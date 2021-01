Diálogos en reverso, nueva apuesta sobre periodismo y cine documental

Todas las personas debiéramos tener la intensa necesidad de conocer la versión alternativa de cualquier hecho, de cualquier fenómeno, de cualquier proceso.

Todas las personas debiéramos ser animales sociales en búsqueda del reverso, porque encontrarlo es una actitud de vida, impregnada de felicidad y misterio, de superación y de empoderamiento.

Diálogos en reverso, un nuevo espacio de entrevistas de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), desde su propio nombre busca eso: desnudar lo que no es perceptible en torno a diferentes temas, posicionados alrededor de la simbiosis del periodismo y el cine documental, así como de las narrativas y estéticas que la fortalecen.

Cuando el miércoles 6 de enero a la 1:00 p.m., el periodista y articulista de cine, Octavio Fraga Guerra, inicie la conducción de la videoconferencia, estará estrenando un ciclo de emisiones que semanalmente acercarán a la audiencia a una pluralidad de intelectuales con criterios especializados que construirán un abanico de puntos de vista.

Este diálogo —precisa Octavio— contribuirá a socializar pensamientos, sustantivos estudios o maneras de ver que no son protagónicas en los medios de comunicación de otras latitudes. Ese cruce de palabras podrá contribuir también a la formación de los periodistas de nuestro país y de otras regiones.

Fraga Guerra, editor del blog cinereverso y Licenciado en Comunicación Audiovisual del Instituto Superior de Arte de La Habana, que labora en la Cinemateca de Cuba, dice que Diálogos… dará protagonismo no solo a los grandes pensadores, articulistas y estudiosos de la orgánica relación entre periodismo y cine documental, sino que fundará un balance entre pensamiento joven y antológico.

Este miércoles la conversación será sobre el periodista australiano y fundador del sitio web WikiLeaks, Julian Assange, quien enfrenta una sentencia de 175 años si es extraditado a Estados Unidos.

Juan Passarelli, cineasta y periodista guatemalteco radicado en Reino Unido, ofrecerá —asegura Octavio— una mirada interesante sobre el asunto, pues este año presentó su documental “La guerra contra el periodismo, el caso de Julian Assange”, una fabulosa muestra de sinergia entre el cine y la investigación periodística, que fue estrenado en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona.

Sergio Gregori, cineasta y también periodista que produjo el documental Unblock Cuba, el cual ha obtenido más de seis premios en el mundo, y la estudiosa de cine, Marisol Águila Bettancourt, de Chile, quien hablará sobre la mujer en el audiovisual, serán los protagonistas de las conversaciones en línea en la segunda y tercera semana de Diálogos…

El campo cultural cubano no plantea actualmente un análisis arduo sobre cine documental. Pantalla documental, fundada por Octavio Cortázar, es una de las excepciones junto a un nuevo espacio aún por estrenar, La cámara lúcida, de la que Octavio Fraga adelanta, sin ofrecer más detalles, que estará dirigido por el historiador Ernesto Limia y codirigido por el documentalista Pablo Massip.

Diálogos en reverso bien podría ser otra necesaria excepción que cumpla aquel afán de Ambrosio Fornet cuando decía en una entrevista[1]: “Espero que el futuro, en el terreno de la cultura y la actividad intelectual, sea siempre renovado, abierto a las ideas, a la crítica, al debate”.

[1] Entrevista de Deidre McFadyen, publicada en NACLA: Report on the Americans (septiembre-octubre 1995), en el dossier “Cuba: Adapting to a Post-Soviet World”. Versión de A.F.