Prensa Latina por un mejor periodismo para Cuba y el mundo

“Prensa Latina tiene trazado un camino que desde diferentes frentes tributa a un mejor periodismo: lograr mayor presencia de contenidos de la Agencia en redes sociales (y que los periodistas los compartan), actualización de las normas de redacción (para adaptarla a los nuevos tiempos) y velar por la calidad de los contenidos”, reconoció Karina Marrón, del staff profesional de la Agencia y miembro de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba, en el debate que este 4 de junio tuvo lugar en dicho medio de comunicación con el propósito de analizar los planteamientos hechos sobre la actividad de la prensa en el país durante el reciente congreso partidista.

En este sentido, Juan Carlos Díaz, jefe de la Redacción Internacional, subrayó que el trabajo en las redes hay que asumirlo como una batalla ideológica, y no como una tarea más, pues “la prensa es una multiplicadora de ideología”.

Al respecto, Luis Enrique González, presidente de Prensa Latina, añadió que el trabajo en redes no llega a un 50 por ciento de la potencia activa en la Agencia. A lo cual, Alberto Corona, jefe de la Redacción de Economía, argumentó que “estamos en pañales en cuanto a nuestro accionar en las redes sociales. Hay que pasar a la ofensiva, medir alcance. No cumple objetivo solo el apoyo entre nosotros mismos, hay que tener en cuenta a nuestras audiencias. Los públicos han cambiado, aprendamos las nuevas prácticas. El silencio va en contra de la credibilidad de los medios. No creo que haya falta de preparación sino de efectividad”.

Yosvany Noguet, jefe del área de Redes sociales, comentó sobre el elevado número de editores con más de 60 años y acerca de la necesidad de refuerzos en las redacciones de Prensa Latina. Asimismo, destacó el empeño y asimilación de nuevas prácticas en periodistas de más edad (emigrantes digitales) para incorporarse a las dinámicas de las redes.

En este sentido, reconoció la voluntad del equipo de trabajo de Redes sociales que ha ganado en competencias profesionales como el uso de herramientas de edición de audios y videos y de diseños de contenidos (gráficos, postales) sin ser diseñadores.

“Diariamente hacemos 10 publicaciones y al menos siete gráficos”. Asimismo, subrayó la necesidad de incorporar personal especializado al medio. “La falta de diseñadores no solo afecta el contenido que subimos a internet, sino también el de nuestras secciones específicas”, dijo.

Entre los participantes en el encuentro hubo consenso acerca de dos preocupaciones. Primero, las pésimas condiciones tecnológicas de la Agencia; segundo, la poca incorporación de egresados de la universidad al centro. En relación a estos tópicos, el presidente de PL, Luis Enrique González, expuso que el estado tecnológico de la Agencia incide en el trabajo.

“Prensa Latina tiene un gran reto. Inicialmente se autofinanciaba con más de medio millón de pesos de ganancias, luego pasó a ser presupuestada y ahora debe regresar nuevamente a su punto inicial. Regresar es muy complejo porque hay confianzas perdidas”, señaló Yosvany Noguet.

Acerca de cómo se sostienen económicamente las 14 corresponsalías que PL tiene en el extranjero, Juan Carlos Díaz dijo que han estado hasta cinco meses sin cobrar.

Reina Magdariaga, jefa de Radio en la Agencia, hizo alusión a los estudios de audiencia que se realizan en su área y añadió: “PL Radio puede oírse en todo el mundo, pero cuando llegamos a las dos mil escuchas se nos cae la señal, debido a los bots que monitorean su desempeño. Apostamos por una alianza con el ICRT para utilizar su equipamiento”

La periodista Arleen Rodríguez Derivet, quien participó en el encuentro como miembro de la presidencia no profesional de la Upec, se refirió a los beneficios de las alianzas entre instituciones, universidades y medios, como el ISDI y la Facultad de Comunicación. Resaltó también el trabajo conjunto de Prensa Latina con Telesur, así como la necesidad de desempastar los problemas logísticos de los periodísticos. Propuso la innovación como alternativa para el desarrollo de la profesión.

En cuanto al asunto, el presidente de PL apuntó además la importancia de la preparación ideológica de los recién graduados. “Son muchachos muy buenos en el manejo de las tecnologías y con muchas habilidades, pero necesitamos dialogar con la Facultad de Comunicación”. En la Agencia hay muy pocos jóvenes.

De acuerdo con Odett Díaz Fumero, coordinadora de Televisión de PL, existe la necesidad de vincular al medio con la academia desde que el estudiante está en las aulas, no solo cuando llegan a hacer prácticas o cuando se gradúan. Debemos “mostrar a los jóvenes que también en nuestros medios oficiales pueden hacer un periodismo diferente”.

Oscar Redondo, director de Cuadros y capacitación de PL, aseveró: “Nos envían estudiantes que no conocemos. Creo que deberíamos participar en esa selección. Necesitamos personal calificado políticamente, somos la cara de Cuba en el Mundo”.

El periodista Jorge Luis Luna Mendoza expresó que la meta de todo joven debe ser la línea editorial de PL. “No podemos permitirnos la falta intencionalidad, la violación de nuestras propias normas de redacción y estilo, el compromiso y el olvido de la memoria histórica del centro”.

José Gabriel López, funcionario del departamento ideológico del Comité Central, también presente en la reunión, se refirió al protagonismo, oportunidades y atención que requieren los jóvenes. Asimismo, a la necesidad de buscar opciones para que generar sentido de pertenencia e identificación con la institución.

En otro punto del debate el periodista Orlando Oramas aseguró que los corresponsales de provincia no son tenidos en cuenta para las coberturas en las visitas oficiales de los altos dirigentes. “Redactamos el contenido por los twitteres de los presentes”.

Karina Marrón expuso igualmente la importancia y potencialidades de las corresponsalías de la Agencia, por la credibilidad y la cantidad de información que generan, así como por su alcance en la batalla ideológica.

“En la campaña comunicativa de la tarea ordenamiento, PL no estuvo presente. Se pensó en la tarea ordenamiento internamente y no se pensó en PL de cara al exterior. La proyección de la imagen de Cuba internacionalmente es muy importante y nos toca”, ejemplificó.

En ese sentido, Yosvany Noguet, jefe de la redacción de Redes sociales, reflexiono cómo el objeto social de la Agencia no es solo Cuba. Asimismo, cuestionó por qué la casa periodística más grande de Cuba no tiene un representante en el equipo de prensa de la presidencia del país, por qué hay que esperar las informaciones nacionales del noticiero para redactar un cable.

El periodista también resaltó la importancia de no dejar espacios en blanco para la desinformación y manipulación, la necesidad de cubrir todos los sucesos de interés social tanto internos como externos y el peligro que representa el silencio en la credibilidad de los medios.

Al concluir el encuentro, Vivian Bustamante, presidenta del ramal de Prensa escrita de la UPEC en La Habana, reconoció cómo el colectivo de la Agencia tiene bien identificados los problemas. Por otra parte, recordó que el asunto discutido será el tema central del VII Pleno del Comité Nacional de la organización, que debe celebrarse entre finales de junio y la primera quincena de julio del presente 2021.