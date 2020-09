Un poco de Roberto Chile (+ vídeo)

Roberto Chile es un astillero frustrado. Al menos así dijo durante una entrevista con Ciro Bianchi cuando contó que “por razones imprevistas” no pudo concluir la carrera de Ingeniería Naval en Polonia.

Entonces la Flota Cubana de Pesca fue la opción de trabajo y junto a un equipo fundado por su hermano Ramón, se dedicaba a filmar audiovisuales para los pescadores que pasaban varios meses en alta mar.

Aquel fue el tiempo en el que se convirtió en “adúltero” y lo menciona campechanamente, porque a la vez descubrió la cámara y se casó con su esposa Vivian González, “la misma de ahora”. La cámara y Vivian son sus dos amores eternos.

Chile cree en las “contradicciones del destino”, el mismo que le demostró que “es mejor tomar imágenes que construir proas y propelas”. Su vínculo profesional con Fidel Castro es muy conocido y aunque trabajar con él implicaba un ajetreo constante, a veces sin tiempo para permanecer junto a su familia, pudo incursionar en otros géneros audiovisuales.

No duda en reconocer que hubo tiempos difíciles y ante esos momentos la felicidad volvía con pedazos de recuerdos de su infancia, inspirado en el placer del sacrificio que movía a José Martí y en las letras de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y así cantaba: “sigan exigiéndome cada vez más, hasta poder seguir o reventar”. Chile siguió.

Entre las personas que más admira está su padre Juan Ramón, de quien aprendió el significado de la amistad, de la humildad y la solidaridad y está también Frank Fernández, por quien comenzó a escuchar la música de Chopin, Mozart, Prokofiev, Rajmáninov.

Chile no es fotógrafo o camarógrafo, sino ambos, se define en la complejidad de esa unión porque no buscaba solo registrar imágenes desde que fotografiaba a su esposa e hijos; el motivo estaba en conseguir arte, y ese continúa siendo el propósito.

Galeano escribió que cada persona tiene un fueguito. El de Chile debe ser de los grandes, del que arde con tantas ganas que no se puede mirar sin parpadear. No lo acepta para no pecar de pretencioso, se contenta con pensar que las imágenes filmadas cumplieron una misión inmediata y hoy contienen el simbolismo que las hace parte del patrimonio histórico de la nación.

Chile es mezcla de Beatles con Van Van y Zafiros, es padre y esposo, es industrialista y en esa autodefinición no le falta la mención a sus sueños: “me quedan todavía metas por lograr, me queda todavía un poco de vida, y a ella dedicaré lo mejor de mi cuerpo y de mi alma”.