Florencio Campomanes, el más activo y polémico presidente de la Fide

Cronista de ajedrez y jugador activo, al filipino Florencio Campomanes se le recuerda por su desempeño a la cabeza de la Federación Internacional de Ajedrez

Realizó varias visitas a Cuba y en consecuencia le hice varias entrevistas. Surgió un clima de confianza que terminó en algo similar a la amistad. Cuando el Mundial por Equipos en Beer Sheva 2005 coincidíamos temprano en el restaurante para el desayuno y recuerdo que lo que primaba en aquellas pláticas era su orgullo por haber desarrollado el ajedrez en Asia.

Nació en Manila el 22 de febrero de 1927 y falleció en Baguio el 3 de mayo de 2010. Árbitro Internacional desde 1957, fue presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) desde 1982 hasta 1995, lo que le permitió ser una de las personalidades más conocidas del planeta. Cuando dejó el cargo le eligieron Presidente Honorario de la entidad ajedrecística. En Cuba fue condecorado con la medalla Mártires de Barbados.

–¿Su momento más significativo como ajedrecista?

–En la primera ronda de la olimpíada de Leipzig 1960 al equipo de la URSS tocó enfrentar al de Filipinas. Los fotógrafos hicieron de las suyas en la mesa que fijaba el debut olímpico como campeón mundial del jovencito Mijail Tal. Nunca antes había recibido difusión universal.

–Eso significa que jugaba en el primer tablero. ¿Era el campeón de Filipinas?

–Sí. Lo fui dos veces, en 1956 y 1960.

–¿Aquella partida tuvo alguna otra connotación?

–Tal dijo que le dedicaría aquella partida a su primer hijo, en vísperas de nacer, y desde luego, logró el triunfo.

–¿Otro momento inolvidable como ajedrecista?

–La Olimpíada de La Habana 1966, tan exquisitamente organizada, en la que tuve ocasión de conversar con Fidel Castro. Participé en cinco citas olímpicas, desde Moscú 1956 hasta la de Cuba, 10 años después.

–Cuando fue reelecto en Dubai 1986, el Congreso de la Fide seleccionó las tres mejores de la historia, ¿cuáles fueron?

–Sin orden de precisión la de La Habana, la de Niza 1974 y la propia de Dubai.

–¿Realizó estudios universitarios?

–Me licencié en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown.

–Sé que ejerció el periodismo de ajedrez. ¿Dónde?

–Primero en los periódicos Tiempos de Manila y la Crónica de Manila, entre 1954 y1961. Más tarde durante un decenio en la televisión.

–¿Está de acuerdo si digo que es y ha sido el más activo y también polémico presidente de la FIDE?

–Sí, porque una cosa suele llevar a la otra. Por ejemplo, sé que tendrá elogios y críticas esta noticia que te doy en exclusiva, que es el proyecto de discutir la corona cada año mediante un nuevo método: matches de dos partidas pon sistemas de KO, de modo que solo los ganadores avanzan.

¿Cuáles son las ventajas que usted le atribuye?

–Va a popularizar más el ajedrez. Quizás quienes se van a quejar son el campeón y el subcampeón. Lo más importante es buscar patrocinadores por más de un año, antes de comenzar.

–¿Le molesta que exista la Asociación de Ajedrecistas Profesionales y que el mundo tenga dos campeones?

-Preferiría que estuvieran todos bajo la familia de la Fide y le digo a los disidentes que las puertas están abiertas para el diálogo. Recuerdo que a poco de coronarse Karpov, venciendo a Timman, Kasparov declaró: “En Linares (1994) ganará el verdadero campeón Mundial”. Y, efectivamente, fue una aplastante victoria de Anatoli Karpov.

–¿Eso lo hizo feliz?

–Mucho, pero no tanto como que la china Xie Jun sea la campeona universal, porque ha abierto el ajedrez a 200 millones de personas. China ha pasado a la vanguardia de Asia, por encima de Filipinas. Los triunfos del indio Anand también han popularizado el ajedrez en ese continente. Esto es lo mejor que puedo dejar en la vida.

–¿Puede decirse que Campo tiene el privilegio de ser el único rival al que Kasparov no ha podido derrotar?

-Ni podrá vencerme nunca, aunque quiero decirte, admiro mucho a Garri como ajedrecista.

Durante una ronda del Memorial Capablanca de 1997, con sede en Cienfuegos, me percato de que Florencio Campomanes me persigue con un ejemplar de Juventud Rebelde en la mano. Me detengo y cuando me alcanza, señalando un trabajo mío me dice:

–Qué buen título este: Azul profundo vistió de negro a Kasparov.

(Hasta ahora la Fide ha tenido siete presidentes: 1– Alexander Rueb, Holanda, 1924-1949. 2- Folke Rogard, Suecia, 1949-1970. 3- Max Euwe, Holanda, 1970-1978. 4- Fridrik Olafsson, Islandia, 1978-1982. 5- Florencio Campomanes, Filipinas, 1982-1995. 6- Kirsan Ilyumzhinov, Kalmikia, Rusia, 1995-2018. 7- Arkady Dvorkovich, Rusia, 2018-…)

OLÍMPICO CAMPOMANES

La partida que sigue data de la olimpíada en la que hizo su debut, Moscú 1956.

Blancas: Florencio Campomanes – Negras: George Mc Gowan

1.Cf3 e6 2.g3 f5 3.Ag2 Cf6 4.d4 Ae7 5.c4 0–0 6.0–0 d5 7.b3 c6 8.Aa3 Cbd7 9.Axe7 Dxe7 10.Cc3 Ce4 11.Dc2 g5 12.Cd2 Dg7 13.Tad1 Cdf6 14.f3 Cxc3 15.Dxc3 g4 16.fxg4 Cxg4 17.Cf3 Dh6 18.Td3 Ad7 19.h3 Cf6 20.Ce5 Ce4 21.Dc1 Dxc1 22.Txc1 Ae8 23.Axe4 fxe4 24.Tdd1 Ag6 25.e3 Rg7 26.c5 Tf6 27.Tf1 Taf8 28.Txf6 Txf6 29.Tf1 Txf1+ 30.Rxf1 h5 31.h4 Af5 32.Re2 Ag4+ 33.Rd2 Rf6 34.b4 Ah3 35.Re1 Ag4 36.a4 a6 37.Rd2 Ah3 38.b5!? axb5? 39.a5! Af1 40.Cxc6! b4 41.Cxb4 Ab5 42.c6 bxc6 43.a6 Axa6 44.Cxa6 e5 45.Cb4 exd4 46.exd4 Rf5 47.Cxc6 Rg4 48.Re3 Rxg3 49.Ce7 Rxh4 50.Cxd5 Rg4 51.Rxe4 h4 52.Cf4 Rg3 53.d5 1–0