caminar y que el mundo me sorprenda con algo nuevo. Creo que lo real tiene muchísimo más valor que lo montado, y a veces suele ser mucho más difícil de retratar.

«Separar la fotografía artística de lo documental es erróneo. Tengo la intención de que mis fotografías de prensa vayan siempre con una mirada artística, teniendo consigo una finalidad estética para que sean impactantes».

¿Cómo se lidia con tu nombre acompañando los créditos de imágenes en importantes medios de prensa nacionales y extranjeros?

«Esa es una parte de mi felicidad; es algo que me emociona no solo a mí sino también a mi familia. Que mi nombre acompañe los créditos de imágenes en cualquier medio de prensa me impulsa, y me da ganas para seguir esforzándome en lo que hago».

¿Cómo ha sido cubrir el desarrollo de la COVID-19 en Cuba?¿A qué te has tenido que enfrentar? ¿Qué historias no olvidas?

«Ha sido un reto inmenso; me he tenido que enfrentar a muchos factores psicológicos, pues tenía en mi cabeza que en cualquier momento podría contagiarme yo o mi familia. Eso hizo que tomara medidas de protección extremas.

«No olvido cuando un niño que había sido positivo a la COVID junto a sus padres y abuela, ya no estuvo contagiado y logré captar el momento preciso en que le dieron el alta médica. La abuela terminó cargándolo en brazos, y llorando; ella, también curada, quedaría a cargo de su cuidado hasta que sus padres se recuperarán».

(Tomado de Alma Mater)