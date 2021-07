Jurado del Concurso 26 de Julio informa los resultados del certamen

Desde la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) y a través de su sistema de videoconferencias, se informaron esta tarde los resultados del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, el certamen más importante del gremio de la prensa en el año.

Ariel Terrero, vicepresidente de la organización, precisó que en esta edición fueron presentados 844 trabajos, cifra que si bien representa una disminución con respecto al año pasado (899 trabajos), continúa reflejando una elevada participación.

“Es el momento de observar cuáles trabajos están siendo premiados, ¿cuál es el mejor periodismo que se está haciendo? Así buscaremos no solo la obra, sino las claves para un mejor ejercicio profesional”, afirmó Terrero.

Por su parte, Pelayo Terry Cuervo, presidente del Jurado, destacó la calidad de los materiales presentados en cada categoría y agregó que los resultados obtenidos reconocen a un grupo de medios de prensa del país que se han convertido en la vanguardia en las distintas categorías, “lo que demuestra la importancia de un trabajo sistemático”.

La presentación de los resultados- de acuerdo con Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec- estuvo dedicada a la histórica fecha de 26 de Julio, que conmemora los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953.

El presidente de la Upec felicitó a los participantes y premiados y agregó, a tono con el discurso del mandatario cubano Miguel Díaz- Canel Bermúdez, que “todos estamos obligados a mirar autocríticamente lo que hemos hecho en la sociedad cubana y eso no puede ser ajeno a nuestro sistema de prensa, tan atacado en los últimos días, no solo contra determinados medios públicos del país sino contra los propios periodistas”.

A continuación presentamos las actas de los jurados.

Acta del jurado de Prensa Escrita

El jurado, integrado por Caridad Carro Bello, Mayra García Cardentey, Karina Marrón, José Luis Estrada, y los premios nacionales de Periodismo José Martí Rolando Pérez Betancourt, Ciro Bianchi Ross, José Aurelio Paz y José Alejandro Rodríguez, luego de arduas jornadas de lectura y debate, expresa las siguientes consideraciones:

Participó un amplio número de contendientes, de diversos medios, con una fuerte presencia del periodismo económico, cultural, del abordaje de los temas de género y problemáticas sociales, además del periodismo deportivo, lo que, en opinión de los que suscriben, es una ganancia.

Fuerte presencia de la prensa provincial como Girón, de Matanzas; Invasor, de Ciego de Ávila; Escambray, de Sancti Spíritus, y de publicaciones juveniles y especializadas como las revistas Juventud Técnica y Alma Mater.

No obstante, se señala que persiste la confusión de géneros y el envío de varios materiales de un mismo autor para una categoría, lo que dificulta la labor del jurado.

Información

Premio para Exportaciones se quedan por debajo, de Sayli Sosa Barceló, del periódico Invasor de Ciego de Ávila, por profundizar en el complejo campo de la economía y mostrar cómo de un lado se manifiesta el interés de la nación de exportar bienes y servicios, y por el otro –contradictoriamente- quedan atascadas las producciones. Por lograr una visión amplia del tema que sobrepasa lo local.

Mención para Aclaran sobre presunta veta de oro en Baracoa, de la periodista Magda Iris Chirolde, de la revista Juventud Técnica.

Reportaje

Premio para Agua achocolatada o la filosofía de Tom y Jerry, de Zularian Pérez Martí, del periódico 5 de Septiembre, de Cienfuegos, por la profunda investigación entre fuentes institucionales, documentales, expertas y el pueblo afectado, para dilucidar el turbio problema de la calidad del agua en la ciudad de Cienfuegos.

Menciones para José Martí y las reliquias de la muerte, de Igor Guilarte Fong, de la revista Bohemia; y Ordenamiento, salarios, incentivos… y las expectativas pendientes de los carboneros, de Yaidel Rodríguez Castro, del periódico 26, de Las Tunas.

Entrevista

Premio a La magia de la realidad, de Jeiddy Martínez Armas, de la revista Bohemia, por su entrevista a Isabel Allende, donde de forma objetiva, directa y amena se acercar al mundo creativo y a la personalidad de una de las voces más significativas de las letras latinoamericanas de hoy, y hacerlo con inteligencia y dominio del género y evidente conocimiento del quehacer de la entrevistada.

Mención para Ludmila Peña Herrera y Rodolfo Romero Reyes por su entrevista a Katia Siberia contenida en el libro El compromiso de los inconformes.

Crónica

Premio a Buena suerte, Ricardo, de Zucel de la Peña Mora, del periódico 26, de Las Tunas, por la ternura con que aborda un tema tan humano como la vejez y conseguir una historia que atraviesa la emoción y la esperanza del ser humano.

Menciones para La increíble final de los 800 metros, de Rodolfo Romero Reyes (Nemo), publicada en la revista Alma Mater; y para Un juez compone y un saco estropeado a balazos, de Lázaro Ernesto Arias Yusta, crónica publicada en el Caimán Barbudo.

Comentario

Premio a ¿Adónde van los precios de la agricultura?, de Katia Siberia, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, por abordar valientemente y con análisis profundos, los dilemas que ha traído para los precios en la agricultura la tarea de ordenamiento monetario y hacerlo con un uso muy atractivo de los recursos del género.

Menciones para ¿Quiénes inflan la inflación?, Liena María Nieves Portal, del periódico Vanguardia, Villa Clara, y Entre heroínas y machos alfa, estereotipos en pantalla, de Ania Terrero, de Cubadebate.

Artículo

Premio a Los retos de no caminar en círculos, de Saylis Sosa, del periódico Invasor, por constituir un excelente y audaz desmontaje analítico, bien fundamentado en determinados estudios académicos de expertos, acerca de uno de los fenómenos más problémicos de la economía cubana con el ordenamiento monetario: la ascendente inflación.

Menciones para El multimillonario financiamiento a la industria anticubana de Trump, de Randy Alonso, de Cubadebate; y para A la salida del laberinto, de Laura Serguera Lío, de la revista Alma Mater.

Testimonio

Premio a El insomnio de una mujer cualquiera, de Amanda Tamayo Rodríguez, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, por mostrar de manera concisa y no por ello menos impactante las reflexiones de una persona que se vio privada de libertad de manera temporal, y hacerlo, sin victimizarla, en un tono que se aleja de la apología y la moralina.

Menciones a La calle bañada en flor, de Luis Raúl Vázquez Muñoz, de Juventud Rebelde; y para dCira desea olvidar, de Ayose S. García Naranjo, del periódico Girón, de Matanzas.

Infografía

Premio a Niños en casa-Covid-19, de Ailén Castillo Padrón y Yaudel Estenoz, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, por la excelente combinación de imágenes, colores y texto en una página de corte didáctico dedicada a los niños y a sus posibilidades de estudio y entretenimiento durante el aislamiento en los hogares.

Mención a El año eterno, de Milagros Pichardo y Lisset Chávez, del periódico Granma.

Premio especial de la Covid-19

Premio para Revista especial de Juventud Técnica, por ser un acercamiento integral y abarcador al gran tema de la pandemia en el mundo y en Cuba con un manejo amplio de fuentes, géneros periodísticos y recursos expresivos muy a tono con las tendencias más modernas del periodismo.

Menciones para Dayamis Sotolongo, del periódico Escambray; y Magia blanca, de Antonio Pradas y Marieta Cabrera, de la revista Bohemia.

Acta del Jurado en la categoría hipermedia.

El Jurado en la categoría hipermedia del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, correspondiente al año 2021, integrado por Beatriz Pérez Alonso, Francisco Rodríguez Cruz y Pelayo Terry Cuervo, como presidente, analizó trabajos periodísticos en las diferentes categorías a concursar y valoró como muy buena la participación de profesionales de varias provincias y medios de prensa, quienes en esta ocasión presentaron trabajos de alta calidad y factura, los cuales pueden ser referencia para el resto de los medios del país.

ARTÍCULO

El Jurado decidió otorgar el PREMIO a La importancia de llamarse Soberana, de Randy Alonso Falcón, de portal Cubadebate, por abordar de manera profunda, profesional y consecuente el camino emprendido por el país para la obtención de la vacuna Soberana, y la utilización de recursos multimediales, que ofrecen amplias posibilidades para la transmisión del mensaje. Expone mediante gráficos, fotos y videos los hechos que llevaron a la dirección del país a apostar por una vacuna cubana.

Se otorga MENCIÓN a

Inflación: Los retos de no caminar en círculos, de Sayli Sosa Barceló, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila.

Ni democrática ni solidaria: los embustes de la Helms Burton, Serie de Claudia Yilén Paz, del portal Cubahora

BLOGS

El PREMIO se otorga al blog Buen idioma, de Cristian Martínez González, de la revista Juventud Técnica, de la Editora Abril, de La Habana, por la manera en que presenta los contenidos y la utilidad de lo que propone sobre todo para el sector periodístico, relacionado con la utilización del idioma.

COBERTURA REDES SOCIALES

El jurado decidió entregar el PREMIO a Cuba en el camino del ordenamiento monetario. Equipo de Innovación y redes sociales de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) por la profundidad en el tratamiento del tema, la variedad de recursos multimediales utilizados, el acierto en la presentación de los contenidos y el alcance propio del tema, que se aborda de una manera amena pero sólida, con una amplia repercusión en la sociedad y los lectores. Hace una buena utilización de todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube y Telegram, con amplia repercusión en sus seguidores.

Se otorga MENCIÓN a:

Cobertura en redes sociales enfrentamiento a la COVID-19 y proceso de vacunación. Equipos Editorial, Audiovisual y de Gestión de Redes Sociales de Cubadebate.

Cobertura sobre posible avistamiento de meteorito en Holguín. Juventud Técnica.

COMENTARIO

PREMIO: Desafiando la lógica sin razón suficiente. Sayli Sosa Barceló, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, por el adecuado tratamiento de un tema sensible y polémico, la utilización oportuna de recursos multimediales que favorecen la comunicación con el público, además que aportan diversidad al relato.

MENCIÓN: Contagios en edad pediátrica: entre la inocencia y la irresponsabilidad, de Dayamis Sotolongo, del periódico Escambray, de Sancti Spíritus.

CRÓNICA

El PREMIO lo recibe Parrandas de la porfía, de Amanda Tamayo Rodríguez, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila, al abordar de manera amena y profunda un suceso cultural de amplia tradición, con el empleo de varios recursos multimediales, tomando desde diversas fuentes relatos que enriquecen el contenido propuesto.

Se otorga MENCIÓN a Turiguanó: Historia de un pueblo acorralado por la COVID-19, de Sayli Sosa Barceló, del periódico Invasor de Ciego de Ávila

DOSSIER

Se otorga el PREMIO a Covid 19, un años después. Ernesto Guerra Valdés (equipo de trabajo de Juventud Técnica, Facultad de Matemática y Computación y Posdata). Se trata de un exhaustivo y completo análisis sobre la situación de la COVID en el país, con la utilización ampliamente de recursos multimediales y se ofrecen datos de una manera poco habitual en los medios en Cuba.

Se otorga MENCIÓN a Serie Cuba en datos, de Cubadebate, equipo integrado por Edilberto Carmona Tamayo, Lisandra Fariñas, Oscar Figueredo Reinaldo, Lisset Izquierdo Ferrer, Ana Álvarez Guerrero y Andy Jorge Blanco.

ENTREVISTA

PREMIO para Frank Camilo Morejón: “Me despido sin haber querido, pero no me voy del todo”, de Angélica Arce Montero, de Cubadebate. Entrevista oportuna, valiente, crítica y con preguntas que hacen al entrevistado emitir sin cortapisas sus opiniones sobre su repentino retiro del deporte activo, lo cual la periodista apoya con diversos recursos que hacen muy fácil y cómodo la lectura del trabajo.

Se otorga MENCIÓN A Raúl Paz quiere cambiar su biografía, de Dinella García Acosta y Náyare Menoyo, del Caimán Barbudo, de la Editora Abril

INFOGRAFÍA

PREMIO para Cuba: 3 meses de COVID-19., de Daryagna Steyners, de Juventud Técnica. Aborda con el uso de excelentes recursos gráficos, la evolución de la pandemia en el país en un periodo de tiempo determinado. Ofrece en la presentación una belleza formal y organiza los contenidos de tal forma que hace muy fácil la manera en que llega al lector.

INFORMACIÓN

El jurado decidió otorgar el PREMIO a Soberana 02: lo que sabemos del candidato vacunal cubano. Liz Armas Pedraza, de Cubahora, por la amplia información que ofrece sobre ese candidato vacunal, la profundidad en los datos que aporta y el uso de recursos multimedia que apoyan el contenido ofrecido.

Se otorga MENCIÓN a Ciego de Ávila: exportaciones por debajo en el primer trimestre, de Sayli Sosa Barceló, del periódico Invasor, de Ciego de Ávila

REPORTAJE

PREMIO: Reportaje seriado “Compras online”. Liannet Gómez y Patricia Hernández Acevedo, de la revista Alma Mater, de la Editora Abril, por abordar un tema de alta sensibilidad y complejo, pero con todas las aristas y con un excelente uso de recursos multimediales que ofrecen una visión completa del tema tratado.

MENCIÓN: Tiendas virtuales en Cuba: ¿Dónde está “mi envío” ?, de Oscar Figueredo, Lisandra Romeo y equipo de Cubadebate

TESTIMONIO

PREMIO para Mavi Susel o la historia de ser solo mujer, de Dianella García Acosta, de Cubadebate. Trabajo de alta sensibilidad, respetuoso y que aborda un tema complejo para la sociedad cubana de manera valiente. Aborda la historia de la primera persona beneficiada con una operación de readecuación genital en Cuba.

Se otorga MENCIÓN a El mudo mundo de Ernesto, de Guillermo Carmona Rodríguez, de la revista El Caimán Barbudo, de la Editora Abril.

PREMIO ESPECIAL COVID

PREMIO: Dossier hipermedial vacunas cubanas covid 19, del Equipo Editorial de Cubadebate, por el profundo y amplio tratamiento del tema de la pandemia en Cuba, el uso de recursos como videos, postcast, imágenes y otros, que ofrecen al lector todas las posibilidades para conocer toda la evolución de los candidatos vacunales cubanos.

MENCIÓN: 12 meses de covid19. Ernesto Guerra Valdés y equipo de Juventud Técnica.

Acta del Jurado de Fotografía, integrado por Anaray Lorenzo, Ladyrene Pérez y Ricardo López Hevia

Después de analizadas la totalidad de trabajos (95) presentados en todas las categorías convocadas para este concurso y la participacion de múltiples medios de todo el país. llego a la conclusión de otorgar premios y menciones en todas ellas.

Entrevista o Retrato.

Premio: José Raúl Robleda (pepe) Trabajadores. Obra: Quien juega nunca envejece. Se premia la creatividad del autor la búsqueda de una solución inteligente, La imagen profundiza en la personalidad y carácter de la entrevistada jugando con su entorno de una manera muy creativa. Donde se imbrica dedicación y vida, el autor busco una solución diferente con un resultado de calidad.

Menciones:

A: José Meriño (Tito) PL-Obra: Entrevista Vicente Vérez, Director inst. Finaly

B: Ariel Cecilio (Granma)-Obra: Entrevista a Edesio Alejandro.

C: José A Pita (Alma Mater) Jaqueline Arenal.

Informativa:

Premio: José Manuel Correa (Granma)-Obra: Título de la obra: Soberana 02, la primera vacuna latinoamericana en avanzar a fase III

Una imagen con una alta carga informativa y fuerza descriptiva, logrando un primer plano con un nivel de síntesis puntual, refleja un momento esperado y la esperanza de todo un país, una conjugación de planos que transmite un mensaje directo.

Menciones:

A-Yasset Yerena Alfondo ( Bohe)-Obra: Malabares con el Tiempo.

B-Juan Pablo Carreras (ACN)-Obra: VICEPRIMERA MINISTRA DE CUBA CHEQUEA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA LEVISA

C-Leandro Pérez Pérez (Adelante)-Obra: Accidente del tránsito en Camagüey deja dos fallecidos

Fotorreportaje

Premio: José Tito Meriño (PL)-Obra: El Pando Ferrer, Visión al Futuro

El autor logra contarnos una historia usando recursos técnicos de alto vuelo y cumpliendo con la estructura visual de esta categoría. Se logra un riguroso uso de la luz con perspectivas y composiciones de excelentes facturas, En una acción de poca durabilidad logra estructurar un fotorreportaje sólido.

Menciones:

A-Rene Pérez Massola (Alma Mater)-Obra: Habanos, los hijos de la vega

B-Ariel Cecilio Lemus (Granma)-Obra: Exequias de Eusebio Leal.

C-Jorge Alfonso Pita (A Mater)-Obra: Mil historias, una calle

Premio Especial COVID-19

Premio: Abel Padrón (CD)-Obra: Ensayo de intervención con el candidato vacunal Soberana 02 al personal de la salud.

El autor nos muestra el trabajo más completo y mejor logrado en esta categoría especial, va desde los planos más amplios hasta los detalles más singulares mostrando un discurso visual coherente y diverso mostrando un momento Histórico.

Menciones:

A-Omara García (ACN)-Obra: Ejercito de batas blancas.

B-Ismael F González (CD)-Obra: Fotos diferentes, en un año de pandemia

Observaciones del Jurado.

1-) Reiteramos la necesidad de que los participantes tengan claridad con las categorías en concurso y sus trabajos queden mejor definidos dentro de ellas.

2-) Proponerle a la UPEC nacional impartir un curso nacional de como conformar un fotorreportaje, como contar historias a través de las imágenes.

3-) Muchos de los trabajos no tenían ninguna categoría definida o no encajaban en las establecidas por los propios cambios de dinámica de la vida y de la profesión, hoy en la mayoría de los concursos por estas mismas causas se tiene establecido para ello una nueva categoría que se denomina Sociedad o Vida cotidiana. Podría entrar a concursar cuando sea superada la pandemia y quede fuera por lógica la categoría especial COVID-19.

Fernando Chenard Piña

Se le otorga el premio Fernando Chenard Piña al mejor colectivo de fotorreporteros por las obras presentadas, su calidad, variedad y resultados al equipo de Cubadebate.

Acta del Jurado de radio el cual estuvo integrado por: Dra. C Ana Teresa Badía, Dra. C Silvia Ivonne Albelo Medina y Ms. C Dalia María Reyes Perera.

Luego de revisar los 131 materiales de los géneros y programas en concurso llegaron a la siguiente conclusión:

INFORMACIÓN.

PREMIO DESIERTO,

MENCIÓN.

Jesús Matos Reyes, de Radio Rebelde, por el Conjunto de trabajos sobre Tarea Ordenamiento, un tema de suma actualidad e interés noticioso.

Lisandra Gómez Guerra, de Radio Sancti Spíritus, por la noticia del espirituano que obtuvo record Guines, una noticia de mucho atractivo, muy novedosa, muy bien redactada en breve tiempo, (apenas en poco más de un minuto), además del uso adecuado de los efectos de sonido.

Elsa Ramos Ramírez, Radio Sancti Spíritus Campesino espirituano compra primer tractor en Moneda libremente convertible en el país, por la brevedad, redacción concisa, exacta, con alto interés noticiable. Uso adecuado de los recursos radiofónicos, esencialmente los efectos, que en este caso le aportan belleza a la realización del producto comunicativo.

ENTREVISTA

PREMIO: Periodista: Camilo González Guerra, de CMKC RADIO REVOLUCIÓN, “Yo llevo el tabaco en el corazón”. Por lograr en breve tiempo, un diálogo fresco y ameno con un campesino tabacalero. Resalta los valores de un productor sencillo, humilde, de pueblo, consagrado a su trabajo. Dispuesto a seguir dando por Cuba. Un héroe anónimo de estos tiempos.

MENCIÓN

Luzdeibis Glez Forcades, de Radio Ciudad del Mar, Entrevista a Campesina cafetalera arraigada a la vida de la montaña. Resalta los valores de una mujer cubana, productora, feliz y optimista. Devela el verdadero espíritu de nuestro pueblo, y la capacidad de resistencia y decisión de vencer. Transmite los valores de familia, de amor al trabajo y una buena redacción acompañada de una música agradable que recrea los pasajes del campo cubano.

REPORTAJE

PREMIO: Diana Torres Cuza. Radio Mambí. El valor de no tener precio. Una acuciosa investigación sobre las misiones médicas cubanas. La periodista logra testimonios sensibles de los médicos, pero logra buscar, en contraste, con audios de agencias y televisoras enemigas, las mentiras y propaganda que se hace contra la colaboración de nuestro país en esta esfera.

Hay un acertado uso de los recursos del lenguaje radial, búsqueda en fuentes pasivas y activas, con una realización exquisita para adentrarse en un tema muy actual.

MENCIÓN:

Elsa Ramos Ramírez. Radio Sancti Spíritus. Aviación Agrícola. Nuevos Precios de la hora de vuelo. La periodista logra investigar profundamente el tema, toca todas las puertas, llega a todas las fuentes, con una búsqueda incesante de respuestas a un problema que afecta las producciones agropecuarias y en especial la arrocera. Consulta además las declaraciones de los máximos dirigentes de los Ministerios involucrados con el tema. Buen montaje y dramaturgia que mantiene la atención de principio a fin.

Greta Espinosa, Adriana Peña y Laura Brunet, de Radio Ciudad del Mar. Por el conjunto de trabajos de corte económico vinculados a la Tarea Ordenamiento, las altas tarifas eléctricas, las facturas agrícolas y la devaluación del peso cubano, y las afectaciones a los consumidores, entre otros asuntos aún en análisis y transformaciones, en los cuales los periodistas escudriñan, contrastan fuentes pasivas y activas, aportan datos, esclarecen. Todo ello con la utilización de un lenguaje radiofónico adecuado, que permite entender estos temas económicos complicados pero imprescindibles en la sociedad cubana hoy.

COMENTARIO

PREMIO: Alina Cabrera Domínguez. Radio Rebelde. Los centros de aislamiento y la aplicación de los resultados de la ciencia. Un tema muy controversial, sobre el imprescindible nexo investigación-producción, donde la periodista a partir de un asunto concreto; (la organización de los centros de aislamiento), demuestra cómo no se aplican, con la agilidad que se requiere, los resultados científicos, un tema urgente en nuestra sociedad.

MENCIÓN:

Jessica Duarte, Radio 26 Matanzas. Excelente comentario sobre el uso o mal uso de las redes sociales para subvertir la realidad de Cuba, o dar una imagen a medias de nuestro país. Interesante reflexión que constituye una alerta sobre un arma poderosa que hoy nos impone una guerra en el campo de la comunicación, y donde resulta imprescindible estar más preparados.

Elsa Ramos Ramírez, Radio Sancti Spíritus, sobre el alza de los precios y el inicio de la Tarea Ordenamiento, un análisis exacto con ejemplos cotidianos de los impactos para la población de la elevación de los precios en productos necesarios para la población. La periodista logra manejar acertadamente sus criterios con dominio del tema y con análisis certeros sobre un medular asunto tan debatido por la población.

CRÓNICA:

PREMIO: Lisandra Gómez Guerra. Radio Sancti Spíritus. Maestra en tiempos de Covid. Una crónica con mucha sensibilidad, manejo de los recursos de la radio y exquisita realización para enaltecer a una educadora que se convierte en una de las valientes de estos días. Excelente elaboración de este producto comunicativo donde mezcla música, efectos y una redacción con giros literarios que descubre a una de esas profesionales anónimas que sigue haciendo por Cuba.

MENCIÓN:

Jessica Mesa. Radio 26 Matanzas. Crónica a Carilda Oliver que resalta a una de las figuras más importantes de las letras cubanas, adecuadamente la periodista logra hacer un montaje donde se alternan sus textos y la voz de la poetisa, para ofrecernos un producto comunicativo de excelente factura.

TESTIMONIO:

PREMIO: Mirelis del Pinar y Luis Angel Rondón. Radio COCO. Homenaje a fallecidos por acto terrorista en La Coubre.

A través del testimonio de la viuda de una víctima del sabotaje al vapor La Coubre, los periodistas logran confesiones conmovedoras de quien vivió en carne propia las duras secuelas del terrorismo. Una excelente testimoniante, que logra describir todo el dolor de quien siente la pérdida de un ser querido a causa del odio y la maldad. Extraordinario mensaje para las generaciones actuales.

MENCIÓN:

Nileyan Reyes. La Voz del Litoral, Enfermo de VIH. La periodista logra transmitir no sólo la historia, sino el mensaje de un hombre que vive con VIH Sida, y las secuelas físicas y psicológicas no sólo para él, sino para su familia. Se apela a los sentimientos y a la responsabilidad con esta historia y hay un montaje muy bien logrado en la realización del material, que mantiene la atención del oyente de principio a fin.

Yeris del Sauzal. Radio Progreso. “Los abrazos que me robó el alcohol”. Hijo de alcoholismo. Por la historia desgarradora de un hombre que desde su infancia vivió los duros impactos de ser hijo de una madre alcohólica. La periodista logra transmitir con adecuado uso de todos los recursos de la radio, las emociones y tristezas de esta persona que aún vive con el daño psicológico de una infancia robada, marcada por la infelicidad. Un tema poco abordado en la prensa, que necesita sacarse más a la luz a través de testimonios como estos, como una enseñanza, además, para quienes escuchen confesiones de este tipo.

RADIODOCUMENTAL:

PREMIO: Miozotis Fabelo Pinares, Radio Cadena Agramonte. El Hijo de Martí y Carmen. Por la minuciosa investigación sobre las relaciones de José Martí Y Carmen Zayas Bazán con su hijo José Francisco, un tema poco abordado en la prensa, y que honra la ética del descendiente del Apóstol de Cuba, además de reflejar las cualidades de la camagüeyana Carmen Zayas Bazán, devela por otra parte hechos poco conocidos en la relación de esta familia.

MENCIONES

Dayana Lavastida Espinosa, Radio Ciudad Bandera, Sin pasaje de regreso. Por el manejo adecuado de los recursos del medio y conjugación de fuentes y crudos testimonios para sensibilizar sobre un tema que aún necesita de múltiples miradas en los medios de comunicación de la isla: la violencia contra la mujer.

Freddy Espinosa Martínez, de Radio Caibarién, Dos veleros en la eternidad. Por la reconstrucción de un acontecimiento deportivo en un municipio, que convirtió a dos caibarienenses en campeones mundiales de la vela en Cuba. Buen manejo de los recursos del medio, consulta de fuentes pasivas y excelente búsqueda de datos y testimonios para resaltar este suceso que marcó la historia del movimiento deportivo cubano.

PREMIO ESPECIAL COVID

Oscar Salabarría Martínez, Radio Jatibonico. Por el excelente abordaje del tema, desde diferentes aristas, desde la atención a niños que viven con discapacidades, personas que ayudan en sus comunidades a la batalla contra la Covid, otros que brindan su respaldo a centros de aislamiento, el crecimiento de los educadores en estas circunstancias difíciles, el apoyo solidario a ancianos y niños, en fin, un reflejo fiel de la respuesta del pueblo cubano en esta crisis epidemiológica. El periodista demuestra alta sensibilidad, buena redacción con un lenguaje muy particular que lo caracteriza, y un adecuado uso de los recursos del medio.

PROGRAMAS INFORMATIVOS

PREMIO: Programa Patria, de la emisora provincial CMHW, de Villa Clara. Director Alexander Jiménez Díaz. El programa estuvo dedicado a la respuesta de Villa Clara por alarma en la provincia ante intensas lluvias por las afectaciones de la tormenta tropical Eta. Excelente conducción, dramaturgia, un adecuado diseño sonoro, balance territorial, todo lo cual le ofrece dinamismo y agilidad al espacio, con altas curvas de interés. Sin dejar de abordar las noticias nacionales e internacionales más significativas de la jornada.

Informaciones de último minuto con temas sensibles: averías eléctricas, servicio de agua, situación de los embalses, etc, y junto a ello se logra mantener la atención en otro asunto de suma actualidad, la batalla contra la Covid.

El Jurado recomienda continuar desarrollando en las emisoras las buenas prácticas relacionadas con el uso del discurso radiofónico, asimismo proseguir trabajando la diversidad de géneros y formatos, que cada día sean más acordes con la era de la convergencia.

Se resalta además el empeño de continuar narrando historias de vida y el hecho de concederle al ciudadano el protagonismo que merece en los productos comunicativos que se elaboren.

Seguirá tocándole al periodismo sonoro representar la realidad bajo el influjo de la crítica constructiva.

Acta del jurado de periodismo gráfico

El jurado está integrado por el Dr. Arístides Hernández Guerrero (ARES), Michel Moro Gómez (MICHEL) y Adán Iglesias Toledo (ADÁN).

Luego de analizar, con suficiente tiempo, las más de 33 obras presentadas a esta categoría. Decidió otorgar los siguientes premios y menciones:

En Caricatura, historietas e ilustraciones:

Mención para equipo creativo de Alma Mater por: ¡Quítale la etiqueta!

Premio a la ilustración de Alejandro Sosa, de la revista Alma Mater, por la obra: Dibuja el patrón de desbloqueo. Obra que se destaca por la novedad de elementos visuales.

Diseño en prensa escrita

Mención para José Luis Cruz Girbau de la revista Verde Olivo, por la revista especial dedicada a los 90 años de Raúl Castro.

Mención para Dariagna Steyner y Ricardo Valdivia, de Juventud Técnica por el diseño integral de la revista de julio-agosto del 2020, dedicada a la Covid 19.

Premio para Ricardo Valdivia de Juventud Técnica por el diseño integral del trabajo: De cuando ciencia y tecnología, tocaron la historia del deporte. Obra que soluciona modernamente el uso del color y del diseño.

Diseño en la web

Mención para Elsy Frómeta del periódico Trabajadores, por la ilustración deportiva de Jasiel Rivero y su relato de la segunda Champions.

Premio: A los carteles de Rogelio Carmenate, del sitio CUBADEBATE. Por su carga plástica y sugerente, abordando temas de inmediatez a la vez que imprescindibles en la comunicación.

Premio Especial contra la COVID-19

Premio para Alfredo Martirena, por su portada del periódico El Artemiseño, del primero de septiembre de 2020, donde sugiere y educa a través de los resortes del humor gráfico logrando un mensaje creíble y necesario.