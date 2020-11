Un consejo a IPYS: Deje de hacer el ridículo

Por segundo año consecutivo, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha premiado a periodistas de los medios públicos cubanos en un concurso en el que nuestros profesionales no participaron. Entonces, como ahora, los “premiados por sorpresa” se han desvinculado de un galardón envenenado por el sesgo político, la manipulación y la dudosa representatividad de la que alardea.

En esta edición, el primer premio lo ha recibido el subdirector del periódico Girón, de Matanzas, Ayose García Naranjo. Su comentario en Facebook es más que elocuente:

Por la llamada de un amigo he conocido que gané el primer premio de un concurso de crónicas, exactamente el Cubacron 2020. Al respecto, me gustaría referir algunos detalles:

Primero: Que no he enviado trabajo a concurso extranjero alguno, por lo que el material en cuestión participó sin mi consentimiento.

Segundo: Que no me parece correcto que mi nombre ni mi obra sean utilizados sin mi aprobación, sea cual sea el propósito.

Tercero: Estoy al tanto de la declaración de la Unión de Periodistas de Cuba, del año pasado, que expone un grupo de irregularidades relacionadas a la organización que promueve el concurso. Como miembro de la UPEC, respeto y apoyo la declaración de mi organización.