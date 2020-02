Recibe Enrique Ojito el Premio Nacional de Periodismo “José Martí” 2020

A Enrique Ojito Linares, reportero del periódico Escambray (Sancti Spíritus), le fue conferido el Premio Nacional de Periodismo José Martí 2020 por la obra de la vida, tras jornadas de sesiones del jurado de dicho certamen, presidido por la periodista Juana Carrasco Martín.

Temas escabrosos de la realidad nacional no se le han escapado a la agenda periodística del espirituano: los suicidios en la Isla, el robo de materiales de la construcción en la edificación de obras públicas.

En el intento de contar historias de vida en los claroscuros de la Cuba actual, también ha puesto de manifiesto su cualidad innata de investigador, como cuando pasó una noche y madrugada encima de un bote, en medio de una presa en Palma Soriano, para relatar la vida de un pescador.

“No ha necesitado de una estatura a lo ´tipazo de Hollywood´ para impresionar. La talla de sus escritos con vocablos entrelazados con preciosismo levanta la vista u oídos de hasta las más hieráticas personalidades. Una distinción natural que junto al inequívoco olfato para valorar su contexto han coronado a Enrique Ojito Linares entre los profesionales del gremio periodístico más distinguidos a nivel de país”, escribió la periodista Lisandra Gómez Guerra en una entrevista reciente publicada en Cubaperiodistas.

Al reportero que considera a la investigación la columna vertebral del periodismo y le recuerda a sus estudiantes que “un trabajo no se entrega sin título, sumario y el punto final”; al cronopio que por más de tres décadas ha desandado el periódico espirituano Escambray y, de manera más reciente, también la emisora provincial Radio Santi Spíritus se le confiere por los méritos de su impronta el más importante de los galardones que confiere la Unión de Periodistas de Cuba.

Al tomar la palabra, Ojito dijo:

“La vida es un poco paradójica. Esta mañana vino como una especie de huracán a confirmarme algo, una enfermedad equis, no importa; y uno se enfrenta ahora a este otro huracán.

“Ante todo el agradecimiento al jurado. Sé cómo trabaja el jurado del premio José Martí, me consta, me consta. Y me consta también que he aprendido de todos ustedes, y de ellos en particular. Pepe —José Alejandro Rodríguez—siempre me decía: “Ojito no participes más en concursos”. Pero resulta difícil desde provincia, sin las grandes coberturas, buscar y hacerte de un espacio. Realmente, gracias al sistema de premios de la Upec mis resultados han podido conocerse.

“Quiero agradecer a mi familia que me ha acompañado en este empeño, a mi periódico —Escambray— y a mi radio —Radio Sancti Spíritus— que han sido escenarios yo diría que ideales, no perfectos, pero ideales para crecer. Puedo decir, con pleno orgullo, que he escrito y hablado de lo que he querido, porque siempre he escrito y hablado con intencionalidad, en defensa de mi país. En ocasiones he sido un poco incómodo, a veces quizá haya sido un poco apologético, pero siempre he pensado en mi país.

“Vean este premio como un premio para mi provincia, para mi periódico, para Radio Sancti Spíritus, incluso para el sistema de la radio en Santiago de Cuba, donde me inicié como reportero. Para mis profesores de la Universidad de Oriente, sencillos, humildes, pero excelentes profesores. Todos ellos, de una u otra forma, están representados en este premio”.