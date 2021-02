El ajedrez es hobby para Sisniega

Hijo de madre norteamericana y padre mexicano, Marcel Sisniega Campbell nació el 28 de julio de 1959 en Chicago, pero su primer año de edad lo cumplió viviendo en Cuernavaca, Morelos. Fue a los cinco años que comenzó a mover las piezas y a los 13 que tomó el ajedrez en serio, como él mismo califica.

A casi todos mis entrevistados le intercalo la pregunta ¿qué es para usted (o para ti) el ajedrez?, bien para dar la idea de que es su vida, como me dijo Karpov, o bien buscando la respuesta distinta, curiosa, esa que me llegó con Marcel Sisniega: –El ajedrez para mí es un hobby.

Su declaración mereció el titular de la entrevista de dos páginas que publiqué en POR ESTO! de Mérida, Yucatán, el 23 de diciembre de 1991, luego de haber consumado su tercer triunfo al hilo en el torneo que rinde homenaje a Carlos Torre Repetto.

-A mediados de 1985 estuviste dos años ausente del ajedrez. ¿Qué hiciste en ese tiempo?

-Estudié cine y teatro en el Centro de capacitación cinematográfica. Dirigí en 1989 la obra de 50 minutos “Antes del desayuno”, de Eugenio D’Neill, protagonizada por la actriz Laura Almela.

-¿Por qué volviste al ajedrez?

-Porque en los últimos años le he descubierto algunos aspectos más atractivos, como la confrontación de ideas, y como intento entender mejor la causa de las derrotas, mi relación con el ajedrez es ahora más saludable.

-¿Proyectos teatrales?

-Ahora traduzco a Shakespeare para trabajar con sus obras “Medida por medida” y el “Timón de Atenas”. Quiero montarlas. Y quiero decirte que he tenido la suerte de tener como maestro en esta especialidad a Ludwik Margules.

-¿Hablamos de cine?

-He hecho solo cosas de corta duración, como la película de 11 minutos que se llama “Romance Genevit…” Tengo ganas de dirigir cine.

-¿Alguna idea concreta?

-Pienso que se puede llevar al cine un guión que escribí sobre el “Timón de Atenas”, trabajándolo un poco más, y laboro con Carlos Carrera, el director de la película “La Mujer de Benjamín”, en un guión basado en un relato mío llamado Don Eliseo.

-El 22 de diciembre de 1991, luego de hablarme de sus proyectos en el teatro y el cine. Le pregunté: ¿Y el ajedrez?

-No tengo planes para el ajedrez. Pienso que jugaré algún torneo que otorgue norma de GM…

-¿Pero estás involucrado en un proyecto del Instituto Mexicano de Seguridad Social con el destacado periodista Arturo Xicotencatl, de Excelsior?

-Sí. Consiste en abrir clubes de ajedrez en todo el país y ya vamos por unos 70. Asimismo, dirijo un seminario en el DF para jóvenes.

-¿Fuiste el primer campeón de Centroamérica y el Caribe?

-Es que así se nombró el torneo que gané en Guatemala en 1975. Tenía 16 años.

-¿Te acuerdas cuándo nos conocimos?

-En 1977, cuando hice mi debut en los memoriales Capablanca. Gané un grupo Maestros y me entrevistaste por primera vez.

-En ese momento eras al mismo tiempo campeón juvenil y campeón nacional de México. ¿Cómo ha sido la historia de tus inicios en esas lides?

-Triunfé en los juveniles de 1975 y 1976. Fui campeón de México por primera vez en 1975 y en 1976 retuve la corona. (Cuando la entrevista de 1991 ya atesoraba 10 guirnaldas).

-¿En cuántos mundiales juveniles competiste?

-En tres de forma consecutiva: 1976, Groninga, Holanda. Campeón, Diesen (USA); 1977, Innsbruck, Austria. Campeón, Yusupov (URSS), y 1978, Graz, Austria. Campeón, Dolmatov (URSS). Ocupé los lugares 4to, 8vo y 6to, respectivamente…

-¿Cómo te hiciste Maestro Internacional?

– En el Capablanca de 1977 hice mi primera norma, pero el pergamino lo conquisté en 1978 en el torneo Zonal que tuvo por sede a Ecuador, específicamente en el grupo de Ibarra, que ganó el GM cubano Román Hernández.

-¿Y tu título de Gran Maestro?

-Fui el primer mexicano en conquistar una norma de GM, en diciembre de 1984, en Atenas, y conseguí una segunda en junio del 91, en Ciudad México, pero entre las dos sumaban 20 partidas, mientras la Fide exigía 24…

-¿Cuándo recibiste el pergamino, primero oficial de México?

-La Fide me lo otorgó en 1992. Mi mejor Elo, 2540, lo tuve en junio de 1991, con 31 años.

-Gracias a que escribes crónicas de ajedrez te veo anualmente en Mérida, en ocasión de los memoriales Carlos Torre, ya que acudes como periodista. ¿Tienes un libro sobre un torneo?

-Una novela, llamada Crónica personal de un torneo de ajedrez.

Cuando Marcel me dijo que había dirigido la obra de teatro Rosvita, yo tuve que decir como suelen hacer los mexicanos si no entienden algo “¿Mande?” Sabía que no me había dicho Rosita, pero yo nunca había escuchado aquel nombre, y Sisniega procedió a presentármela:

–Rosvita perteneció al Reino Sajón y fue la primera mujer que escribió teatro…

-¿Puedes ampliarme?

-Rosvita de Gandersheim, religiosa de la Orden Benedictina, alcanzó celebridad por varios motivos. No hay certeza de sus fechas de nacimiento y muerte, pero se estima que existió entre los años 935 y 1000. Fue reconocida tanto como escritora, como por sus conocimientos de medicina y de astronomía. Destacó como poetisa y en teatro dejó publicadas tres obras: Dramas, Poemas históricos y Leyendas, todas de carácter religioso.

–Sé que fuiste amigo de Carlos Torre Repetto. ¿Cómo era?

–Carlos Torre Repetto era un hombre inspirado, agudo… y a la vez generoso. Era un hombre modesto y muy sabio. La primera vez que lo vi yo tenía cuatro años… Torre era mi amigo como mismo era amigo de mucha gente. Tenía un gran corazón…

–¿Cómo fue tu último encuentro con él?

–Me gusta recordarlo en diciembre de 1977, la última vez que lo vi, porque falleció en marzo de 1978. Le pregunté en esa despedida qué era la muerte para él y me contestó: “La muerte es una pequeña parte de la vida”.

UN HÉROE BAJO LA LLUVIA

Esta historia es poco conocida aunque la publiqué en Juventud Rebelde, pero cuando no existía internet. Ocurrió la noche del tres de abril de 1983 en la Plaza de la Revolución, en La Habana. Se trataba de una sesión de partidas simultáneas de 5 000 tableros…

Pero cuando apenas si se había planteado la apertura, comenzó “a jugar” sin previa inscripción, un tremendo aguacero que provocó muchísimas tablas por ahogo, no del Rey como establecen las reglas, sino ¡de todas las piezas!

El heroísmo suele brotar de improviso y con actitud loable vi a muchos ajedrecistas continuar bajo lluvia, mientras tuvieron rivales que no corrieron a guarecerse. El gran héroe de aquella sesión gigante de simultáneas fue el mexicano Marcel Sisniega: ¡único que pudo terminar sus 16 partidas! Su gran mérito desde luego, compartido con sus rivales, que desafiaron del mismo modo el aguacero.

Si usted lo mira en frío, dice -¡Qué tontería, por qué mojarse! Pero si lo vive, como yo lo vi, se da cuenta de que más importante que ganar o perder la partida es la vergüenza, la vergüenza deportiva de ver al maestro ahí, que empapado sigue de un tablero para el otro haciendo sus jugadas.

Y el maestro me lo dijo desde la otra perspectiva: –¡Cómo me iba a guarecer, si un grupo entero sigue ahí aguardando el jaque de torre para cubrir con el alfil!

Sisniega, mi amigo Marcel Sisniega, se ganó la admiración de sus oponentes, aunque solo dos pudieron hacerle tablas y 14 perdieron. Marcel es flaco y su camisa anchísima chorreaba más agua que un alero, pero estaba tan contento como mojado Marcel con esa experiencia única.

EL CINEASTA

Para no dejar colgada en el tiempo su historia como cineasta, voy a citar al fraterno Manuel López Michelena:

Marcel se retiró de las competencias alrededor de 1994 y se dedicó a otra de sus pasiones, el cine. De hecho, era el director de la Escuela de Cine Luis Buñuel, que opera en Veracruz, en donde lo sorprendió la muerte. Jesús Boyero, periodista español del periódico Marca nos dice: Dirigió y escribió 11 películas desde 1996, la última A través del silencio (2010), y produjo 5. Recientemente, logró un premio en el festival de Cine Extremo de San Sebastián (México).

En 1996 debutó en la industria cinematográfica con la realización del cortometraje “La Cruda de Cornelio”. Al final de ese año escribió el guión y dirigió su primer largometraje: “Libre de culpas” (1996), que obtuvo el premio del Mejor Largometraje en San Juan de Puerto Rico, en 1997.

INESPERADO JAQUE MATE

Marcel Sisniega Campbell falleció en la madrugada del 20 de enero de 2013, de forma inesperada y prematura, como Capablanca a los 53 años de edad. La semblanza de Marcel sobre Torre es parecida a la que puede ofrecer la musa Caissa sobre Sisniega. Por lo demás, el infarto indeseado es solo una pequeña, pequeñísima, parte de su fecunda vida.

Todavía no lo entiendo, escribió Iván Sisniega, al dar a conocer la luctuosa y estremecedora noticia en su cuenta Twitter. Razón tiene el hermano: no lo entenderemos nunca. Un abrazo solidario a toda su familia; a su esposa, Jimena; a sus hijas, Vera y Sofía, y a sus hijos, Julián y David.

ELOGIO DEL RIVAL

El GM vencido elogió esta partida y hasta la comentó para una revista especializada. Para el profesor e investigador Ramón Hernández Samé “esta es la mejor partida de Sisniega”.

Blancas: Marcel Sisniega (2540) – Negras: Reinado Vera (2470)

Ciudad de México, 1991

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e6 7.f3 Cc6 8.g4 Ae7 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 Cd7 11.h4 Cde5 12.Dg2 Dc7 13.g5 b5 14.f4 Cxd4 15.Axd4 Cc6 16.Ae3 Ab7 17.Rb1 Tac8 18.Df2 Tfe8 19.Ab6 Db8 20.h5 b4 21.Ce2 Ce5 22.Cg3 Cc4 23.Aa7 Da8 24.Ad3 Tc7 25.Ad4 e5 26.fxe5 dxe5 27.g6 fxg6 28.hxg6 hxg6 29.Ac5 Txc5 30.Dxc5 Ca3+ 31.bxa3 1–0