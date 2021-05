“Mirar la historia con ojos nuevos”

Si alguien aprecia “el valor de la memoria” ese es el abogado, historiador y ensayista cubano —con varios libros publicados—, Ernesto Limia Díaz, quien con su espacio televisivo Marcas nos hablará de Historia desde el Arte.

Este programa planea estrenarse próximamente, entre las 6:00 y 8:00 de la noche, por el Canal Caribe. Con el interés de conocer más información sobre el proyecto Cubacine conversó con su guionista y director, alguien que cree firmemente en que la Historia hay que sacarla de los libros y ponerla a rodar.

-¿Cómo surgió la idea?

-Venía trabajando en este programa desde hace tres años, la idea se fue cocinando en el ICAIC, pero por un motivo u otro no llegaba a concretarse.

Marcas se distingue por tres cuestiones: la existencia de un público importante en esta Isla amante de documentales históricos con un corte cinematográfico y notables valores estéticos, la apuesta de la cultura neoliberal a la desmemoria con la prevalencia de las nuevas generaciones cargadas de recursos y tecnologías y la triste realidad de que los guiones están siendo escritos por personas que no poseen toda la cultura que se requiere para ello, y peor aún, no conocen de Historia o no están actualizados al respecto.

-¿Qué propósitos persigue el espacio?

-Marcas es otro granito de arena, un camino más que a través de la unión de cineastas e historiadores pretende dejar pensando al televidente sobre el rol de la Historia Universal en la construcción de las sociedades pasadas, presentes y futuras.

A su vez, quiere formar un espectador crítico ante el bombardeo permanente de contenidos y, tras verlo, seguro se sentirá más inteligente.

-¿Quiénes le acompañan en esta aventura?

-En este proyecto hay ilustradores, caricaturistas, animadores, cineastas… Por ejemplo, Pablo Massip funge como codirector y director de fotografía, el actor Jorge Enrique Caballero guía las secciones de cada emisión y el especialista de la Cinemateca de Cuba, Octavio Fraga, es nuestro asesor.

Además, interviene un experimentado y profesional equipo de la Televisión Cubana, el cual posee distintas miradas y se unieron para hacer Marcas.

Por otro lado, un grupo de la Universidad de Ciencias Informáticas se sumó al proyecto (los cuales lo hacen como parte de su quehacer profesional, pero sin cobrar un centavo). Tenemos a los destacados caricaturistas Laz y a Michel Moro, quien acaba de ganar el Gran Premio en la XXII Bienal Internacional de Humorismo Gráfico Cuba 2021.

La música corrió a cargo de Edesio Alejandro y Cristian Alejandro; la voz que se escuchará en la presentación y despedida del programa es la del conocido actor Fernando Hechevarría.

Por último, pero no menos importante, los Estudios Trimagen se ofrecieron para dejarnos grabar en sus magníficas instalaciones con tremenda disposición.

-¿Qué veremos en Marcas?

-El programa no va específicamente sobre cine documental. Más bien, y esto es lo que aporta como novedad a la programación de la televisión cubana toda, constituye un diálogo entre un historiador y un realizador.

Ahora, en este intercambio el director no estaría presente sino su obra, esa que será analizada por especialistas (historiadores y/o críticos de arte) para bien o para mal.

Con Marcas mostraremos elementos que no aparecen en los documentales y que resultan fundamentales para comprender el contexto donde se produce un hecho o vive una personalidad.

Además, incorporaremos juicios críticos desde el punto de vista histórico sobre la propuesta cinematográfica, es decir, acerca de la película que se exhibirá cada semana.

Este intercambio permitirá a quienes vean el programa forjarse una opinión más elaborada sobre un acontecimiento o figura determinada mediante diversas secciones hechas para comunicar la historia por nuevos caminos y atendiendo siempre al orden estético y conceptual.

Entre ellas se encuentran: ¿Dónde está ese libro?, ¿Qué me perdí? y A la caza de una anécdota, apartados sobre literatura, arte y curiosidades que junto a entrevistas a especialistas dentro y fuera de nuestro país ofrecerán distintas miradas sobre un fenómeno dado.

Todo ello viene a complementar el mensaje que queremos transmitir con cada emisión, el de mirar la Historia con ojos nuevos.

-¿Con cuál documental arrancarán?

-Marcak, que significa huella en vasco y consiste en una reflexión filosófica sobre la memoria histórica de la ciudad Guernica. Esto será —si todo sale bien— el domingo 2 de mayo, de 6:00 a 8:00 p.m., por el Canal Caribe.

Uno de nuestros principales objetivos es el de contribuir a la parrilla del ICRT con espacios atractivos y didácticos. También, en el caso de Caribe el reto es mayor porque los televidentes se dirigen a este canal casi siempre para informarse con sus noticias. No obstante, nos gustan los desafíos y nos estimulan.

Y es que no existe en nuestra programación un espacio centrado en documentales de corte histórico. Ello requiere muchísima investigación ya que se trata de un programa semanal. Pero valdrá la pena porque el documental es mucho más que cine.

Tomado de: Cubacine