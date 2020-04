Ensayos clínicos de exposición: soluciones inusuales en tiempos de la COVID-19

En noviembre de 2019 el invierno ucraniano no era tan duro como esperábamos. Desde La Habana el calor rotuno nos perseguía por medio planeta. Sin embargo Kiev estaba gris, los árboles con hojas ralas o ninguna ... See MoreSee Less

Ruta a Chernobyl (en los 34 años de la catástrofe) - Cubaperiodistas www.cubaperiodistas.cu Un equipo de Resumen Latinoamericano Cuba visitó Chernobyl. Filmó un documental (ahora en montaje) de la tragedia en la gente, en aquellos niños y niñas que fueron a curarse a Cuba y salvaron su v...