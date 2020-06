Cuba espera a sus médicos con cariño y admiración

Los colaboradores arribarán en horas de esta tarde por la terminal no. 5 del aeropuerto internacional José Martí y realizarán una caravana que incluye un recorrido por las avenidas 51 y 23 para llegar finalmente al centro de aislamiento La Pradera, donde cumplirán con el tiempo de aislamiento establecido de 14 días 👏👏👏 ... See MoreSee Less

