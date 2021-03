Con P4R terminó la partida inolvidable de Javier Chonillo

El ecuatoriano Javier Chonillo disputó la Olimpíada de La Habana, en 1966, con una partida inolvidable.

Coincidimos en el Ajeduni (Festival de Ajedrez de las Universidades Iberoamericanas) de Santa Clara 1994. Era también periodista e hicimos rápida amistad. En La Habana lo llevé a la tumba de Capablanca, donde nos tomamos una foto, y luego la publicó en Guayaquil, ciudad en la que nació el 28 de noviembre de 1939. Fue motivo de luto para mí cuando me enteré de su fallecimiento.

–¿Fuiste competidor sobre el tablero?

–Sí, y participé en una Olimpíada, precisamente la de La Habana 1966 y allí jugué mi partida inolvidable.

–¿Contra quién?

–Enfrenté al más joven de la cita olímpica, el campeón juvenil chileno Claudio Orpinas. Gané, pero lo más curioso es que la jugada por excelencia para abrir el duelo, P4R, fue la última que ejecuté, porque provocó la rendición de mi rival.

–¿Sigues en lides sobre el tablero?

–Juego los torneos para profesionales (médicos, abogados, periodistas, ingenieros…) que se efectúan anualmente en Guayaquil, y en las diez ediciones he ganado cinco, tengo dos segundos lugares y tres terceros.

–¿Cómo valoras el Curso de Postgrado al que asististe en Ajeduni?

–Muy buenas las conferencias, las cuales pienso difundir para elevar el acervo cultural del Ecuador. Me pareció excelente el torneo y espero que en un futuro universidades de mi país participen.

–¿Cuál es el acontecimiento ajedrecístico más importante del Ecuador?

-La victoria de César Muñoz Vicuña sobre Robert Fischer en la Olimpiada de Leipzig 1960. Además, le ganó a Larsen y a Olafsson

–¿Y cuáles han sido las principales figuras ecuatorianas?

–Ecuador tuvo su primer Maestro Internacional en Olavo Yépez, y luego le siguieron Denis Verduga (radicado en México), Plinio Pazos, Augusto Morán y Carlos Matamoros, quien ya ostenta una norma de Gran Maestro. Todos ellos han tenido parte importante de su carrera ajedrecística en Cuba.

–¿Hay figuras con perspectivas?

–Una de ellas es Evelyn Moncayo, de 14 años, quien fuera campeona mundial en la categoría menores de 10 años.

–¿Has rendido labor como directivo?

–Fui presidente del ya desaparecido Club Capablanca, en la década del 60, y presidente del Comité Provincial de Ajedrez de Guayas, entre 1986 y 1989. Actualmente la Federación Ecuatoriana de Ajedrez me ha nombrado como director general de cursos y su coordinador con el Isla.

–Cuando te entrevisté, me entrevistaste. ¿Dónde ejerces el periodismo?

–Hago cosas para la radio y escribo una columna llamada La Reina en el diario La Extra.

–¿Igual que en las partidas, tienes una sección inolvidable?

–Mi mejor entrevista la conseguí con el campeón mundial holandés Max Euwe.

–¿Y qué de bueno te contó Euwe?

–Esta anécdota: “Viajaba en tren de París a Berlín y saqué mi tablero de bolsillo. Al verme moviendo las figuras un pasajero me propuso jugar una partida; jugamos dos, que perdió mi contendedor, pero solicitó una tercera, que cobró vida, y cuando faltaba poco para el golpe final, él se enrocó pasando por jaque. Lo dejé, porque vi que de todas formas ganaba ya rápidamente, y al recibir mate, alzó la cabeza y me dijo: “La verdad, no sé cómo puedo perder con usted, que ni siquiera conoce las reglas”.

–Me pediste partidas del Comandante Guevara. ¿Eres un admirador del Che?

–Admito mucho al Che y me enorgullece que haya sido ajedrecista, Acuñó una frase histórica para la vida y que sirve también para el ajedrez: “Hasta la victoria siempre”.

PARTIDA EN SISTEMA DESCRIPTIVO

Blancas: Claudio Orpinas — Negras: Javier Chonillo

Defensa Siciliana

1-P4R, P4AD; 2-CEAR, P3D; 3-P4D, PXP; 4-CXP, C3AR; 5-C3AD, P3TD; 6-A5CR, P3R; 7-P4A, A2R; 8-D3A, CD2D; 9-A4A, D2A; 10-A3C, P4C; 11-0-0-0, C4A; 12-TR1R, A2C; 13-AXC, AXA; 14-D5T, P5C; 15-P5R, P3C; 16-D4C, PXP; 17-PXP, AXP; 18-C4T, CXA+; 19-PTXC, A5A+; 20-R1C, 0-0; 21-P3C, A3T; 22-P4T, TD1A; 23-P5T, A2C; 24-PXP, PTXP; 25-T2R, TR1D; 26-T2T, P4R y las blancas abandonaron.