Claudio Rodríguez: “Me siento tranquilo y sereno…”

“A pesar de que por el momento varios de mis proyectos se han visto truncados (una amplia agenda) pero lo he asumido con mucha calma y confiado de que pronto todo pasará, pues creo muchísimo en nuestro sistema de salud que es uno de los mejores del mundo, en nuestros doctores, en nuestros dirigentes y en la buena voluntad de todos los que tienen la difícil responsabilidad de conducir la lucha en contra de este terrible virus”.

De tal manera se expresó el joven y talentoso cantante Claudio Rodríguez, sencillamente conocido como Claudio (La Habana, 1991), quien, entre otros, ha popularizado varios temas del compositor Germán Nogueira, como los titulados Amando locamente, Deja que te diga, Yo te amo tanto y No te aferres a mi amor y otras.

Debido a la presencia del nuevo Coronavirus en Cuba, en el mes de marzo último esta prometedora figura del pentagrama insular interrumpió sus presentaciones, cada sábado y junto a otros artistas, en el conocido Club Barbaram Pepitos Bar, de Artex, sede del Proyecto Cultural Germán Nogueira y sus Invitados, del cual forma parte. “Cuando termine esta crisis creada por la pandemia reanudaremos allí nuestras actividades y continuaremos ofreciéndole a nuestro pueblo lo mejor de nuestro arte”, dijo.

En tal sentido, el avezado alumno del profesor de canto Edilio Hernández, tenor fundador del Teatro Lírico Nacional de Cuba —recientemente fallecido— , durante el período 2010-2017, enfatizó: “En estos días de aislamiento social por causa de la COVID-19 he tenido mucho tiempo para reflexionar acerca de la vida, de mi carrera y otras tantas cosas. En casa dedico mucho tiempo a leer, a escuchar música (cualquiera menos la mía), a escuchar la radio, atender mis perfiles en las redes sociales donde constantemente publico notas apoyando la campaña #QuédateEnCasa y lo mejor de todo ha sido poder tener tiempo para pasar junto a mi familia pues antes no me era posible del todo debido a mi trabajo”.

Las canciones de Claudio se han escuchado —y escuchan— en la mayoría de las emisoras radiales de Cuba, a través de sus principales espacios dedicados a la música, como Juventud 2000, Nocturno, Visión, El exitazo de 5 a 7, Música Viva, Frecuencia Total, Cubatonight, y Discofiesta 98, y muchos otros en los que sus propuestas se han situado en los hit parade de cada una de ellas. Varios programas de la Televisión Cubana, igualmente han contado con la presencia de este emprendedor artista, tales como Talla joven, Al mediodía en TV, De tarde en casa, Hola Habana, Música y más, Momentos, Todo música, Tengo algo que decirte, y Arte once.

Optimista y confiado del programa previsto por el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación de la COVID-19 en todo el archipiélago nacional, Claudio afirmó que está “seguro de que vamos a ganar esta batalla. Aprovecho este espacio para hacer un llamado a nuestro pueblo, a asumir la disciplina como un estilo de vida y no como una simple palabra, a cumplir al pie de la letra cada medida preventiva para evitar el contagio y sobre todo permanecer en casa, siguiendo las instrucciones de nuestros doctores, quienes una vez más demuestran que son verdaderos héroes”.

Asiduo invitado a algunas de las más conocidas peñas culturales de la capital, como la de Diana Rosa Suárez, en el Piano bar Delirio habanero; la de Rosalía Arnáez, en el Piano bar Habaneciendo; y de la actriz y cantante Leidi Díaz, en el Centro cultural Fresa y Chocolate, el inquieto artista que desde niño sintió fuerte atracción por la música enfatizó que “cuando todo termine y el país esté libre del virus, mi mayor deseo es volver a cantar ante el público, poder hacer presentaciones en varias provincias y llevarle al pueblo un poco del cariño que me ha dado desde hace tiempo apoyando mis canciones. Eso para mí es lo máximo, porque el artista vive del reconocimiento y aunque este es mi trabajo y mi sustento, para mi más que eso es una pasión. Amo intensamente mi profesión”.

Claudio reconoce como uno de los “sucesos más importantes en mi carrera fue conocer a mi actual productor Germán Nogueira. En agosto de 2015 grabé el tema Yo te amo tanto, una balada de su autoría, escrita específicamente para mi estilo interpretativo y que logró muy buena acogida desde el momento de su estreno en la radio. Ha sido tal el éxito de este tema, que aún después de cinco años aún suena en las radiodifusoras”.

También de Nogueira y acompañado por los músicos del Trío Los Embajadores, en el año 2017 dio a conocer la pieza titulada No te aferres a mi amor, que se ha mantuvo por más de ocho meses entre las preferidas de los oyentes radiales y recientemente el sitio web Pistacubana la incluyó entre las 100 baladas y canciones de la década (2010-2019).

También, entre el 2016 y 2018, grabó dos temas del compositor Wilfredo Calderón; Enteramente mía y Como esta noche ninguna, que devinieron éxitos a través del éter.

Durante el pasado año este carismático cantante continuó cosechando éxitos en su quehacer, entre estos se encuentra el haber sostenido en las listas de éxitos de la radio cubana, durante casi 70 semanas consecutivas, el tema Amando locamente; en tanto fue más recurrente su actuación en diferentes programas de todos los canales de la televisión cubana.

Esa pieza, junto a la titulada Deja que te diga, fueron las primeras que hicieron trascender la música de Claudio en distintas emisoras radiales de numerosos países como Chile, Argentina, España, Perú, Estados Unidos, México, Uruguay, Paraguay, Canadá, Guatemala e Israel, incluso Top radio HD, de España, las incluyó en su lista de triunfos.

En sus presentaciones en vivo, durante su aún breve carrera artística, este amigable muchacho ha compartido escenario con algunas de las grandes figuras de la música cubana como Alwin Damián, Héctor Téllez, José Valladares, Juan Karlos, Leo Montesinos, Mundito González, Niurka Reyes, Osdalgia, Sergio Farías, Will Campa, Mabel, Danilo Vázquez, El Jilguerito, El Septeto Habanero, Leidi Díaz, Osvaldo Montero, Shiina y Mónika Mesa, entre otros. También ha sostenido encuentros personales con figuras de renombre internacional como Danny Rivera, José José y Álvaro Torres, quienes han reconocido su talento.