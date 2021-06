“The war on Cuba” gana premio internacional

“The war on Cuba” (La guerra en Cuba), la miniserie documental de tres episodios producida por el medio de prensa Belly of the Beast, bajo la dirección de Reed Lindsay, obtuvo este jueves 17 de junio, el premio en la categoría de Reportajes Populares otorgado por la organización One World Media con sede en Londres.

“Estamos orgullosos de que los otros dos finalistas en la categoría que ganamos fueran BBC World Service y Al Jazeera English, dos medios mucho más grandes, con décadas de experiencia y que cuentan con enormes cantidades de recursos en comparación con nosotros”, dice a Cubaperiodistas, Reed Lindsay, “no es fácil construir un medio de cero y estos premios son una validación que lo estamos logrando a pesar de los desafíos”.

-Hi, I´m Liz.

La periodista Liz Oliva Fernández, es la presentadora de la miniserie, quien se descubre en la pantalla devenida actriz, saludando lo mismo sobre una bicicleta que caminando por las calles de La Habana. Habla sobre Cuba, sobre la cotidianidad de la Isla apoyada en un discurso que rompe con lo rutinario y se impone acompañado por una vigorosa visualidad.

We’re excited to announce that our team has won the @OneWM Popular Features Award for our documentary series, the War on Cuba. Thanks to all our supporters! pic.twitter.com/GMNxyqEkYY

— Belly of The Beast (@bellybeastcuba) June 17, 2021