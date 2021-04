Tirso o el tratado general de las relaciones humanas

Los ajedrecistas Antonio Agudelo y Raúl Henao fueron los primeros en háblame de él, cuando fui a Medellín en 1978. Luego estuve en 1989 y 1996. Cierta tarde en este último año pasé por los Tres tristes tigres, un sitio donde suelen reunirse los intelectuales antioqueños y allí se originó nuestra plática, con la advertencia de que iba a ser publicada.

Pero lo que escribí se extravió, cosas que solían suceder en un periódico cuando no existía la computación, y aunque haya perdido algunos datos lo he vuelo a escribir, para no privarle de sus jocosidades.

Nacido el 11 de febrero de 1927 en Currado, Antioquia, Colombia, Tirso Andrés Castrillón Vélez es periodista, escritor, ajedrecista, y por encima de todo un bromista empedernido, con harto sentido del humor, que le ha ganado la simpatía de los paisas y de todo quien lo ha conocido. Ha dejado para la historia un gran libro…

“Es uno de los mejores libros que he leído”, asegura su autor.

“Si no fuera por mí, nunca se le hubiera ocurrido”. Afirma su mujer

Dice Tirso que un amigo de esos que nunca faltan le preguntó: -¿No has pensado sacarlo por fascículos?”.

Ahora entro yo: –¿Desde cuándo juegas ajedrez?

— Lo aprendí a los 20 años, en 1948. Nunca lo he estudiado. Ha sido para mí una diversión.

— Pero jugaste un fuerte torneo internacional en Medellín 1972, ganado por el MI José Antonio Gutiérrez, quien fue escoltado por el MI cubano Jesús Rodríguez.

— Sí. Fue el “Fabricato”. La última la tenía ganada, pero pensé: “Dirán: Mira qué marrano, que solo ganó una partida”. Así que decidí perderla, para que la gente mejor dijera: ¿Qué le pasaría a Tirso que las perdió todas?

— Entre tus varios libros tienes uno llamado Ajedrez práctico, en el que ofreces al principiante lo que llamas 3 consejos de oro. ¿Cuáles son?

— Mis tres consejos de oro son: 1- Saque las fichas, 2- Por favor, saque las fichas y 3- Saque las fichas, marrano.

— ¿Es verdad que fuiste amigo de León de Greiff, el poeta nacional colombiano y padre de Boris?

— Sí. Lo admiro a “a morir”. A mí nunca me elogió, pero me asegura Luis Holguín que León le dijo a él: “Tirso escribe muy bien”.

— ¿Cierto que has escrito tu biografía en verso?

— Se titula Biografía cuasi un poema. Empieza así:

Te cuento mi vida de una vez:

me la pasé jugando mal ajedrez

y lee que lee hasta la idiotez;

el corazón, en infinita viudez,

y en la bolsa, total iliquidez.

— Volvamos al Tratado general de las relacionales humanas, tu obra cumbre. ¿Cuándo lo escribiste y por qué?

— Lo escribí en 1971. Resulta que tenía un amigo muy poderoso, con mucha plata. Quería reglarle algo, pero ¿qué regalarle que no tenga? Entonces se me ocurrió ese libro y se lo regalé. La primera edición fue de tres ejemplares.

— ¿Y por cuántas van ya?

— La segunda, al año siguiente, fue de 16, la tercera de 1 500. Ya voy por 30 ediciones, y las últimas fluctúan entre 1 000 y 2 000 ejemplares.

–¿Te ha reportado una fortuna?

–¡Qué va! Al antioqueño se hace difícil sacarle un peso del bolsillo. Esta que te dedico es una edición de lujo.

— Ya es hora de revelarle el secreto al lector. Ese Tratado… tenga las páginas que tenga, solo exhibe una oración en la parte inferior de cada hoja. ¿Cuál es?

— A nadie le gusta que lo jodan.

27 AÑOS EXACTOS ENTRE UNA Y OTRA

Ofrezco una derrota y una vitoria de Tirso. Perdió ante un MI y en ese momento campeón de Cuba, quien le ganó de forma elegante en el torneo internacional Fabricato, de Medellín, el 3 de abril de 1972. La victoria, también en Medellín, el mismo día 3 de abril, pero de 1999.

Blancas: Tirso Andrés Castrillón — Negras: Jesús Rodríguez González

1.d4 Cf6 2.b3 e6 3.Ab2 b6 4.Cd2 Ab7 5.e3 Ae7 6.Cgf3 0–0 7.Ad3 d5 8.Ce5 c5 9.0–0 Cc6 10.c3 Tc8 11.De2 Tc7 12.Tad1 Da8 13.Cxc6 Axc6 14.f3 Te8 15.e4 cxd4 16.cxd4 a5 17.e5 Cd7 18.a4 f5 19.f4 Ab7 20.g4 g6 21.gxf5 exf5 22.Tf3 Cf8 23.Rh1 Ce6 24.Tg1 Rh8 25.Cf1 Tc4 26.Dg2 Txd4! Sacrificio ganador.

Blancas: Tirso Andrés Castrillón — Negras: Gloria Patricia Molina

1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Af4 Ag7 4.Cbd2 d6 5.e3 0–0 6.c3 Cbd7 7.Ac4 Te8 8.Axf7+ Rxf7 9.Cg5+ Rg8 10.Ce6 y atrapa la reina. En el juego que ideó Ivanchuk sería “beso a la dama”.