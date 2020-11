Cuatro mensajes a los nuevos comunicadores

Discurso a los graduados de la Carrera Comunicación Social. Curso 2019-2020. 24 de noviembre de 2020. A 20 años de la Carrera Comunicación Social.

Es un privilegio para mí haber sido honrada por la Facultad de Comunicación de Universidad de La Habana para representar a los cientos de egresados de la Carrera Comunicación Social en estas dos décadas y a los que como yo, se graduaron de la anterior modalidad de Universalización, actualmente Curso por encuentros.

Desde hace catorce años formo parte del colectivo del Centro de Inmunología Molecular (CIM), perteneciente al Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma. Esta organización con más de 25 años de fundada, se erige hoy como una de las instituciones de vanguardia dentro del sector empresarial cubano, una industria basada en el conocimiento, con un esquema de ciclo cerrado de Investigación-Desarrollo, Producción y Comercialización, cuenta con 20 productos en línea de investigación, destinados al tratamiento del cáncer, enfermedades del sistema inmune y neurodegenerativas, de los cuales tres de ellos fueron incluidos en el protocolo de tratamiento de la COVID19 en la isla.

La experiencia laboral adquirida en esta institución, compartida entre mi función inicial como Técnico Medio en Química y posteriormente al frente del Grupo de Comunicación, me han dado la oportunidad de desarrollarme no solo como profesional, sino también como persona, e incorporar de su cultura organizacional el incentivo por la innovación y la creatividad individual y de equipo.

Son muchas las lecciones allí aprendidas, pero intentaré trasmitirles en solo cuatro mensajes elementos que considero esenciales para alcanzar una eficiente Gestión de Comunicación Organizacional:

El comunicador no es un protagonista, es el integrador

Los comunicadores son generadores de empatías, les toca aprender a escuchar, conocer muy bien las dinámicas del medio en que se desenvuelvan e involucrarse en el proceso si se quiere motivar; brindar las herramientas para crear y evolucionar juntos, si brilla el otro, brillan todos, la buena comunicación nace de alianzas.

Atrapar cada oportunidad

No es esperar a que llegue, es salir a buscarla y aprovechar para trasmitir una buena idea, plantear alternativas, ser útiles y hacerse necesarios, ser osados, no importa si en alguna ocasión pareciera insignificante una propuesta ante los grandes problemas, a veces las ideas más simples son las más efectivas, para ello fueron formados, para impactar con mensajes sencillos y claros.

Ser un profesional de alto rendimiento

Es solo posible si se lleva a cabo una planificación estratégica: se entrena todos los días y se nutren siempre con nuevos conocimientos, mientras se crean más capacidades, se volverán más competitivos: permanezcan observando la competencia, sin dejar de ser auténticos. Propónganse conquistar la luna, aunque no lleguen a cumplir la meta, el sacrificio para alcanzarla siempre les hará retomar la carrera con más fuerza, y sin duda, los hará mejor persona.

Comunicadores de su tiempo

No significa estar conectado en red las 24 horas, los 7 días de la semana y vivir enajenados en la realidad virtual porque ¨ese es nuestro mundo de hoy¨, aunque es un deber estar a tono con las Tics y hacer un uso consciente de ellas, no deben alejarse del contexto social y cotidianidad, porque se pierde propósito. El mundo de hoy experimenta un panorama caótico y a veces desalentador, aunque se han identificado miles de rostros valientes, por lo que no todo está perdido. El ahora precisa que actúen en consecuencia, siendo también ejemplos desde la comunicación: Mucho más innovadores, proactivos, oportunos, veraces, transformando actitudes y sembrando esperanza, solo así podrán contribuir desde su pedacito, a una Cuba mejor.

Felicidades y un aplauso para ustedes.

¡Muchas gracias!